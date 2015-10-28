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Sony, Toshiba'nın sensör birimini alacağını onayladı

Sony'nin Toshiba sensör birimini alacağı artık kesinleşti. Japon teknoloji devi bu satın alma ile hem üretim kapasitesi arttıracak hem de sensör teknolojileri konusunda büyük atılımlar yapabilecek.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, Toshiba'nın sensör birimini alacağını onayladı
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde Toshiba'nın sensör üretim birimini satın alacağı söylenen Sony, bu gelişmenin doğru olduğu onayladı.
Artık %100 kesin konuşabildiğimiz gelişmeye göre Sony, Toshiba'nın sensör üretim bölümünü yaklaşık 165 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor. 2016 Mart ayında sonuçlanacağı söylenen gelişmeyle, Toshina'nın Japonya Oita'da yer alan sensör üretim fabrikası Sony'ye geçecek ve şirket bu sayede Apple ile Samsung gibi üretilerin taleplerini daha rahat bir şekilde karşılayabilecek.
2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi olmayı başaran ve geçtiğimiz haftalarda sensör üretim birimini yeni bir iştirak haline getiren Japon teknoloji devi Sony, Toshiba'nın sensör teknolojileriyle de zaten güçlü olduğu bir alanda erişilmesi zor bir konuma yükselecek. Dünya devinin bildiğimiz üzere mobil taraf haricinde Nikon gibi dev isimlere de yüksek kaliteli sensörler sağlıyor.

http://gizmodo.com/sony-plans-to-take-over-toshibas-image-sensor-division-1739134511 Yorum Yaz
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greenk 3 yıl en beğenilen
Nikon'a sensör ürettiğini bilmiyordum.
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Patren 3 yıl
165 milyon dolar sony için hiç bişey değil
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tahir40 3 yıl
Zaten tüm üst seviye telefon kameralarında sony sensör yok muydu? Gerçi tüm firmalara sensör satıp aynı sensörle en kötü foto ve video kalitesine sahip telefonlar üreten firmadır sony...
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Keljx 3 yıl
Htcden de kamera yazilimini alsa keske
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wolf silver 3 yıl
Google, apple, Qualcom için tekel olma çabası diyoruzda sony de burada tekel olmaya çalışıyor.. Bu konuda farklı firmaların olması iyidir.. Keşke satılmasaydi..
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Onurmsq 3 yıl wolf silver
wolf silver
Google, apple, Qualcom için tekel olma çabası diyoruzda sony de burada tekel olmaya çalışıyor.. Bu konuda farklı firmaların olması iyidir.. Keşke satılmasaydi..

Baska firmalar var zaten.
omnivision
sony
Fuji
samsung lens
toshiba
ama surekli talep goren ve siparis gecilen sony sensor. Hemen hemen butun firmalar sonyden aliyor.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Nikonu da alsa sony keşke.
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Qonrul 3 yıl
mobil cihazlarında yazılımı da iyileştirirler umarım
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greenk 3 yıl en beğenilen
Nikon'a sensör ürettiğini bilmiyordum.
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baycihan 3 yıl greenk
greenk

Nikon'a sensör ürettiğini bilmiyordum.

günaydın o zaman :) kaç senedir üretiyor dslr fotğrafçılıkla ilgilnen veya fotoğrafa ilgisi olan bilir gerçi...
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