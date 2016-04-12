LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı

LG’nin MWC 2016 fuarında duyurusunu yaptığı ve modüler yapısıyla dikkat çeken yeni amiral gemi modeli G5 için Türkiye lansmanı da yapıldı. Yeni amiral gemisinin fiyatı tahminlerin çok ötesine çıkacak gibi görünüyor.
İlk bilgilerde, cihazın satış fiyatının 2299TL civarında olabileceği gündeme gelmişti. Daha sonra ise fiyatın 2700TL seviyelerine kadar çıkabileceği iddia edilmişti. İkinci iddia gerçek oldu ve hatta 100TL daha yüksek bir fark görünüyor. LG G5, 2799TL fiyat etiketine sahip olacak.
Bu seviyede Galaxy S7 ile doğrudan rakip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir amiral gemi modeli HTC 10 ise ilerleyen saatlerde yapılacak etkinlikte resmiyete kavuşacak. Yeni bir amiral gemi modeli akıllı telefon almak isteyen tüketiciler, Galaxy S7 ile LG G5 arasında tercihini yapacaktır. iOS tarafında ise henüz piyasaya çıkan iPhone SE modeli 1999TL başlangıç fiyatına sahip.Ayrıca Bkz. "LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde"
LG G5 modelinde 5.3 inçlik 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 820 yonga seti, X12 LTE modem ile 600Mbps hızlarına çıkabilme, 4GB LPDDR4 RAM, çift sensörlü arka kamera, 2800mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, 32GB artırılabilir kapasite gibi özellikler yer alıyor. Tamamen metal gövde olmasına rağmen, alt kısmını çekerek çıkartıyor ve buradan pile ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca harici ses yongası, kamera kontrolü gibi farklı modüller de bu yuvaya takılabiliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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Mustafa bey, geçenlerde benim Turkcell ile alakalı yazdığım Tüm hatlarımı Turkcell'den taşıdım mesajıma istinaden,
"Turkcell'in senin 20 lirana ihtiyacı yok" yazmış, ama sonra vazgeçip yorumunu silmişsin.
O zamanki Turkcell ile ve şimdi ki LG G5 ile alakalı seviyesiz, zekâdan yoksun,
hiç bir mantığı olmayan şeyler yazmanın, ne sana, nede kuruluş amaçlarından biri bilgi paylaşımı olan bu foruma bir şey kazandırmadığının farkındamısın.
Yazdığın şeylerin bir çoğu görüntü kirliliğinden öteye geçemiyor ne yazık ki.
Ve Sen Mustafa olarak "tek başına" forumun kalitesini ne kadar düşürdüğünün farkındamısın.
Senin, bana denk gelen saçmalıklarına gelecek olursak, Turkcell'de şahsen benim kullandığım ve ayrıca bana ait olan bir kısmı kamu hattı olan fakat eş, dost akrabalarımın kullandığı 6 tane hat vardı,
Bunların aylık ortalama toplam (6 tanesinin) fatura bedelleri 300-350 liradan az değildi. Yani senin idda edttiğin gibi 20 lira diye bir rakam yok ortada.
Ki zaten mesele fatura bedelinin az yada çok olması meselesi değil, duyarlılık gösterip tepkisiz, sessiz kalmamak amaç.
Mevcut konuya yazdığın saçma sapan yoruma gelirsek. Bıçak ile kazınan ama kalkmayan bir boya icat edildi de bizim mi haberimiz yok acaba.
Bu saçmalama örneklerini dünkü HTC konusuna yazdığın gibi ve sayıları toplamda 5.000 i aşan yorumların ile çoğaltmak mümkün.
Ama bende hiç kendimi yormayıp diğer bir çok kişinin yaptığı gibi seni engelliyorum.