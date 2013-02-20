Sony, WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahip üç yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıttı









Aynasız fotoğraf makinesi NEX-3N ve yarı saydam aynaya sahip SLT-A58 fotoğraf makinesi duyurularından sonra Sony, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak tanıttı.

Firma tarafından tanıtılan fotoğraf makineleri Cyber-Shot WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahipler. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan fotoğraf makinelerinden TX30 modeli 18.2MP Exmor R CMOS sensöre, 1920x1080 50i FULL HD video çekim kapasitesine, 3.3" 1229 nokta OLED LCD ekrana ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip. Diğer modellerden farklı olarak dış mekan kullanımları için geliştirilmiş bir model olan TX30, 10 metre derinliğe kadar su geçirmez yapısı yanında, dondurucu soğuklara ve darbelere dayanıklı bir gövde özelliğine sahip. Optik görüntü sabitleme, dahili flaşa ve yaratıcı efektlere sahip olan TX30, 5x optik, 10x dijital yakınlaştırma özelliğini Carl Zeiss Vario-Tessar lens eşliğinde kullanıcılarına sunuyor.

Sony tarafından duyurusu yapılan diğer bir model olaran Cyber-Shot WX300 ise, 18.2MP Exmor R CMOS sensöre, 1920x1080 50i FULL HD video çekim kapasitesine, 3" 460 nokta LCD ekrana ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip. Üzerinde Sony'nin G lenslerinden bulunan WX300, 20x optik, 40x dijital yakınlaştırma sunabiliyor ve Sony tarafından 20x optik yakınlaştırma sunabilen fotoğraf makineleri arasında en ince model olarak gösteriliyor. Üzerinde dahili flaş, yaratıcı filtreler, optik görüntü sabitleme ve Wi-Fi bağlantı seçeneği yer alan WX300, 500 fotoğraf çekimine yetebilecek kadar güç yanında kullanıcılara oldukça yüksek otomatik netleme performansı sunuyor.

Sony'nin duyurusu yaptığı son modeli ise Cyber-Shot HX300 oldu. Firmanın DSLR-Benzeri gövde yapısında hazırladığı HX300, diğer iki modelin aksine 20.4MP Exmor R CMOS sensöre, 1920x1080 50p FULL HD video çekim kapasitesine, 3" 921 nokta LCD ekrana ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip. Carl Zeiss Vario-Sonnar T lens ile 50x optik, 100x dijital yakınlaştırma sunabilen makine, renk saplamalarını en aza indirmek amacıyla özel ED optiklere sahip. Ayrıca HX300, optik görüntü sabitleme, dahili flaş, yaratıcı filtreler ve yeni geliştirilmiş otomatik netleme sistemi gibi teknik ayrıntılara sahip.

Oldukça gelişmiş özellikle sunan makinelerde WX300 modeli 329$, HX300 modeli 499$ ve Tx30 modeli $349 fiyat etiketi ile önümüzdeki mart ayında piyasaya çıkacaklar.