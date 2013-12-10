Sony Xperia Z Ultra'nın Google Play Edition versiyonu duyuruldu

Google Play Edition serisi saf Android deneyimi sunan telefonlara Sony'nin en büyük telefon veya en küçük tablet olarak nitelendirilen melez cihazı Xperia Z Ultra da dahil oldu.

6.44-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia Z Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 800 ve Adreno 330 GPU'su ile yüksek performans sunuyor.

Sadece 6.5mm kalınlığında olan ultra ince kasası aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklı olan Xperia Z Ultra, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesi ile birlikte geliyor.

Üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamerasında flaş bulunmayan cihaza 3050mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Standart olarak Android 4.2 işletim sistemi ve Sony'e has kullanıcı arayüzü ile gelen Xperia Z Ultra'nın Google Play Edition versiyonu ise fazlasını sunuyor.

Google tarafından Play Store üzerinden satışa sunulan Xperia Z Ultra Google Play Ediiton, Android 4.4 ve saf Android arayüzü ile birlikte selamlıyor teknolohi meraklılarını.

Xperia Z Ultra Google Play Edition'ın Amerika fiyatı 649$ olarak açıklandı.