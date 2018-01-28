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Sony Xperia Ultimate geliyor

Bilinen ismiyle Sony Xperia XZ Pro ve Xperia Ultimate firmanın şimdiye kadar ki en iddialı amiral gemisi olacak. 4K HDR ekran yanında çift arka kamera da çok iddialı.
1 yıl
11,5b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Ultimate geliyor

Sony’nin yeni yıl için hazırladığı ürün yelpazesi merakla beklenirken MWC 2018 fuarında ilk bombaları göreceğiz. Firmanın Xperia Ultimate adında yeni bir amiral gemisi hazırladığı ifade ediliyor ve yılın en önemli modeli olabilir.

Sony Xperia Ultimate neler sunuyor?

Daha önce Xperia XZ Pro adıyla sızdırılan modelin pazara çıktığında Xperia Ultimate şeklinde bürüneceği ifade ediliyor. Amiral gemisi donanımın yanı sıra kamera tarafıyla Sony tüketicileri etkilemeye çalışacak.

5.7 inçlik OLED ekran sunacak modelin çözünürlüğünün 4K seviyesinde olacağı belirtiliyor. Sony daha önce de 4K çözünürlüğe sahip amiral gemileri ile ses getirmişti. Ekranda HDR desteği ve hem ön hem de arkada Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı"

Snapdragon 845 yonga seti ile donatılan telefonda 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB arttırılabilir depolama kapasitesi bulunuyor. 3420mAh kapasiteli batarya Quick Charge 4 ile çok hızlı şarj olabiliyor. (3800mAh kapasite ve QuickCharge 4+ diğer iddia)

Kamera tarafında 18MP+12MP çözünürlüğünde çift sensör mevcut. Ana sensör f/1.7 aralığa sahip ve 1.33 mikron piksel büyüklüğü barındırıyor. Yardımcı sensör ise f/2.0 aralığında ve 1.35 mikron boyutunda piksellere sahip. BIONZ görüntü işlemcisi yapay zeka özellikleri ile donatılmış ve kamera yazılımında bu özellikten çeşitli şekillerde faydalanılacak. Ayrıca firmanın beğenilen 25mm f/1.7 G lensi de yerini almış. Böylece 2x optik yakınlaştırma imkanı sunulmuş. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde.

İlk kez Iris tarayıcıya yer verecek Xperia Ultimate ayrıca ön kamera üzerinden yüz tanıma da yapabilecek. Cihazın IP68 ile suya ve toza dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca 3.5mm jak yerine USB Tip-C girişi kullanılıyor.

Yeni modelin çerçevesiz bir tasarım sunup sunmayacağı bilinmiyor ancak bu yılın amiral gemilerinde yer verileceği gündeme gelmişti. Bu bakımdan 18:9 görüntü oranı şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

http://vortex.ge/siaxleebi/sony-4k-oled-xperia-ultimate-238 Yorum Yaz
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asphyxiat3 1 yıl en beğenilen
Sony, Android'in iphone'dur. ;)
Yanıtla +41
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OverClocK1ng 1 yıl
Arkasına bak, mâşallah. Ayna gibi.
Daha kaygan yapın. Ekrana da 2000 lira deyin.
Düşürüp düşürüp Sony ye çalışalım...
1 Yanıt Yanıtla +15
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Brky 1 yıl
Sony ne yaparsa yapsın yine özenti, ergen tayfasına hitap edemeyecek. Etmesin de zaten. Sony ele ayağa düşmesin.
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kerim_ali 1 yıl
böyle bişey olsa ne güzel olurdu.
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mkyb 1 yıl
Telefonun arka yüzeyinin kaymasından şikayetçi olanlar Aliexpress'ten karbon fiber desenli etiketlerden alabilir. 1 dolar gibi ucuz bir şey. Hem elden kaymıyor, hem parmak izi tutmuyor hemde çiziklerden koruyor.

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High Sierra 1 yıl
Bunlar piyasada oldukları zaman süresince yürüttükleri tek bir politika vardı. Aykırılık, ve bununla doğacak tek alternatif olma amacı.
Bunu Betacam, BluRay (ilk zaferi), Omnibalance, PS Now, PS3'ten Linux'u kaldırma, Mobilde arka cam ısrarı (bu yüzden Z2'nin kötü yapıştırılmış camının düşmesi, ve ikinci zaferi) Bootloader kilidini kaldıranlara kamera sürprizi yaşatma, özel yazılımları lisans kaygısıyla bozuyormuşmuş) EIS, IPS ekran (önceden de TFT ekran, mutlaka geriden gelmek istiyorlar mobil ekran konusunda,adını da Bravia Engine diyerek pazarlıyordu, ikinci Retina vakası.)
Bu telefon da çöp olacak, yapacağı telefonun U11 Plus'dan farkı sadece çift kamerası ve htc'nin sevimli arka camı yerine kullanacakları ayna cam ile yine htc ye göre kabaca sert köşe geçişleri, Samsung'u da yanına aldı bu konuda Sony, Nokia da dünden razı zaten, sonumuz hayır olsun, eğer BluRay sonrası zaferi Omnibalance çizgisi olursa alacak telefon bulamam şahsen kendime.
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zultaran 1 yıl
Sony bu defa çıkarıp masaya vurmuş
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se_runtome 1 yıl
söylenti söylenti söylenti
ekran kasa oranı %80 olacak diye yazılıyor
çerçevesiz değil azaltılmış bilindik xperia modellerine benzeyen çok fazla hayal kurmayın deniyor.
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cngzmls 1 yıl
Sony pazara dönüyor.
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Lene 1 yıl
Harika bir şeye benziyor ya

Büyük ihtimal 6 bini zorlar..
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seco917 1 yıl
Ülkemize, tanıtıldıktan kaç ay sonra gelir acaba?
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Mr. Jingles 1 yıl
S9'dan daha çok merak ettirmiştir.
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aycibin 1 yıl
ana kamera 25mm ise telefoto kamera 2x için 50mm olmalı.yalnız böyle belirtilmemiş haberde.umarım yine multi-aspect olur kamera.böylece resmi kırpmadan kayıpsız 4:3 veya 16:9 çekim yapabilir.mevcut sony'lerin hepsinde var bu özellik.
sony yıllardır düşük ışıkta geri kalıyor f2.0 kullandığı için.telefonlar evvelki yıl f1.7 sınırına inmeye başladı.artık bu yıl da f1.5'lerle yarışacak.o yüzden sony'den ana kamerada f1.5 civarı kullanmasını beklerdim.yine de telefotonun f2.0 olması hayli iddialı.
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