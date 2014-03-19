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Sony Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact için Android 4.4.2 dağıtımı başladı

5 yıl
4,2b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact için Android 4.4.2 dağıtımı başladı
Sony Mobile bugün yaptığı açıklama ile Android 4.4.2 güncellemesini Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact modelleri için dağıtmaya başladığını duyurdu. Japonya merkezli şirket aynı zamanda Xperia Z, Xperia ZL, Xperia Tablet Z ve Xperia Z2 modelleri için, muhtemelen Mayıs ayı içerisinde olmakla birlikte ikinci çeyrekte KitKat güncellemesi vereceğini doğruladı. Piyasada olan modellere ek olarak duyurusu görece yeni yapılan ve yakında piyasada olması beklenen Xperia T2 Ultra, Xperia E1 ve Xperia M2 modelleri için de Android 4.4.2 KitKat güncellemesi doğrulanırken, ne zaman verileceğini dair tarih bilgisi açıklanmadı. 
Yeni güncelleme ile birlikte cihazlardaki durum bildirim çubuğu ve hızlı ayar sekmeleri daha kullanışlı ve özelleştirilebilir yapıya kavuşturulurken, kilit ve ana ekranlar için PlayStation 4 ile eşlenik başlangıç animasyonu ve duvar kağıtlarını da getiriyor.  
Messaging, MyXperia, Smart Connect, Small apps, TrackID, TrackID TV, Sony Select ve Smart Social Camera gibi üreticinin kendi yazılımları da güncelleme çerçevesinde en son sürümlerine yükseltilirken, arayüzlerinin WALKMAN, Album ve Movies gibi medya uygulamalarında arayüz geliştirmeleri yapılırken, Sony Entertainment Network & PlayMemories için daha iyi entegrasyon, daha akıcı arayüz ve daha hızlı dosya indirme hızlarının sağlandığı ifade ediliyor.
İlk defa Xperia Z2'de gösterilen yeni yazılım özellikleri, tahmin edilenin aksine bu güncelleme kapsamında Xperia Z1 ve Xperia Z1 Compact modellerine sağlanmazken, 4K video kayıt özelliği de en azından şu aşamada Xperia Z1 ve Z1 Compact için verilmedi. Android 4.4.2 KitKat güncellemesinin kademeli olarak tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.  

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kimi_raikonen 5 yıl en beğenilen
4k video desteği çok önemli değil ama kullanıcıların memnuniyeti açısından çok önemli olurdu.en azından z1 için 1080p 60fps çok iyi olurdu.
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MultiCore 5 yıl
Z1e ayni özellikleri verse millet ucuza z1 alir niye z2ye 500lira fazladan versin
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DH Misafiri 5 yıl
Valla ben yükledim kilit ekranı ve birkac canlı duvar kağıtları eklenmiş birde walkman de müzikde ileri geri var harici pek bir şey yok bu arada antutu hız testinde 27000 e geriledi taktir sizlerin
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Master_Evil 5 yıl
xperia z için denerim yarın
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DH Misafiri 5 yıl
HTC'nin gözünü seveyim. Adamlar one için anında veriyor hatasız tertemiz. Bi xperia Z vardı noldu ona?
Aynen dostum tertemiz sadece sürüm numarası değişti herşey aynı...Şu sıralar hata.güncellemesi dağıtılmayada başlandı haberin ılsun ;)
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DH Misafiri 5 yıl
GUNLERCE BEKLEMENİZE GEREK YOK PC COMPANG DAN ŞUAN GUNCELEME KONTROLU SONUCU 4.4.2 GUNCELLEMESİ ALDİMM UMARIMM GÖZLE GÖRULUR IYLEŞTIRMELER MEVCUTTUR....KOLAY GELSING RŞZ..BİRAZDAN GUNCELLEME YAPICAM:))
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Roark 5 yıl
HTC'nin gözünü seveyim. Adamlar one için anında veriyor hatasız tertemiz. Bi xperia Z vardı noldu ona?
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AppleFans 5 yıl
Xperia z?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizede sözde ocak ayında gelcekti kitkat huawei hala beta room yayınlıyor
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1BilimAdamı 5 yıl
öyle z1 mini mi olur 19999tlye
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simbilli 5 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
öyle z1 mini mi olur 19999tlye

Zaten o yüzden mini diye isimlendirilmemis.
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MultiCore 5 yıl
Z1e ayni özellikleri verse millet ucuza z1 alir niye z2ye 500lira fazladan versin
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mu5tafa 5 yıl
2000-2500 liraya satılıyorlar. Bırakalımda alsında 4.4 ü.
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Yaratık00 5 yıl
FTF dosyasını indirdim derleme numarası aynı ama z1 compact romu z1 de çalışırmı?
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BerkhanBalta 5 yıl
SP nin güncellemesini gördük, bugün başlarlar temmuzda biter duy sony. Dünyanın sony gelse o güncelleme bu ay içinde gelmez
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