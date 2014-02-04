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Sony SmartWatch 2, gümüş metal ve FIFA versiyonlarına kavuşuyor

5 yıl
9,1b
1
24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony SmartWatch 2, gümüş metal ve FIFA versiyonlarına kavuşuyor

Sony'nin ikinci nesil akıllı saati olan ve pek çok otoriteden olumlu görüşler almayı başaran SmartWatch 2, iki yeni versiyona daha kavuşuyor.

Firmadan yapılan duyuruda SmartWatch 2 modelinin gümüş metali ve FIFA versiyonunun satışa sunulacağı açıklandı. FIFA versiyonu ise bu yıl Brezilya'da yapılacak olan Dünya Kupası anısına üretilecek. Saat kısmı aynı kalırken, kayış turnuvanın renklerine bürünmüş.

CES 2014 fuarında Pebble'ın da metalik kasaya sahip bir versiyonunun duyurulması, akıllı saat pazarında tasarımın ön plana çıkmaya başladığını gösteriyor.

Gümüş metal renkli SmartWatch 2 modeli 215$ karşılığında Mart ayında satışa sunulacak. FIFA versiyonu için ise aynı fiyat üzerinden şimdilik ön başvurular alınıyor. Versiyonun ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. 

Ürünün özelliklerine kısaca değinecek olursak, 1.6 inçlik ekranında 220x176 piksel çözünürlük sunan cihaz alüminyum gövdesi ile suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth 3.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz cevapsız çağrı, SMS, e-mail gibi bildirimleri telefonun ekranına bakmadan saat üstünden takip etmesini sağlıyor. 

http://www.androidauthority.com/sony-smartwatch-2-silver-fifa-342148/ Yorum Yaz
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frislusw 5 yıl en beğenilen
En iyi akilli saatin fiyati ve islevi acisindanda ele alindiginda sony firmasi tarafindan yapildigini dusunuyorum
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EmreTheBand 5 yıl
Samsung yapsaydi yine mi Seamsung yeaa derdiniz
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gorkem2626 5 yıl
Fifa versiyonu çok güzel
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ardarda45 5 yıl
Tasarım çok iyi be abi it's a sony. Telefonlara da çeki düzen verseler on numara olacak...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
en alınabilesi akıllı saat
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung geri kaldı Yeni galaxy s4 Fifa version
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darkhair 5 yıl
acaba bu saat ios cihazlarla da etkileşime geçiyor mu? ( akıllı saatlere karşı biraz yabancıyım da )
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kule_genclik 5 yıl darkhair
Ios ile uyumu yok sadece android le calisiyor
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sniko1 5 yıl
Akıllı saat istediği kadar işlevsel olsun pil burda en önemli rolü oynuyor.
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new-desing 5 yıl
Saat gerçekten başarılı. Yeni görünümünde Bluetooth 4.0 ı kullansaydı çok daha iyi olurdu.
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fatih-8 5 yıl
şunun düz saat olanını yapsa aslında ya uygun bi fiyatı olsa.50 $ falan.alınır yani tipi hiç fena değil, sade, hoş bir tasarımı var
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LegendM 5 yıl fatih-8
fatih-8

şunun düz saat olanını yapsa aslında ya uygun bi fiyatı olsa.50 $ falan.alınır yani tipi hiç fena değil, sade, hoş bir tasarımı var

Kesinlikle aynı görüşteyim,tasarımını çok beğendiğimden alıcaktım türkiyede 500 lira olunca vazgeçmek zorunda kaldım

decathlon.com.tr/...

Bunu biraz benzettim satın aldım,tavsiye ederim
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General. 5 yıl
Sony
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