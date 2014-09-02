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Sony Xperia Z3 Compact ortaya çıktı; İşte tüm detaylar

4 yıl
1,2b
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115
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z3 Compact ortaya çıktı; İşte tüm detaylar
IFA 2014 Fuarı için geri sayım başladı. Yerinden takip etmek için Donanimhaber.com ekibi olarak yollara düşeceğimiz fuarda, yeni ürünlerini lanse edecek firmalardan biri de Sony olacak. Hem akıllı telefon hem de tablet gamını fuarda tanıtacağı yeni modeller ile zenginleştirecek olan Sony'de, en fazla merak konusu olan telefonlardan biri de Xperia Z3 Compact.
Z1 Compact modelinin elde ettiği başarı sonrasında çalışmalarına daha fazla yoğunlaşan ve iPhone 6'nın ekran boyutu kulvarında donanımı ile iddialı yeni bir model ortaya koymak isteyen firma, Xperia Z3 Compact modelini yarın anons edecek. Resmi lansmanı öncesinde hem görselleri hem de teknik özellikleri ortaya çıkan yeni telefon, yerini alacağı Xperia Z1 Compact modelinin başarısını bir adım ileriye taşıyacak gibi görünüyor. 
Tasarım olarak Sony'nin geleneksel çizgilerini yansıtan ve Omnibalance genlerini taşıyan telefon, genel görünüm olarak Xperia Z1 Compact ile büyük oranda benzeşen bir profil ortaya koyuyor.  Dışarıdan bakıldığında özellikle sağ tarafta toplanan butonların kozmetik güncellemeden nasibini aldığını görüyoruz. Farklı renk seçenekleri ile anons edilecek Xperia Z3 Compact, 4.6-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Eğer doğruysa 2.5GHz hızındaki Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alacak telefon, Adreno 330'un 578MHz'de çalışan versiyonu ve 720p çözünürlük ile tam bir mobil oyun canavarına dönüşebilir. 
Nano SIM kart ile kullanılacak olan Xperia Z3 Compact, 2GB RAM ile karşımıza çıkıyor olacak. 20.7MP çözünürlüğündeki Exmor RS sensörlü kamerası ile 4K video kaydı gerçekleştirebilecek olan telefonun ön tarafında ise 2.2MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Dahili depolama kapasitesi 16GB olan ancak toplam depolama kapasitesi microSD kart ile arttırılabilecek görünen telefon, stereo hoparlör ile çoklu ortam zevkini arttıracak. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanım konusunda da kendine oldukça güvenen Xperia Z3 Compact, ihtiyaç duyduğu gücü ise 2600mAh kapasiteli pilden sağlayacak. Yani daha küçük ve düşük çözünürlüklü ekranına ek olarak HTC One M8 kadar pili de beraberinde sunacak.
8.6mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında olan Xperia Z3 Compact, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Sony'nin en güncel arayüzünü barındıracak. Xperia Z3 ile birlikte benzer zaman dilimlerinde pazara sunulacak olan telefonun fiyatı ise merak konusu. 

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ZooLaN 4 yıl
Bugün kısmetse alacağım.
Normalde İphone 5sde karar kılmıştım ancak z3 compact aklımı çeldi mükemmel bir tasarım :)
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Dancing Bear 4 yıl
bu telefondaki "compact" kelimesi ne anlama geliyor? ekstra bir özellik mi?
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zx6r 4 yıl
Harika bir cihaz olmuş. Yurt dışına çıkınca alacağım hemen.
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veteriner69 4 yıl
Alacağım telefon Z3 Compact. 720 p ekrana 2600 mah pil. Günde 1 saat kullanıma 4 gün gidiyormuş. (gsmarena testi)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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blackzeros 4 yıl veteriner69
1 saat degil gunde 3 saat kullanımda 101 saat gidiyor yani 1'er saat webde gezinme , tel gorusmesi, video izleme ile.sony'nin dedigi gunde 5 saat ortalama kullanımla 48 saat dayaniyor.2 gun gidiyor diye reklamını yaptıkları o tabi kosulları farklı gsmarenadan.
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omertalord 4 yıl
Harika gorunuyor. Tam bir iphone killer olur. Harika harika cok begendim buyuk ihtimalle 650$ civarindan girecektir ama farketmez direk alicam :D cok begendim.
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arkadasx 4 yıl
Z3c nin alt ve üst çerçeveleri daha ince duruyor. EE madem yapabiliyorsun neden aynı çerçeveyi z3 ede koymuyorsun ?
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QRX123 4 yıl
Z3c 1500 TL'den fazla bir fiyat ile piyasaya girer. Tamam adamlar güzel telefon yapmış da Mi4 ülkemize 1100 TL civarı bir fiyat ile girerse Z3c ülkemizde fazla satmaz.
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many@ik 4 yıl
Full hd ekran + 2.2 mp ön kamera

Olacağına

720p ekran + 5 mp ön kamera

Olsaydı daha iyi olurmuş sanki.
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kartal172 4 yıl
Oyun canavarı demişsiniz de aklıma geldi, İki parmağımızı da bu ekrana koyduğunuzda neyi görebileceksiniz merak ettim :)
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emresalvation 4 yıl
samsung alpa diyodum ama buda güzel alternatif oldu.
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SAFA97 4 yıl
tercih edilebilir bir telefon ama benim için ekranı biraz küçük adı üstünde compact o yuzden z3 gercekten cok iyi bi telefon olcak.
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