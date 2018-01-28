Sony Xperia Ultimate geliyor

Sony’nin yeni yıl için hazırladığı ürün yelpazesi merakla beklenirken MWC 2018 fuarında ilk bombaları göreceğiz. Firmanın Xperia Ultimate adında yeni bir amiral gemisi hazırladığı ifade ediliyor ve yılın en önemli modeli olabilir.

Sony Xperia Ultimate neler sunuyor?

Daha önce Xperia XZ Pro adıyla sızdırılan modelin pazara çıktığında Xperia Ultimate şeklinde bürüneceği ifade ediliyor. Amiral gemisi donanımın yanı sıra kamera tarafıyla Sony tüketicileri etkilemeye çalışacak.

5.7 inçlik OLED ekran sunacak modelin çözünürlüğünün 4K seviyesinde olacağı belirtiliyor. Sony daha önce de 4K çözünürlüğe sahip amiral gemileri ile ses getirmişti. Ekranda HDR desteği ve hem ön hem de arkada Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor.

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Snapdragon 845 yonga seti ile donatılan telefonda 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB arttırılabilir depolama kapasitesi bulunuyor. 3420mAh kapasiteli batarya Quick Charge 4 ile çok hızlı şarj olabiliyor. (3800mAh kapasite ve QuickCharge 4+ diğer iddia)

Kamera tarafında 18MP+12MP çözünürlüğünde çift sensör mevcut. Ana sensör f/1.7 aralığa sahip ve 1.33 mikron piksel büyüklüğü barındırıyor. Yardımcı sensör ise f/2.0 aralığında ve 1.35 mikron boyutunda piksellere sahip. BIONZ görüntü işlemcisi yapay zeka özellikleri ile donatılmış ve kamera yazılımında bu özellikten çeşitli şekillerde faydalanılacak. Ayrıca firmanın beğenilen 25mm f/1.7 G lensi de yerini almış. Böylece 2x optik yakınlaştırma imkanı sunulmuş. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde.

İlk kez Iris tarayıcıya yer verecek Xperia Ultimate ayrıca ön kamera üzerinden yüz tanıma da yapabilecek. Cihazın IP68 ile suya ve toza dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca 3.5mm jak yerine USB Tip-C girişi kullanılıyor.

Yeni modelin çerçevesiz bir tasarım sunup sunmayacağı bilinmiyor ancak bu yılın amiral gemilerinde yer verileceği gündeme gelmişti. Bu bakımdan 18:9 görüntü oranı şaşırtıcı olmayacaktır.