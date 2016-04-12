LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı

LG’nin MWC 2016 fuarında duyurusunu yaptığı ve modüler yapısıyla dikkat çeken yeni amiral gemi modeli G5 için Türkiye lansmanı da yapıldı. Yeni amiral gemisinin fiyatı tahminlerin çok ötesine çıkacak gibi görünüyor.

İlk bilgilerde, cihazın satış fiyatının 2299TL civarında olabileceği gündeme gelmişti. Daha sonra ise fiyatın 2700TL seviyelerine kadar çıkabileceği iddia edilmişti. İkinci iddia gerçek oldu ve hatta 100TL daha yüksek bir fark görünüyor. LG G5, 2799TL fiyat etiketine sahip olacak.

Bu seviyede Galaxy S7 ile doğrudan rakip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir amiral gemi modeli HTC 10 ise ilerleyen saatlerde yapılacak etkinlikte resmiyete kavuşacak. Yeni bir amiral gemi modeli akıllı telefon almak isteyen tüketiciler, Galaxy S7 ile LG G5 arasında tercihini yapacaktır. iOS tarafında ise henüz piyasaya çıkan iPhone SE modeli 1999TL başlangıç fiyatına sahip.

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LG G5 modelinde 5.3 inçlik 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 820 yonga seti, X12 LTE modem ile 600Mbps hızlarına çıkabilme, 4GB LPDDR4 RAM, çift sensörlü arka kamera, 2800mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, 32GB artırılabilir kapasite gibi özellikler yer alıyor. Tamamen metal gövde olmasına rağmen, alt kısmını çekerek çıkartıyor ve buradan pile ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca harici ses yongası, kamera kontrolü gibi farklı modüller de bu yuvaya takılabiliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.