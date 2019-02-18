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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Xperia XZ4'ün MWC 2019'da tanıtılacağını onayladı

Yeni akıllı telefonları ile üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefleyen Sony, Mobil Dünya Kongresi kapsamında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Şirket yeni bir teaser'la bunun sinyalini verdi.
3 ay
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17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, yen, Galaxy S10 serisini 20 Şubat'ta, Mobil Dünya Kongresi'nden (MWC) birkaç gün önce gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Sony ise Xperia XZ4'ü MWC 2019 fuarında duyuracağını onayladı. Son birkaç yıldır ciddi anlamda pazar payı kaybeden şirket yeni akıllı telefonları ile üzerindeki ölü toprağını atmak istiyor.
Ayrıca Bkz. "LG G8 ThinQ'nun üç farklı modeli olacak"
Sony Xperia resmi Twitter hesabı aracılığı ile "süper uzun" bir akıllı telefonun yolda olduğuna işaret eden kısa bir teaser videosu yayınladı. Yakında tanıtılacak olan Xperia XZ4 ile ilgili birçok söylenti ve sızıntı gündeme gelmişti. Kamera teknolojisi konusunda hayli iddialı olacağı ortaya çıkan telefon 21:9 görüntü oranına sahip bir ekranla gelecek.

Xperia XZ4, 25 Şubat'ta tanıtılacak

Sony'nin Barselona'daki MWC 2019 etkinliğinde Xperia XZ4'ün yanında başka cihazlar da tanıtması bekleniyor. Gelen haberlere göre şirket 21:9 görüntü oranına sahip orta sınıf akıllı telefonlarını da duyuracak.
Birkaç marka Mobil Dünya Kongresi'nde 5G özellikli cihazlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Xperia XZ4 veya diğer Sony telefonların 5G teknolojisi ile gelip gelmeyecekleri konusunda bir söylenti duymadık. Xperia XZ4, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikte lanse edilecek.

https://twitter.com/sonyxperia/status/1097421288728133632 Yorum Yaz
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QuexSeeL 3 ay en beğenilen
Sony batacak?!


Günümüze kadar gelip çağa ayak uydurabilen hiç bir büyük firma artık batmaz, daha da büyürler. Kodak fotoğraf dünyasının kralıydı çağa ayak uyduramadı battı. Sony kamerayla doğru düzgün işi yoktu şimdi aynasız fotoğraf makinesi sektöründe lider, telefonlarda kullanılan kamera sensörü pazarında lider. Eğlence sektöründen milyarlarca dolar kazanan bir firmaya "unutuldun batacaksın" demek dünya düzdür demekle aynı kategoriye girer.
Sony batacak?!Günümüze kadar gelip çağa ayak uydurabilen hiç bir büyük firma artık batmaz, daha da büyürler. Kodak fotoğraf dün...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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hamza5806 3 ay QuexSeeL
mobil kısmı batık zaten hocam zarar ediyor ama mobil cihaz üretmek çok maliyetli olmadığından playstation gibi ultra karlı sektörlerle açığı fazlasıyla kapatıyorlar
nokia gibi sadece telefon üreten bir firma olsa çoktan yok olmuştu
mobil kısmı batık zaten hocam zarar ediyor ama mobil cihaz üretmek çok maliyetli olmadığından playstation gibi ultra karlı sektörlerle açığı fazlasıyla kapatıy...
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cyberwolf81 2 ay
4 gözle beklediğim telefon için üzülerek söylüyorum ki
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ouzqan 2 ay cyberwolf81
Hocam onlara yazmana gerek yoktu 2-3 mesaj üstte biz zaten dedik. Sony artık telefon işini bırakacak 2020 ye kadar %50 faaliyet azaltma hedefi koydular kendilerine.
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istanbulturkusu 2 ay
Sony telefonları özelliklede amiral telefonları genelde sağlam oluyor
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ouzqan 2 ay istanbulturkusu
O konuda haklısın hocam malzeme ve donanım açısından kullanılan malzemelerin hiç biri orta veya alt seviye değil hepsi üst seviye oluyor.
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06keskin06 3 ay
Türkiye gelecek mi bu ürün bilgisi olan varmı?
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ouzqan 3 ay 06keskin06
Sony nin telefon kısmı için Türkiye bitti hocam.
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DH Misafiri 3 ay
Nokia'yı telefon üreten bir firma sanmak. Cahillik akıyor maşallah
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MS4343 3 ay
Sony'nin son çıkan (x serisi) çoğu modeli sorunlu ne yazık ki...Bu yönden durumunu LG'ye benzetiyorum.Türkiye'de bile çoğu Sony sever telefonlarına şans verdi ama çoğunda muhakkak kronik bir sorun oluştu.Pazar payında gerilemesi talihsizlik değil yani...
Servis olayı da Allahlık zaten (KVK, Teleservice)
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QuexSeeL 3 ay en beğenilen
Sony batacak?!


Günümüze kadar gelip çağa ayak uydurabilen hiç bir büyük firma artık batmaz, daha da büyürler. Kodak fotoğraf dünyasının kralıydı çağa ayak uyduramadı battı. Sony kamerayla doğru düzgün işi yoktu şimdi aynasız fotoğraf makinesi sektöründe lider, telefonlarda kullanılan kamera sensörü pazarında lider. Eğlence sektöründen milyarlarca dolar kazanan bir firmaya "unutuldun batacaksın" demek dünya düzdür demekle aynı kategoriye girer.
3 Yanıt Yanıtla +11
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hamza5806 3 ay QuexSeeL
mobil kısmı batık zaten hocam zarar ediyor ama mobil cihaz üretmek çok maliyetli olmadığından playstation gibi ultra karlı sektörlerle açığı fazlasıyla kapatıyorlar
nokia gibi sadece telefon üreten bir firma olsa çoktan yok olmuştu
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ouzqan 3 ay QuexSeeL
Ama şu da var hocam 2020 ye kadar %50 faaliyet azaltma hedefi koydular kendilerine en azından orta asya endonezya gibi 3.sınıf ülkelerden bir an önce çıkıyorlar daha çok satılan ülkelerde kalıp en azından modüllerinin neler yaptığını göstermek için ufak bir pazarda devam edecekler.
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dodofran 3 ay QuexSeeL
sony ile ilgili olan kısma katılıyorum ancak şu yorumuna: ''Günümüze kadar gelip çağa ayak uydurabilen hiç bir büyük firma artık batmaz, daha da büyürler.'' kesinlikle katılmıyorum. batmaz denen ne şirketler battı. şimdinin appleı olan nokia bile battı. bütün şirketlerin batması kötü bir yıl geçirmelerine bakar. ekonomi hiçbir zaman bu kadar basit ve kesin değildir.
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teknokaptan 3 ay
sony o kadar unutuldunki telefon cikarsanda artik seni kimse kurtaramaz Batacaksin1111
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