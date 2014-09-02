Sony Xperia Z3 Compact ortaya çıktı; İşte tüm detaylar

IFA 2014 Fuarı için geri sayım başladı. Yerinden takip etmek için Donanimhaber.com ekibi olarak yollara düşeceğimiz fuarda, yeni ürünlerini lanse edecek firmalardan biri de Sony olacak. Hem akıllı telefon hem de tablet gamını fuarda tanıtacağı yeni modeller ile zenginleştirecek olan Sony'de, en fazla merak konusu olan telefonlardan biri de Xperia Z3 Compact.

Z1 Compact modelinin elde ettiği başarı sonrasında çalışmalarına daha fazla yoğunlaşan ve iPhone 6'nın ekran boyutu kulvarında donanımı ile iddialı yeni bir model ortaya koymak isteyen firma, Xperia Z3 Compact modelini yarın anons edecek. Resmi lansmanı öncesinde hem görselleri hem de teknik özellikleri ortaya çıkan yeni telefon, yerini alacağı Xperia Z1 Compact modelinin başarısını bir adım ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

Tasarım olarak Sony'nin geleneksel çizgilerini yansıtan ve Omnibalance genlerini taşıyan telefon, genel görünüm olarak Xperia Z1 Compact ile büyük oranda benzeşen bir profil ortaya koyuyor. Dışarıdan bakıldığında özellikle sağ tarafta toplanan butonların kozmetik güncellemeden nasibini aldığını görüyoruz. Farklı renk seçenekleri ile anons edilecek Xperia Z3 Compact, 4.6-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Eğer doğruysa 2.5GHz hızındaki Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alacak telefon, Adreno 330'un 578MHz'de çalışan versiyonu ve 720p çözünürlük ile tam bir mobil oyun canavarına dönüşebilir.

Nano SIM kart ile kullanılacak olan Xperia Z3 Compact, 2GB RAM ile karşımıza çıkıyor olacak. 20.7MP çözünürlüğündeki Exmor RS sensörlü kamerası ile 4K video kaydı gerçekleştirebilecek olan telefonun ön tarafında ise 2.2MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Dahili depolama kapasitesi 16GB olan ancak toplam depolama kapasitesi microSD kart ile arttırılabilecek görünen telefon, stereo hoparlör ile çoklu ortam zevkini arttıracak. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanım konusunda da kendine oldukça güvenen Xperia Z3 Compact, ihtiyaç duyduğu gücü ise 2600mAh kapasiteli pilden sağlayacak. Yani daha küçük ve düşük çözünürlüklü ekranına ek olarak HTC One M8 kadar pili de beraberinde sunacak.

8.6mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında olan Xperia Z3 Compact, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Sony'nin en güncel arayüzünü barındıracak. Xperia Z3 ile birlikte benzer zaman dilimlerinde pazara sunulacak olan telefonun fiyatı ise merak konusu.