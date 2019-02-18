Sony, Xperia XZ4'ün MWC 2019'da tanıtılacağını onayladı

Samsung, yen, Galaxy S10 serisini 20 Şubat'ta, Mobil Dünya Kongresi'nden (MWC) birkaç gün önce gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Sony ise Xperia XZ4'ü MWC 2019 fuarında duyuracağını onayladı. Son birkaç yıldır ciddi anlamda pazar payı kaybeden şirket yeni akıllı telefonları ile üzerindeki ölü toprağını atmak istiyor.

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Sony Xperia resmi Twitter hesabı aracılığı ile "süper uzun" bir akıllı telefonun yolda olduğuna işaret eden kısa bir teaser videosu yayınladı. Yakında tanıtılacak olan Xperia XZ4 ile ilgili birçok söylenti ve sızıntı gündeme gelmişti. Kamera teknolojisi konusunda hayli iddialı olacağı ortaya çıkan telefon 21:9 görüntü oranına sahip bir ekranla gelecek.

Xperia XZ4, 25 Şubat'ta tanıtılacak

Sony'nin Barselona'daki MWC 2019 etkinliğinde Xperia XZ4'ün yanında başka cihazlar da tanıtması bekleniyor. Gelen haberlere göre şirket 21:9 görüntü oranına sahip orta sınıf akıllı telefonlarını da duyuracak.

Birkaç marka Mobil Dünya Kongresi'nde 5G özellikli cihazlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Xperia XZ4 veya diğer Sony telefonların 5G teknolojisi ile gelip gelmeyecekleri konusunda bir söylenti duymadık. Xperia XZ4, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikte lanse edilecek.

https://twitter.com/sonyxperia/status/1097421288728133632