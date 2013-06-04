Sony Xperia M resmi olarak tanıtıldı





Üst seviye modelleri ile ilgili sık sık iddialar gündeme gelen Sony, henüz resmi bir açıklama yapmasa da alt seviye Xperia modellerini tanıtmaktan da geri durmuyor. Firmanın yeni lansmanı Xperia M modeli oldu.





Model 4 inçlik çizilmeye dayanıklı ekranda 854x480 piksel çözünürlük sunuyor. Çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan işlemci Qualcomm tasarımı MSM8227 model numarasına sahip.





Modelde 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, Android 4.1 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, NFC, 1750mAh batarya, çift SIM opsiyonu, 4 farklı renk seçeneği, 9.3mm kalınlık, 124gr ağırlık gibi özellikler mevcut.





Sony yeni nesil Exmor RS sensöründen bu modeli de mahrum bırakmıyor ve 5MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 720p video çekimi yapabilen kameranın yanında VGA ön kamera yer alıyor. Model sonbahar döneminde piyasada olacak.





http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M-is-now-official-with-4-inch-screen-dual-core-processor-Exmor-RS-camera_id43663