Sony Xperia C6 yine sızdırıldı

MWC 2016 fuarında yeni bir amiral gemi modeli ile görücüye çıkan Sony, o günden bu yana sessizliğini koruyor. Xperia X serisinin çok konuşulduğu günlerde biraz geri planda kalan Xperia C6 modeli, kendini yeniden gösterdi.

Özçekim tutkunlarına hitap edecek Xperia C6 modeli, ön taraftaki büyük sensörü ile dikkat çekiyor. Muhtemelen 13MP çözünürlüğünde olacak kameranın yanına bir de flaş konumlandırılmış. Arka tarafta da yine flaş destekli bir sensör görülüyor.

Xperia C serisi, özellikle ince ekran çerçeveleri ile beğenilen modellere sahip. Xperia C6 modelinde de bu açık bir şekilde görülebiliyor. Kaynaklar, cihazın 6 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacağını ifade ediyor. Bunun haricinde net bilgiler yok.

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Tahmin tarafına geçersek eğer, 5.5 inçlik Full HD ekran, MediaTek Helio P10 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasite şeklinde özellikler sayılabilir. Henüz Xperia X serisi tam anlamıyla piyasaya sürülmüş değil. Bu bakımdan, Xperia C6 için bir lansman tarihi bulunmuyor. Bir önceki nesil Xperia C5 Ultra modeli, ülkemizde 1399TL seviyesinden alıcı buluyor.