Sony Xperia Z3'te işlemci için ısı borusu kullanılıyor

IFA 2014'e damgasını vuran telefonlardan Sony Xperia Z3 İçin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ülkemizde tam olarak ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz belli olmayan telefon, hem donanım hem de tasarım özellikleriyle çok iddialı.

Samsung Galaxy S5 ve LG G3'te olduğu gibi Qualcomm'un 2.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 801AC işlemcisini kullanan cihaz, saf platform performansı olarak Xperia Z2 ile kıyaslandığında 100MHz'lik işlemci frekansına bağlı ufak bir iyileştirme ile geliyor. Ancak cihazın iç yapısına bakıldığında, SoC dediğimiz yongada sistem platformlarının bir numaralı düşmanı olan ısıya karşı ciddi bir önlem alındığını görmekteyiz.

Modern işlemciler için çok basit bir prensip var, yüksek ısıda frekansı düşürerek kendilerini koruma altına alırlar. Ancak son dönemde mobil işlemcilerin agresif gelişimine karşı akıllı telefonların kasaları da bir o kadar hızlı incelince, malesef kasa içerisindeki ısı hızlı bir şekilde tahliye edilemediğinde telefonlarda thermal throttling dediğimiz sorun ortaya çıkıyordu.

Suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Xperia Z3'te Sony, işlemciyi daha uzun süre yüksek performans segmentinde tutabilmek ya da aynı ısı seviyesinde rakiplerine göre daha az frekans kaybı yaşayabilmek adına işlemciye yönelik bir ısı borusu kullanmayı tercih etmiş. Doğrudan doğruya Snapdragon 801AC ile temas eden bakır ısı borusu, platformdan aldığı ısıyı kasanın en uç noktasına taşıyarak, genel performansa ciddi bir katkı yapacak.

Sıvı soğutma da dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde çalışan üreticilerin, bir şekilde işlemcileri olabildiğince yüksek performansta çalıştırmanın yolunu bulması gerekiyor. İşte bu noktada daha verimli mikroişlemci tasarımları ve daha yeni üretim teknikleri kilit önem arz edecek. Çünkü örneğin Snapdragon 80x serisi bir işlemci, pazarlama değeri olan üst frekans seviyelerinde malesef 20-30 saniyeden daha uzun kalamıyor ve hızını düşüyor.

Örneğin Apple'a baktığımızda, A8 işlemcisi için "sürekli maksimum performans" vurgusu yapılıyor. Geekbench'in henüz piyasaya çıkmayan yeni sürümünün betasıyla, işlemcinin frekans değerlerine yönelik termal karakteristik incelemelerinde A8 işlemcisinin genelde ~100MHz civarı frekans kaybı yaşadığı ve tutarlı bir tablo çizdiği ortaya çıktı. Üstelik çift çekirdek ve düşük frekans ile sergilediği performans ta, kas gücüden ziyade akıllı tasarımın önemini bir kez gösteriyor. Bakalım güçlü işlemcisine ek olarak 3GB RAM, 3100mAh pil ve 20.7MP geliştirilmiş kamerasıyla Xperia Z3, performans yarışında ne noktada olacak bekleyip göreceğiz.