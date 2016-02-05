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Sony, SSD pazarına giriyor

Mobil cihaz pazarında başlayan durgunluğu erken farkeden Sony, yeni gelir alanları ile en az etkilenmenin yollarını arıyor. Firma, resmi olarak SSD sektörüne adımını attı.
3 yıl
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, SSD pazarına giriyor


Genelde mobil cihazları, müzik oynatıcıları ve sensör ürünleri ile tanıdığımız Sony, sessiz sedasız SSD sektörüne de adım atıyor. Aslında firma, üçüncü taraf üreticilerin SSD sürücülerini kullandığı taşınabilir depolama ürünleri piyasaya sürüyordu. Şimdi bu işi doğrudan yapacak. 

Sony bir süredir Japonya genelinde kendi SSD serisinin satışına başlamıştı. Pek gündeme gelmeyen bu konu, firmanın global lansmanı ile açıklığa kavuştu. Sony'nin SLW-M SSD serisi, Toshiba'nın 19nm üretim sürecine sahip TLC NAND belleklerini ve Phison S10 serisi bir kontrolcü kullanıyor. 240GB ve 480GB kapasitelere sahip olan seri, 2.5 inç formatında geliştirilmiş. 7mm olan kalınlığı, koruması ile 9.5mm seviyesine çıkıyor. 


Sata 3.0 arabirimi üzerinden 6Gbps bant genişliğine ulaşabilen seride, sürekli olarak 560MB/s okuma hızlarına ve 530MB/s yazma hızlarına yer verilmiş. Acronis True Image 2015 HD ve Sony SSD Toolbox yazılımlarının dahil edildiği serinin satış tarihi ile fiyatı henüz açıklanmadı. 

https://www.techpowerup.com/219792/sony-unveils-the-slw-m-series-consumer-ssds.html Yorum Yaz
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C.CEMİL 3 yıl en beğenilen
adamlar biraz tembelleşti ,malum uzun süredir üretmek yerine bulup patent satma işini yapıyorlar
biz ise ne üretebiliyor ,nede buluş yapıp patent satabiliyoruz
ama Allah var güzel eleştirebiliyoruz :)
adamlar biraz tembelleşti ,malum uzun süredir üretmek yerine bulup patent satma işini yapıyorlarbiz ise ne üretebiliyor ,nede buluş yapıp patent satabiliy...
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Spiderhip 3 yıl
Bu erken farketmiş halleri mi? Samsung ssd piyasasını domine etti bile.
1 Yanıt Yanıtla +5
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konsoldede 3 yıl
bi halt olmaz sony nin sdd sinden cünkü adamin politikasi kazik kazik kazik
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acbold 3 yıl
serkan78689
LeSRiSeLkoysun 1 TB ler 250 dolara piyası duman eder :D
bir ölücü gördüm sanki

Yurt dışında yaklaşık o fiyatlarda satılıyor sandisk ultra II vb seviye deki ürünler. Sony ilk üretimde üst seviye performans hedefleyeceğini sanmıyorum. Saçma sapan giriş seviyesi ürünler sunacak. Toshiba OCZ pahalı satılan ürünleri bile kendinden düşük fiyatla satılan ürünlerin hızlarına yetişemiyor. Marka algısı ile ssd satmaya çalışmanın nereye kadar devam edebileceğini bekleyip göreceğiz.
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serkan78689 3 yıl
LeSRiSeL
koysun 1 TB ler 250 dolara piyası duman eder :D

bir ölücü gördüm sanki
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lterlemez 3 yıl
Benim anlamadığım saçmalık şu; pci-e sata'dan daha hızlı deniyor, standart ssd'nin en az iki katı fazlaya satılıyor ama kimse basit bir pci-e kablo ile kullanılabilecek 2.5 inch ssd üretmiyor. İlla pcb'nin üzerinde olacak. Müşterilerin artık bu olaylara dur demesi lazım. Bence ssd gibi donanımın hala sata üstünden iş görmeye çalışması, bu ürünün son kullanıcı tarafında hala yüksek bir maliyetle kullanılmasına neden oluyor.
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kadirirdem 3 yıl
girsin rekabet iyidir ama sanki geç kaldı o pazarda samsung aldı yürüdü....
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LeSRiSeL 3 yıl
koysun 1 TB ler 250 dolara piyası duman eder :D
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C.CEMİL 3 yıl
adamlar biraz tembelleşti ,malum uzun süredir üretmek yerine bulup patent satma işini yapıyorlar
biz ise ne üretebiliyor ,nede buluş yapıp patent satabiliyoruz
ama Allah var güzel eleştirebiliyoruz :)
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Spiderhip 3 yıl
Bu erken farketmiş halleri mi? Samsung ssd piyasasını domine etti bile.
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Master_Evil 3 yıl
cidden çok geç oldu, gelse bile ucuza satmaz sonuçta sony
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1BilimAdamı 3 yıl
Şimdi zaten ssdler pahallı sonyden normalden pahallı sattığı için yeni zarar haberleri yolda.
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1BilimAdamı 3 yıl
Şimdi zaten ssdler pahallı sonyden normalden pahallı sattığı için yeni zarar haberleri yolda.
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aspirin_00 3 yıl
128 gb 500 tl ister sony değilmi markasında vuruyor fiyatlara
laptoplarıda aynı dandik özelliğe dünyanın parası
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gunman233 3 yıl
Kontrolcü nispeten iyi de TLC bellek olmamış, ömrü kısa. 3d vnand ve MLC daha avantajlı.
Uygun fiyata da vermez sony, rekabet etmesi zor tutunamaz gibi bu saatten sonra.
Ps4 (Slim?) hatta Ps5'te ssd kullanılacağını hiç sanmam. Büyük diskler gerekiyor artık oyunların boyutu daha da artacaktır. 1 tb yeni diskler oldukça ince, 2 tb modeller de inceldi geçen seneden beri. 7 mm veya 9,5 mm harddiskler var yani, 12,5 mm diskler 3-4 tb kapasitelerde artık.
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