Sony SmartWatch 2, gümüş metal ve FIFA versiyonlarına kavuşuyor





Sony'nin ikinci nesil akıllı saati olan ve pek çok otoriteden olumlu görüşler almayı başaran SmartWatch 2, iki yeni versiyona daha kavuşuyor.





Firmadan yapılan duyuruda SmartWatch 2 modelinin gümüş metali ve FIFA versiyonunun satışa sunulacağı açıklandı. FIFA versiyonu ise bu yıl Brezilya'da yapılacak olan Dünya Kupası anısına üretilecek. Saat kısmı aynı kalırken, kayış turnuvanın renklerine bürünmüş.





CES 2014 fuarında Pebble'ın da metalik kasaya sahip bir versiyonunun duyurulması, akıllı saat pazarında tasarımın ön plana çıkmaya başladığını gösteriyor.





Gümüş metal renkli SmartWatch 2 modeli 215$ karşılığında Mart ayında satışa sunulacak. FIFA versiyonu için ise aynı fiyat üzerinden şimdilik ön başvurular alınıyor. Versiyonun ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.





Ürünün özelliklerine kısaca değinecek olursak, 1.6 inçlik ekranında 220x176 piksel çözünürlük sunan cihaz alüminyum gövdesi ile suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth 3.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz cevapsız çağrı, SMS, e-mail gibi bildirimleri telefonun ekranına bakmadan saat üstünden takip etmesini sağlıyor.

http://www.androidauthority.com/sony-smartwatch-2-silver-fifa-342148/