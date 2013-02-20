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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahip üç yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıttı

6 yıl
1,5b
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13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahip üç yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıttı

Aynasız fotoğraf makinesi NEX-3N ve yarı saydam aynaya sahip SLT-A58 fotoğraf makinesi duyurularından sonra Sony, üç yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak tanıttı.
Firma tarafından tanıtılan fotoğraf makineleri Cyber-Shot WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahipler. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan fotoğraf makinelerinden TX30 modeli 18.2MP Exmor R CMOS sensöre, 1920x1080 50i FULL HD video çekim kapasitesine, 3.3" 1229 nokta OLED LCD ekrana ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip. Diğer modellerden farklı olarak dış mekan kullanımları için geliştirilmiş bir model olan TX30, 10 metre derinliğe kadar su geçirmez yapısı yanında, dondurucu soğuklara ve darbelere dayanıklı bir gövde özelliğine sahip. Optik görüntü sabitleme, dahili flaşa ve yaratıcı efektlere sahip olan TX30, 5x optik, 10x dijital yakınlaştırma özelliğini Carl Zeiss Vario-Tessar lens eşliğinde kullanıcılarına sunuyor.
 
Sony, WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahip üç yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıttı
Sony tarafından duyurusu yapılan diğer bir model olaran Cyber-Shot WX300 ise, 18.2MP Exmor R CMOS sensöre, 1920x1080 50i FULL HD video çekim kapasitesine, 3" 460 nokta LCD ekrana ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip. Üzerinde Sony'nin G lenslerinden bulunan WX300, 20x optik, 40x dijital yakınlaştırma sunabiliyor ve Sony tarafından 20x optik yakınlaştırma sunabilen fotoğraf makineleri arasında en ince model olarak gösteriliyor. Üzerinde dahili flaş, yaratıcı filtreler, optik görüntü sabitleme ve Wi-Fi bağlantı seçeneği yer alan WX300, 500 fotoğraf çekimine yetebilecek kadar güç yanında kullanıcılara oldukça yüksek otomatik netleme performansı sunuyor.
 
Sony, WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahip üç yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıttı
Sony'nin duyurusu yaptığı son modeli ise Cyber-Shot HX300 oldu. Firmanın DSLR-Benzeri gövde yapısında hazırladığı HX300, diğer iki modelin aksine 20.4MP Exmor R CMOS sensöre, 1920x1080 50p FULL HD video çekim kapasitesine, 3" 921 nokta LCD ekrana ve BIONZ fotoğraf işlemcisine sahip. Carl Zeiss Vario-Sonnar T lens ile 50x optik, 100x dijital yakınlaştırma sunabilen makine, renk saplamalarını en aza indirmek amacıyla özel ED optiklere sahip. Ayrıca HX300, optik görüntü sabitleme, dahili flaş, yaratıcı filtreler ve yeni geliştirilmiş otomatik netleme sistemi gibi teknik ayrıntılara sahip.
Sony, WX300, HX300 ve TX30 isimlerine sahip üç yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıttı
Oldukça gelişmiş özellikle sunan makinelerde WX300 modeli 329$, HX300 modeli 499$ ve Tx30 modeli $349 fiyat etiketi ile önümüzdeki mart ayında piyasaya çıkacaklar.

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ozturert 6 yıl
Cidden felaket bu 18-20MPlikler. Aman diyim...
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jiddi 6 yıl
Daha beterini bir model nosunu fazladan yazıp da yeni diye önünüze koyup daha pahalıya satmaları feci bir olay aslında. Bu resmen tüketimi gazlamanın etkisi herhalde. Hani "almışken son modelini alalım" düşüncesi vardır ya teknolojik ürünlerde özellikle, işte bu düşüncedekilerin ceplerindekini kasaya indirme taktiği bu. Başka ne olabilir ki ?
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V4LKyR 6 yıl
AKINLASINN
ozturert 16 ve üzerinde MPli makine almanızı tavsiye etmem. Teknolojisi istediği kadar iyi olsun, sonuçta alacağın fotoğraf felaket.
Katılmakla birlikte hatta 12 mp üstü alınmaz. Daha 16 mp olup hoş bir resme denk gelmedim.

Hoş derken mesela...? %100 yakınlaştırınca gözün gördüğü keskinlikte fotoğraflar falan mı bekliyorsunuz acaba?
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ankara06ankara 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

AKINLASINN

ozturert 16 ve üzerinde MPli makine almanızı tavsiye etmem. Teknolojisi istediği kadar iyi olsun, sonuçta alacağın fotoğraf felaket.
Katılmakla birlikte hatta 12 mp üstü alınmaz. Daha 16 mp olup hoş bir resme denk gelmedim.


Hoş derken mesela...? %100 yakınlaştırınca gözün gördüğü keskinlikte fotoğraflar falan mı bekliyorsunuz acaba?

En azından 10 yıllık Fuji F30 dan daha kaliteli çekmesini bekliyorum.
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ozturert 6 yıl
16 ve üzerinde MP'li makine almanızı tavsiye etmem. Teknolojisi istediği kadar iyi olsun, sonuçta alacağın fotoğraf felaket.
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ankara06ankara 6 yıl ozturert
ozturert

16 ve üzerinde MP'li makine almanızı tavsiye etmem. Teknolojisi istediği kadar iyi olsun, sonuçta alacağın fotoğraf felaket.

Katılmakla birlikte hatta 12 mp üstü alınmaz. Daha 16 mp olup hoş bir resme denk gelmedim.
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xxxx1 6 yıl
Sony'nin en iyi çalışan birimlerinden Fotoğraf&Kamera bölümü,iyi işler çıkarıyorlar...
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depeche35 6 yıl
Ne zaman gelir bize wx serisini incelemek lazım
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Technotronic 6 yıl
HX200 ü alayım derken HX300 dehşet optik zum özelliğiyle heyecanlandırdı beni ,sanırım HX300 alıcam.
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V4LKyR 6 yıl
HX300 modeli mükemmel geldi bana. Vay be. Hem Carl Zeiss lens hem 20.4 MP Exmor R, hem 50x optik zum, hem 1080p video kaydı, vs vs... Hem de 500$. O kadar da uçuk bir fiyat değil.
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