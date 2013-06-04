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Sony Xperia M resmi olarak tanıtıldı

5 yıl
3,2b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia M resmi olarak tanıtıldı

 Üst seviye modelleri ile ilgili sık sık iddialar gündeme gelen Sony, henüz resmi bir açıklama yapmasa da alt seviye Xperia modellerini tanıtmaktan da geri durmuyor. Firmanın yeni lansmanı Xperia M modeli oldu.

Model 4 inçlik çizilmeye dayanıklı ekranda 854x480 piksel çözünürlük sunuyor. Çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan işlemci Qualcomm tasarımı MSM8227 model numarasına sahip. 

Modelde 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, Android 4.1 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, NFC, 1750mAh batarya, çift SIM opsiyonu, 4 farklı renk seçeneği, 9.3mm kalınlık, 124gr ağırlık gibi özellikler mevcut. 

Sony yeni nesil Exmor RS sensöründen bu modeli de mahrum bırakmıyor ve 5MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 720p video çekimi yapabilen kameranın yanında VGA ön kamera yer alıyor. Model sonbahar döneminde piyasada olacak. 


http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M-is-now-official-with-4-inch-screen-dual-core-processor-Exmor-RS-camera_id43663 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aykut.. 5 yıl en beğenilen
o kadarda kötü değil

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +10
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mesincır 5 yıl
Firmaların alt seviye modelleri bilerek çirkin yapmaları ne ilginç bir adilik örneği.
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Avorlair 5 yıl
Xperia Sola nın devam modeli olmuş,
Xperia S = Xperia SP
Xperia P = Xperia L
Xperia Sola = Xperia M , umarım Miro, Tipo, ve Go nun devamını getirip ortalığı yarmazlar
Xperia Sola nın devam modeli olmuş,Xperia S = Xperia SPXperia P = Xperia LXperia Sola = Xperia M , umarım Miro, Tipo, ve Go nun devamını getirip ort...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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zakharion11 5 yıl
general mobile discovery nin kamerası ile bunu karşılaştıran oldumu, hangisinin kamerası iyidır
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ulmel 5 yıl
700 tl anca
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mcamlibel 5 yıl
m serisini daha kimse almadı heralde
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aycibin 5 yıl
Bu devirde android 4.2 ile cikmali ve 4.4'e kadar yukseltilecek olmasi lazim.

Tasarim bence sinifi icin hos.z1'i andiriyor ve altinda ince led var.

Sd kart'la hafiza buyutme guzel ama buyuk uygulamalar sd'ye gecmedigi icin oyun meraklilari icin sikinti olabilir.
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Rikudou Sennin. 5 yıl
xperia mobil filanmı bu
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iade 5 yıl
Xperia XL yakında
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Fautzin 5 yıl
Dün xperia sp almaya gitmiştim fakat onun yerine xperia m daha cazip geldi ve şuan aldım gayet güzel telefon bir eksiği yok bana göre adam akıllı fotoğraf çeken ve hiç oyun oynamayan biri için için sp ve ötesi gereksiz diyip bunu aldım gayet hafif fotoğraf kalitesi oldukça tatminkar tasarımı güzel
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Ahlaki Adam 5 yıl
Neredeyse Xperıa L aynı
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caner282828 5 yıl
redbloodedman
Herkes acımasızca eleştiriyor ama unutulmuş olan bir nokta var, bu cihaz çift hatlı ve giriş seviyesi bir model. Fiyatı 600 liranın altında olursa gayet güzel bir tercih olur. Çift hatlı bir model için tasarım yeterli düzeyde...

kesinlikle haklısın, 600 tlin altında alınabilir, zaten 600 üstü biraz daha üstüne para koyup farklı telefonlara yönelir. 600 üstü gideri yoktur bence telefonun. heleki bu piyasada. inşallah 600 altı olurda millette nasiplenir.
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kvothe6 5 yıl
tasarımı o kadar da kötü değil ama 4 gb hafıza nedir lan. yarısını da sistem yese kaldı 1,5-2 gb alan. kaç para olursa olsun o hafızayla o telefona verilen paraya yazık. hayır yani 2 gb ile nasıl bi akıllı telefon deneyimi yaşanılacak merak ediyorum. istediğim oyunu-uygulamayı yükleyemedikten sonra yemişim aklını onun
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Vash The Stampede 5 yıl
danGerfuLL
Gelmedi Z tipinde ve donaniminda bir 1280 * 720 cozunurluklu cihaz. ZRnin da arka kismini begenmedim.

xperia v var, oldukça iyi.
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UçanAtPegasus 5 yıl
Görsel olarak çok çirkin bir telefon hele kasanın arka tarafını sadece bana gösterseler Çin semt çocuğu derim
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_-_bluedragon_-_ 5 yıl
telefonu elinize almadan tasarımını eleştirmeyin bence
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redbloodedman 5 yıl
Herkes acımasızca eleştiriyor ama unutulmuş olan bir nokta var, bu cihaz çift hatlı ve giriş seviyesi bir model. Fiyatı 600 liranın altında olursa gayet güzel bir tercih olur. Çift hatlı bir model için tasarım yeterli düzeyde...
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kater 5 yıl redbloodedman
redbloodedman

Herkes acımasızca eleştiriyor ama unutulmuş olan bir nokta var, bu cihaz çift hatlı ve giriş seviyesi bir model. Fiyatı 600 liranın altında olursa gayet güzel bir tercih olur. Çift hatlı bir model için tasarım yeterli düzeyde...

600 TL nin altında olması imkansız. örnek vermek gerekirse; Xperia go çıkalı ne kadar oldu ve bundan düşük özelliklere sahip ama hala 600ün altına inmedi
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