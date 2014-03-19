Sony Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact için Android 4.4.2 dağıtımı başladı

Sony Mobile bugün yaptığı açıklama ile Android 4.4.2 güncellemesini Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact modelleri için dağıtmaya başladığını duyurdu. Japonya merkezli şirket aynı zamanda Xperia Z, Xperia ZL, Xperia Tablet Z ve Xperia Z2 modelleri için, muhtemelen Mayıs ayı içerisinde olmakla birlikte ikinci çeyrekte KitKat güncellemesi vereceğini doğruladı. Piyasada olan modellere ek olarak duyurusu görece yeni yapılan ve yakında piyasada olması beklenen Xperia T2 Ultra, Xperia E1 ve Xperia M2 modelleri için de Android 4.4.2 KitKat güncellemesi doğrulanırken, ne zaman verileceğini dair tarih bilgisi açıklanmadı.

Yeni güncelleme ile birlikte cihazlardaki durum bildirim çubuğu ve hızlı ayar sekmeleri daha kullanışlı ve özelleştirilebilir yapıya kavuşturulurken, kilit ve ana ekranlar için PlayStation 4 ile eşlenik başlangıç animasyonu ve duvar kağıtlarını da getiriyor.

Messaging, MyXperia, Smart Connect, Small apps, TrackID, TrackID TV, Sony Select ve Smart Social Camera gibi üreticinin kendi yazılımları da güncelleme çerçevesinde en son sürümlerine yükseltilirken, arayüzlerinin WALKMAN, Album ve Movies gibi medya uygulamalarında arayüz geliştirmeleri yapılırken, Sony Entertainment Network & PlayMemories için daha iyi entegrasyon, daha akıcı arayüz ve daha hızlı dosya indirme hızlarının sağlandığı ifade ediliyor.

İlk defa Xperia Z2'de gösterilen yeni yazılım özellikleri, tahmin edilenin aksine bu güncelleme kapsamında Xperia Z1 ve Xperia Z1 Compact modellerine sağlanmazken, 4K video kayıt özelliği de en azından şu aşamada Xperia Z1 ve Z1 Compact için verilmedi. Android 4.4.2 KitKat güncellemesinin kademeli olarak tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.