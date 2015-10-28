Sony, Toshiba'nın sensör birimini alacağını onayladı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde Toshiba'nın sensör üretim birimini satın alacağı söylenen Sony, bu gelişmenin doğru olduğu onayladı.

Artık %100 kesin konuşabildiğimiz gelişmeye göre Sony, Toshiba'nın sensör üretim bölümünü yaklaşık 165 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor. 2016 Mart ayında sonuçlanacağı söylenen gelişmeyle, Toshina'nın Japonya Oita'da yer alan sensör üretim fabrikası Sony'ye geçecek ve şirket bu sayede Apple ile Samsung gibi üretilerin taleplerini daha rahat bir şekilde karşılayabilecek.

2014 yılı verilerine göre dünyanın en çok sensör satan ismi olmayı başaran ve geçtiğimiz haftalarda sensör üretim birimini yeni bir iştirak haline getiren Japon teknoloji devi Sony, Toshiba'nın sensör teknolojileriyle de zaten güçlü olduğu bir alanda erişilmesi zor bir konuma yükselecek. Dünya devinin bildiğimiz üzere mobil taraf haricinde Nikon gibi dev isimlere de yüksek kaliteli sensörler sağlıyor.

http://gizmodo.com/sony-plans-to-take-over-toshibas-image-sensor-division-1739134511