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LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı

LG’nin bu yıl ki en önemli silahı olacak amiral gemisi G5, İstanbul’da yapılan görkemli bir etkinlikle ülkemizde de resmen duyuruldu. Cihazın fiyat detayları yazımızda:
3 yıl
9,4b
1
161
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin MWC 2016 fuarında duyurusunu yaptığı ve modüler yapısıyla dikkat çeken yeni amiral gemi modeli G5 için Türkiye lansmanı da yapıldı. Yeni amiral gemisinin fiyatı tahminlerin çok ötesine çıkacak gibi görünüyor.

İlk bilgilerde, cihazın satış fiyatının 2299TL civarında olabileceği gündeme gelmişti. Daha sonra ise fiyatın 2700TL seviyelerine kadar çıkabileceği iddia edilmişti. İkinci iddia gerçek oldu ve hatta 100TL daha yüksek bir fark görünüyor. LG G5, 2799TL fiyat etiketine sahip olacak.

Bu seviyede Galaxy S7 ile doğrudan rakip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir amiral gemi modeli HTC 10 ise ilerleyen saatlerde yapılacak etkinlikte resmiyete kavuşacak. Yeni bir amiral gemi modeli akıllı telefon almak isteyen tüketiciler, Galaxy S7 ile LG G5 arasında tercihini yapacaktır. iOS tarafında ise henüz piyasaya çıkan iPhone SE modeli 1999TL başlangıç fiyatına sahip.

Ayrıca Bkz. "LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde"

LG G5 modelinde 5.3 inçlik 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 820 yonga seti, X12 LTE modem ile 600Mbps hızlarına çıkabilme, 4GB LPDDR4 RAM, çift sensörlü arka kamera, 2800mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, 32GB artırılabilir kapasite gibi özellikler yer alıyor. Tamamen metal gövde olmasına rağmen, alt kısmını çekerek  çıkartıyor ve buradan pile ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca harici ses yongası, kamera kontrolü gibi farklı modüller de bu yuvaya takılabiliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

 

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spongio 3 yıl en beğenilen
6 ay sonra n11'den 1099 + 111 hediye çekiyle alırız.
1 Yanıt Yanıtla +168
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Aslanhan. 3 yıl mu5tafa
mu5tafa

Lg boyayı atmayı öğrensin önce. Lg g4 şu an 1200 e satılıyor. 1 yılda bu kadar değer kaybeden başka bir ürün daha yoktur heralde. G5 de öyle olacak. Bu fiyatlara kim bakar g5 e.. Hem geç çık, hem pahalı çık hem de bir sürü falsosu olsun telefonun..

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Mustafa bey, geçenlerde benim Turkcell ile alakalı yazdığım Tüm hatlarımı Turkcell'den taşıdım mesajıma istinaden,

"Turkcell'in senin 20 lirana ihtiyacı yok" yazmış, ama sonra vazgeçip yorumunu silmişsin.

O zamanki Turkcell ile ve şimdi ki LG G5 ile alakalı seviyesiz, zekâdan yoksun,

hiç bir mantığı olmayan şeyler yazmanın, ne sana, nede kuruluş amaçlarından biri bilgi paylaşımı olan bu foruma bir şey kazandırmadığının farkındamısın.

Yazdığın şeylerin bir çoğu görüntü kirliliğinden öteye geçemiyor ne yazık ki.

Ve Sen Mustafa olarak "tek başına" forumun kalitesini ne kadar düşürdüğünün farkındamısın.

Senin, bana denk gelen saçmalıklarına gelecek olursak, Turkcell'de şahsen benim kullandığım ve ayrıca bana ait olan bir kısmı kamu hattı olan fakat eş, dost akrabalarımın kullandığı 6 tane hat vardı,

Bunların aylık ortalama toplam (6 tanesinin) fatura bedelleri 300-350 liradan az değildi. Yani senin idda edttiğin gibi 20 lira diye bir rakam yok ortada.

Ki zaten mesele fatura bedelinin az yada çok olması meselesi değil, duyarlılık gösterip tepkisiz, sessiz kalmamak amaç.

Mevcut konuya yazdığın saçma sapan yoruma gelirsek. Bıçak ile kazınan ama kalkmayan bir boya icat edildi de bizim mi haberimiz yok acaba.

Bu saçmalama örneklerini dünkü HTC konusuna yazdığın gibi ve sayıları toplamda 5.000 i aşan yorumların ile çoğaltmak mümkün.

Ama bende hiç kendimi yormayıp diğer bir çok kişinin yaptığı gibi seni engelliyorum.
mu5tafaLg boyayı atmayı öğrensin önce. Lg g4 şu an 1200 e satılıyor. 1 yılda bu kadar değer kaybeden başka bir ürün daha yoktur herald...
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2 Yanıt Yanıtla +81
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ShadowOfDarkness 3 yıl
Yuhhh o kadar parayla öküz alırık.

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xrepla 3 yıl
bekleyin 6 ay fiyat düşssün 2000 lere öyle alın ne bu ya 2700 lerde fiyat .
s7 edge bir adım daha önde sanki. neyse bekleyelim biraz, iki cihazında artıları ve eksileri ortaya çıkar.
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Stand Alone 3 yıl
LG G3 alın en mantıklı telefon.
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hector1745 3 yıl
Halkımıza iyi bir telefonu çok görüyorlar kahretsin bu soyan sistem.
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mavvrick 3 yıl
herşeyden önce tasarımı iphone çöp s lerden bile çöp
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ciroer 3 yıl
1699 da sabitlenir bu telefon, aklıma gecen sene geldi Lg g4 içinde bunu kimse almaz fiyat cok yüksek muhabbeti dönmüştü g3 ün ucuzlugu konusuluyordu.Lg nin fiyat politikası bu şekilde yapacak bir şey yok adam paçal yapıyor zannımca
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bazen13 3 yıl ciroer
ecura
1699 da sabitlenir bu telefon, aklıma gecen sene geldi Lg g4 içinde bunu kimse almaz fiyat cok yüksek muhabbeti dönmüştü g3 ün ucuzlugu konusuluyordu.Lg nin fiyat politikası bu şekilde yapacak bir şey yok adam paçal yapıyor zannımca

Resmi garantili lg g4 1800 lira su an teknosa bimeks ve mediamarkette. Turkcell avea vodofone de keza..

Lg g5 o fiyata nasil olacak ?

Lg g4 1600-1700 bandinda seyreder.

Lg g5 2.300-2.400 bandinda..

Olacak budur.
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32.adam 3 yıl
G4 ile arasinda sadece fiyat uçurumu olan yeni LG modeli
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ayhani 3 yıl
Bu telefonlara nasıl kıyıpta bu kadar para veriyorsunuz anlamıyorum. Valla 500 liraya piranha iq smart aldım her bir haltı yapıyor. Acep millet telefonla geceleri uzayamı çıkıyor gizli gizli. Ben 500 liralık telefonu alırken kırk kere araştırdım. Ha iphone bilmem ne alamazmıyım alırım ama elimdeki telefondan aaa iphonu varmıştan öte ne sağlayacak.
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bazen13 3 yıl ayhani
Moto atrix vardi. 1 sene sonra satip 700 ekleyerek s3 aldim. 2 sene sonra satip l70 aldim. 22 ay sonra lg g4c servise giden cihazim yerine verildi.

Soyle baktigimda 5 sene de telefona 1.200 tl vermisim..

Gereksiz israfa gerek yok
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Tolgá 3 yıl
adreno 530lu G5 varken T880 MP12 li s7 alınmaz.
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KalemKolik 3 yıl Tolgá
Tolgá

adreno 530lu G5 varken T880 MP12 li s7 alınmaz.

Yav he he
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Meraxes 3 yıl
çöp
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Babangida Babayaro 3 yıl
Yuh artık ya.Android telefona 2700 verilmez.Forumdaki mantıklı düşünen arkadaşlarımız da bana hakverecektir.İsterse 16 gb ram , 16 işlemci ile donatsın.
Android bir yerden sonra kasıyor. Android telefon kullandım.Hiç ıphonum olmadı.Bu gidişle iphone alacağım herhalde.Modası 1 yılda pert olan çin çöpüne vereceğime , iphone alırım.Artık telefon rehberinin geç açılmasından ,saçma face kasmalarından bıktık.

g5 fiyatını haketmiyor bence.
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muratkaya 3 yıl
Artık bir öküz alma zamanı geldi.
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