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Sony Xperia Z Ultra'nın Google Play Edition versiyonu duyuruldu

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z Ultra'nın Google Play Edition versiyonu duyuruldu
Google Play Edition serisi saf Android deneyimi sunan telefonlara Sony'nin en büyük telefon veya en küçük tablet olarak nitelendirilen melez cihazı Xperia Z Ultra da dahil oldu.
6.44-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia Z Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 800 ve Adreno 330 GPU'su ile yüksek performans sunuyor.
Sadece 6.5mm kalınlığında olan ultra ince kasası aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklı olan Xperia Z Ultra, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesi ile birlikte geliyor.
Üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamerasında flaş bulunmayan cihaza 3050mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Standart olarak Android 4.2 işletim sistemi ve Sony'e has kullanıcı arayüzü ile gelen Xperia Z Ultra'nın Google Play Edition versiyonu ise fazlasını sunuyor.
Google tarafından Play Store üzerinden satışa sunulan Xperia Z Ultra Google Play Ediiton, Android 4.4 ve saf Android arayüzü ile birlikte selamlıyor teknolohi meraklılarını.
Xperia Z Ultra Google Play Edition'ın Amerika fiyatı 649$ olarak açıklandı. 

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alprn9999 5 yıl en beğenilen
ulan herkes flaş yok diye telefonu kötülüyor ama flaşı sadece el feneri olarak kullananlar bunu yazıyor ona ayar oluyorum....
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Illustrious. 5 yıl Guest-F8946C419
carnador

Biraz daha kalın çerçeve olsa duvara asardık.


Sıkma canını canım... O olmuyorsa sende bu nu asarsın ne var yani.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
carnadorBiraz daha kalın çerçeve olsa duvara asardık.Sıkma canını canım... O olmuyorsa sende bu nu asarsın ...
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keskin53 5 yıl
flaş koycak yer bulamadılar galiba
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DH Misafiri 3 yıl
please contact water.lee@expansys.com, expansys.com has stock in Hong Kong for Google Play Edition for your store
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Fear of the Dark 5 yıl
Teknolohi yazmışsınız yanlışlıkla
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okan_cehapelioglu 5 yıl
pahalı olmasa 10 numara cihazda o para verilmez 6.1 inçlik huawei mate 800 liraya düştü o varken buu alınmaz
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St Batuhan 5 yıl
Ürün diğer Play Edition'lardan biraz daha farklı şekilde Sony'nin yazılımsal desteğine de sahip donanımdan ötürü. X-reality desteği falan yine bulunmakta. Ayrıca kalemi yok belki ama (hoş duyurulan var ama note 3 ayarında değil tabi) kurşun kalemle bile kullanılabilen bir alet :) Tabi Note 3'ün üstün yönleri de çok çok fazla bu açık.
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Virtual Reality 5 yıl
Madem bu telefonun amacı başka, iş adamlarına yönelik üretildi, o yüzden flaş' a gerek duymamışlar diyorsanız. Soruyorum size madem iş adamlarına yönelik, o zaman hani dahili kalemi ve kalem yuvası
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DH Misafiri 5 yıl
YA BILADER KIMSEDE DEMIYOR BU TELEFONUN SADECE 16 GB LI VERSIYONU VAR VE 16 GB NEYE YETECEK...
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h0c@ 5 yıl
Bu telefonda kalem de olmalıydı
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TrMhMt 5 yıl
1 aydan fazladir kullaniyorum ve bir kere bile resim cekmedim. Bu cihaz resim ceksinler face`de orada burada paylassinlar diye tasarlanmadigi acik. Bu cihazi alan insanin amacida o degil zaten.


Flash yok bu nasil telefon diyenler Nokia ya odaklanin. Nokia alin. Hem flasihiniz olur bol bol resim cekersiniz hemde artan paraniz olur.


Bu alet ust sinif insanlar icin. Is adamlari icin. Ilkokul-lise ogrencisi icin degil. Simdi yorum yazarken bu gercegi idrak ederek yazarsaniz neden flash konmadigini bir nebze olsun anlarsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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bozok_53_45 5 yıl TrMhMt
TrMhMt

1 aydan fazladir kullaniyorum ve bir kere bile resim cekmedim. Bu cihaz resim ceksinler face`de orada burada paylassinlar diye tasarlanmadigi acik. Bu cihazi alan insanin amacida o degil zaten.


Flash yok bu nasil telefon diyenler Nokia ya odaklanin. Nokia alin. Hem flasihiniz olur bol bol resim cekersiniz hemde artan paraniz olur.


Bu alet ust sinif insanlar icin. Is adamlari icin. Ilkokul-lise ogrencisi icin degil. Simdi yorum yazarken bu gercegi idrak ederek yazarsaniz neden flash konmadigini bir nebze olsun anlarsiniz.


sen üst sınıf bi insan mısın ?
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wolf silver 5 yıl
O fiyata gider note 3 alırsın..malzeme kalitesi dışında hiç bir yanı note 3 ten daha iyi değil. Flas da dahil buna 3:) :D
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mipa90 5 yıl wolf silver
wolf silver

O fiyata gider note 3 alırsın..malzeme kalitesi dışında hiç bir yanı note 3 ten daha iyi değil. Flas da dahil buna 3:) :D

trdeki note3 lerden donanım olarak daha ıyı
artı malzeme kalıtesı artı ıncelık artı su gecırmezlık artı ekranıda bana gore note 3 ten daha iyi. z1 in degıl ama z ultranın daha ıyı sundugu renk yelpazesı hem cok gercekcı hem cok daha canlı.
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mipa90 5 yıl
hala cerceveye laf eden var yahu o cerceve olmasa o kadar buyuk telı nasıl tutucaksınız ekrandan mı tutucaksınız?
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magicool 5 yıl
lg g2 içinde bekliyoruz play e. ekosistemine alınmasını
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nhttt 5 yıl
Z1 e gelsin direk alirim
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