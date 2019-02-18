LG G8 ThinQ'nun üç farklı modeli olacak

LG yeni amiral gemisi telefonunu yaklaşan 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. Güney Koreli şirket LG G8 ThinQ olarak lanse edilecek telefonla ilgili bazı bilgiler vermiş ve OLED ekranın hoparlör gibi çalışacağını açıklamıştı. Şimdi ise amiral gemisinin en az üç varyant olarak piyasaya sürüleceğini gösteren yeni belgeler ortaya çıktı.

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Amerikan Federal İletişimi Kurulu (FCC) kayıtlarında LM-G820UM, LM-G820TM ve LM-G820QM model numaralı üç farklı cihaz tespit edildi. Şu an için bu varyantlar hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak ilk ikisinin kilidi açık (unlocked) modeller olabileceği, diğerinin ise muhtemelen CDMA şebekeler için tasarlanmış bir varyant olduğu düşünülüyor.

24 Şubat'ta tanıtılacak

FCC belgelerinde model numaraları dışında telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak söylentiler doğruysa LG G8 ThinQ, Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6/8 GB RAM ile gelecek.

İnternete düşen basın görselleri amiral gemisinin arka panele yerleştirilmiş parmak izi sensörü, çift arka kamera ve çentikli ekran ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Akıllı telefonun resmi duyurusu 24 Şubat tarihinde yapılacak.

https://www.gsmarena.com/fcc_certifies_three_lg_g8_thinq_models-news-35553.php