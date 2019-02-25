Sony Xperia L3, Helio P22 yonga seti ile birlikte tanıtıldı

Sony, MWC 2019 etkinliği kapsamında amiral gemisi Xperia 1 ve orta seviye Xperia 10, Xperia 10 Plus modellerini tanıttı. Bu modellerin ardından giriş seviyesi de unutulmadı. Helio P22 yonga setinden gücünü alan Sony Xperia L3 duyuruldu.

Uygun fiyatlı Xperia

Xperia L3, 5.7 inç boyutunda 720 x 1570 piksel (HD+) çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor. Bu ekran ailenin diğer üyelerinden farklı olarak 21:9 yerine 19.5:9 en boy oranına sahip. Arka tarafa baktığımızda sol üst tarafa konumlandırılmış çift kamera paketi bizleri karşılıyor. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kamera derinlik algılama işleminde kullanılan 2 MP sensörden oluşuyor. Ön kısımda ise 8 MP öz çekim kamerasını görüyoruz.

Ayrıca Bkz.

"Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri:"

Tasarım noktasında Xperia L3’ün yan çerçeveleri ince gözüküyor. Alt ve üst çerçeve ise görece daha kalın bir yapıda. Tüm bu paket daha önce belirttiğimiz gibi MediaTek tarafından 12 nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Helio P22 ile geliyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile birlikte gelen akıllı telefon 3300 mAh bataryaya sahip.

Yan tarafta parmak izi sensörü bulunduran Xperia L3’ün kutudan Android 8.0 Oreo ile çıktığını belirtelim. Siyah, Çelik ve Altın renklerine sahip telefonun fiyatı daha öncesinde 199 dolar olarak sızdırılmıştı. Ancak Sony tarafından fiyat konusunda resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_l3-9592.php