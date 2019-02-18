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LG G8 ThinQ'nun üç farklı modeli olacak

Güney Koreli LG yeni amiral gemisi telefonunu 24 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinliket tanıtacak. LG G8 ThinQ'nun üç farklı varyant olarak geleceğini gösteren FCC belgeleri ortaya çıktı.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG yeni amiral gemisi telefonunu yaklaşan 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. Güney Koreli şirket LG G8 ThinQ olarak lanse edilecek telefonla ilgili bazı bilgiler vermiş ve OLED ekranın hoparlör gibi çalışacağını açıklamıştı. Şimdi ise amiral gemisinin en az üç varyant olarak piyasaya sürüleceğini gösteren yeni belgeler ortaya çıktı.
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Amerikan Federal İletişimi Kurulu (FCC) kayıtlarında LM-G820UM, LM-G820TM ve LM-G820QM model numaralı üç farklı cihaz tespit edildi. Şu an için bu varyantlar hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak ilk ikisinin kilidi açık (unlocked) modeller olabileceği, diğerinin ise muhtemelen CDMA şebekeler için tasarlanmış bir varyant olduğu düşünülüyor.

24 Şubat'ta tanıtılacak

FCC belgelerinde model numaraları dışında telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak söylentiler doğruysa LG G8 ThinQ, Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6/8 GB RAM ile gelecek.
İnternete düşen basın görselleri amiral gemisinin arka panele yerleştirilmiş parmak izi sensörü, çift arka kamera ve çentikli ekran ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Akıllı telefonun resmi duyurusu 24 Şubat tarihinde yapılacak.

https://www.gsmarena.com/fcc_certifies_three_lg_g8_thinq_models-news-35553.php Yorum Yaz
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hopeyoung 3 ay en beğenilen
LG karakterli telefonlar üreten bir marka. Denemeyenlere öneririm. Ağzı yananlara da v30+ g7 g6 örnek gösterebilirim.
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MS4343 3 ay
LG'nin yükselişe geçmeye ihtiyacı var...G6'dan sonra kronik sorunlarını çözmüşe benziyor...
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SEHZADE63 3 ay
Tüm firmalarrr işlemciye guvenerek hareket ediyor bi önceki nesle göre %30-40 daha tasarruflu diyip amh düşüren bile var 845 cok sulandirdinizz 855 ile kim bilir % kaç enerji tüketimi düşürdülerr kaç amh düşürücekler kiyamamm 855 kullanan telefonlara ve alicilara sabir diliyorum...darisi 865 işlemcilere inş:))
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Lithaunans 3 ay
İyi güzel lg telefonları düzeltti diyoruz optimizasyonla şarjı iyi gider diyoruz ama hiç bir şey küçük batarya çıkarmasını haklı çıkartamaz. Şu dönem 2019'da çıkacak telefonlardan en mantıklı olanlar ois gibi bazı özelliklerden kısılıp bataryası büyük + işlemcisi iyi yapılan f/p cihazlar örnek poco f1, view 20 gibi.
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hopeyoung 3 ay Lithaunans
Son dönemde çıkardığı telefonlar 3300 mAh. Bu telefon boyutlarına sığabilecek optimum bir kapasite sanıyorum. Bir çok güvenilir ve büyük üretici (Samsung Huawei LG Nokia Sony gibi) bu miktarın çok da üstüne çıkmıyorlar. Telefonlar büyüdükçe kapasite artıyor ama 6 inçlik bir telefonda yaklaşık 3100~3500mAh değerini görüyoruz. LG G6 3300 iken G7 neden 3000mAh üretildi diye araştırırsak, boombox sanırım temel müsebbibidir. Bu sefer hoparlörü ekrana gömmüşler. Yine 3000 çıkartırlarsa o zaman deriz ki; Hayırdır LG sen ne ayaksın?
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hopeyoung 3 ay en beğenilen
LG karakterli telefonlar üreten bir marka. Denemeyenlere öneririm. Ağzı yananlara da v30+ g7 g6 örnek gösterebilirim.
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bjkyener 3 ay
4000 - 5000 mah batarya yoksa LG G7 gibi ölü doğar
LG de sony kafası gibi 3000 mah batarya koyuyor
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dreamblue35 3 ay
LG nin telefonlarının bir kaç tanesini sony çıkarsaydı misal bu telefon kasası örnek gösterilebilir; Türkiye de çok iyi satışlar elde edebilirdi kanımca ama malesef sony mobil türkiyeden çıktı gitti bakalım bir daha ne zaman döner
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akıllı telefon, amiral gemisi ve
6 etiket daha cep telefonu varyant lg g8 thinq Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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