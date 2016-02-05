Sony, SSD pazarına giriyor





Genelde mobil cihazları, müzik oynatıcıları ve sensör ürünleri ile tanıdığımız Sony, sessiz sedasız SSD sektörüne de adım atıyor. Aslında firma, üçüncü taraf üreticilerin SSD sürücülerini kullandığı taşınabilir depolama ürünleri piyasaya sürüyordu. Şimdi bu işi doğrudan yapacak.





Sony bir süredir Japonya genelinde kendi SSD serisinin satışına başlamıştı. Pek gündeme gelmeyen bu konu, firmanın global lansmanı ile açıklığa kavuştu. Sony'nin SLW-M SSD serisi, Toshiba'nın 19nm üretim sürecine sahip TLC NAND belleklerini ve Phison S10 serisi bir kontrolcü kullanıyor. 240GB ve 480GB kapasitelere sahip olan seri, 2.5 inç formatında geliştirilmiş. 7mm olan kalınlığı, koruması ile 9.5mm seviyesine çıkıyor.









Sata 3.0 arabirimi üzerinden 6Gbps bant genişliğine ulaşabilen seride, sürekli olarak 560MB/s okuma hızlarına ve 530MB/s yazma hızlarına yer verilmiş. Acronis True Image 2015 HD ve Sony SSD Toolbox yazılımlarının dahil edildiği serinin satış tarihi ile fiyatı henüz açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/219792/sony-unveils-the-slw-m-series-consumer-ssds.html