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Sony Xperia C6 yine sızdırıldı

Özçekim tutkunlarına yönelik ön kamerası ile ilgi toplayan Sony Xperia C serisi, bu yıl yeniden tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiden pek çok görsel internete sızdırıldı.
3 yıl
5,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2016 fuarında yeni bir amiral gemi modeli ile görücüye çıkan Sony, o günden bu yana sessizliğini koruyor. Xperia X serisinin çok konuşulduğu günlerde biraz geri planda kalan Xperia C6 modeli, kendini yeniden gösterdi.

Özçekim tutkunlarına hitap edecek Xperia C6 modeli, ön taraftaki büyük sensörü ile dikkat çekiyor. Muhtemelen 13MP çözünürlüğünde olacak kameranın yanına bir de flaş konumlandırılmış. Arka tarafta da yine flaş destekli bir sensör görülüyor.

Xperia C serisi, özellikle ince ekran çerçeveleri ile beğenilen modellere sahip. Xperia C6 modelinde de bu açık bir şekilde görülebiliyor. Kaynaklar, cihazın 6 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacağını ifade ediyor. Bunun haricinde net bilgiler yok.

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Tahmin tarafına geçersek eğer, 5.5 inçlik Full HD ekran, MediaTek Helio P10 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasite şeklinde özellikler sayılabilir. Henüz Xperia X serisi tam anlamıyla piyasaya sürülmüş değil. Bu bakımdan, Xperia C6 için bir lansman tarihi bulunmuyor. Bir önceki nesil Xperia C5 Ultra modeli, ülkemizde 1399TL seviyesinden alıcı buluyor.

 

http://www.phonearena.com/news/Leaked-Sony-Xperia-C6-photos-show-a-gargantuan-handset-with-a-no-compromise-front-camera_id80134 Yorum Yaz
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cangunner 3 yıl en beğenilen Keljx
Keljx
Sony artik terkedilmiş bir kasaba gibi duruyor android dunyasinda :)

O kasaba da ne cevherler var biliyor musun :D
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abraxsas 3 yıl
Z serisi ve benzeri telefon tasarımlarını başarılı buluyorum. Özgünler taklitçi değiller en azından, Birçok parçanın üretimini ve geliştirmesini kendileri yapıyor.
Z serisi ve benzeri telefon tasarımlarını başarılı buluyorum. Özgünler taklitçi değiller en azından, Birçok parçanın üretimini ve geliştirmesini kendileri yapıy...
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Turkforce 3 yıl
Sony batırıcıları gelmiş yine.
Apple 10 yıldır hangi tip telefonlar üretti. :)
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FlyingUnderpants 3 yıl
Samsung, HTC ve Apple tepe modellerinden daha şık duruyor.
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kadirirdem 3 yıl
5.5 inçte güzel tasarım olmuş...
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1BilimAdamı 3 yıl
x serisini duyurdular hala çıkmadı ,heralde sony mobilden umudu kesmeye başladı
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mladenbmv 3 yıl
uzun zamandır ses seda çıkmıyordu sony den diğer firmalar haldır haldır yeni modellere geçtiler,umarım amoled e ve ince çerçeve ve ana menüdeki geri home tuşunu alltaki kısma alırlar ekranda fazla yer kaplıyor o tuşlar.
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Nehalem 3 yıl
Sony Xperia C5 Ultra kullanıyorum her yerde 2 güne kadar kullanma süresi diyor sabahtan akşama dayanmıyor telefon herhangi bir oyun vs. oynamadığım halde. Stamina modu da hikaye arka taraftaki herşeyi kısıtladıktan sonra akıllı telefon kullanmanın mantığı ne?
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No Way Out 3 yıl
SONY'nin Z serisini bitirdikden sonra artık dikkate almıyorum neyin kafasını yaşıyorlar anlamıyorum, şampiyonlar liginde Z reklamları dönüyor milyar dolarlar harcadılar dünya kupasında filan şimdi biz Z serisini bitirdik diyorlar.
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dranas 3 yıl
Tasarım dili değişmeli. üçgen veya yuvarlak telefon yapsın demiyoruz ama bu keskin hatlar ve dik tasarım kabak tadı verdi artık. kendini tekrar eden hiçbir marka uzun vadede kazanamaz.
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zdniz 3 yıl
Sony mi kalsın. 2 El satış diye bişey yok servis diye bişey yok tasarım yok odun gibi kamera desen sözde en iyi kamera ama lafda sadece arayüz desen zevksiz şekilsiz bir tek su geçirmezliği vardı onuda yapmayan kalmadı eee sony nin ne farkı kaldı.
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koyunsavar 3 yıl
japon inadi ayni tip bidaha
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ERIKCI 3 yıl
o çerçeveyle gelsin bileklerimi keserim
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