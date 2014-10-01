Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z3'te işlemci için ısı borusu kullanılıyor

4 yıl
6,9b
1
183
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2014'e damgasını vuran telefonlardan Sony Xperia Z3 İçin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ülkemizde tam olarak ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz belli olmayan telefon, hem donanım hem de tasarım özellikleriyle çok iddialı.
Sony Xperia Z3'te işlemci için ısı borusu kullanılıyor
Samsung Galaxy S5 ve LG G3'te olduğu gibi Qualcomm'un 2.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 801AC işlemcisini kullanan cihaz, saf platform performansı olarak Xperia Z2 ile kıyaslandığında 100MHz'lik işlemci frekansına bağlı ufak bir iyileştirme ile geliyor. Ancak cihazın iç yapısına bakıldığında, SoC dediğimiz yongada sistem platformlarının bir numaralı düşmanı olan ısıya karşı ciddi bir önlem alındığını görmekteyiz.
Sony Xperia Z3'te işlemci için ısı borusu kullanılıyor
Modern işlemciler için çok basit bir prensip var, yüksek ısıda frekansı düşürerek kendilerini koruma altına alırlar. Ancak son dönemde mobil işlemcilerin agresif gelişimine karşı akıllı telefonların kasaları da bir o kadar hızlı incelince, malesef kasa içerisindeki ısı hızlı bir şekilde tahliye edilemediğinde telefonlarda thermal throttling dediğimiz sorun ortaya çıkıyordu.
Sony Xperia Z3'te işlemci için ısı borusu kullanılıyor
Suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Xperia Z3'te Sony, işlemciyi daha uzun süre yüksek performans segmentinde tutabilmek ya da aynı ısı seviyesinde rakiplerine göre daha az frekans kaybı yaşayabilmek adına işlemciye yönelik bir ısı borusu kullanmayı tercih etmiş. Doğrudan doğruya Snapdragon 801AC ile temas eden bakır ısı borusu, platformdan aldığı ısıyı kasanın en uç noktasına taşıyarak, genel performansa ciddi bir katkı yapacak.
Sıvı soğutma da dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde çalışan üreticilerin, bir şekilde işlemcileri olabildiğince yüksek performansta çalıştırmanın yolunu bulması gerekiyor. İşte bu noktada daha verimli mikroişlemci tasarımları ve daha yeni üretim teknikleri kilit önem arz edecek. Çünkü örneğin Snapdragon 80x serisi bir işlemci, pazarlama değeri olan üst frekans seviyelerinde malesef 20-30 saniyeden daha uzun kalamıyor ve hızını düşüyor. 
Sony Xperia Z3'te işlemci için ısı borusu kullanılıyor
Örneğin Apple'a baktığımızda, A8 işlemcisi için "sürekli maksimum performans" vurgusu yapılıyor. Geekbench'in henüz piyasaya çıkmayan yeni sürümünün betasıyla, işlemcinin frekans değerlerine yönelik termal karakteristik incelemelerinde A8 işlemcisinin genelde ~100MHz civarı frekans kaybı yaşadığı ve tutarlı bir tablo çizdiği ortaya çıktı. Üstelik çift çekirdek ve düşük frekans ile sergilediği performans ta, kas gücüden ziyade akıllı tasarımın önemini bir kez gösteriyor. Bakalım güçlü işlemcisine ek olarak 3GB RAM, 3100mAh pil ve 20.7MP geliştirilmiş kamerasıyla Xperia Z3, performans yarışında ne noktada olacak bekleyip göreceğiz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Excision 4 yıl
afedersinin bir b.. yapamıyoruz çamur atıyoruz zihniyetinizii ..................
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl
fanboyluk sorununun sosyolojik olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Amaç nedir? Bu adamlar paralı mı yapıyor bu işi yoksa sosyal bir hastalıkla karşı karşıya mıyız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.ifone 4 yıl
şu kasaya bak hele dandik tlf bu nasıl xperia yaw adam delme takma yapmış kablolara bak hele ufak oyuncak arabaların sarı kırmızı kabloları gibi buneee böylee cöppp resmen kalite sıfırrr mazeme yok
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sefil_Arbaletçi 4 yıl hakan.ifone
hakan.ifone
şu kasaya bak hele dandik tlf bu nasıl xperia yaw adam delme takma yapmış kablolara bak hele ufak oyuncak arabaların sarı kırmızı kabloları gibi buneee böylee cöppp resmen kalite sıfırrr mazeme yok

Dur da foruma girip bi fanboyluk yapayım vol.3983371268
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 4 yıl hakan.ifone
hakan.ifone
şu kasaya bak hele dandik tlf bu nasıl xperia yaw adam delme takma yapmış kablolara bak hele ufak oyuncak arabaların sarı kırmızı kabloları gibi buneee böylee cöppp resmen kalite sıfırrr mazeme yok

Güzel ironi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skearf 4 yıl
Telefonların şu anda önemli sorunlarından birisi olan ısınma konusunda kademe atlatılabilecek önemli bir adım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Bence artık Z serisi alacaksanız bunu alın. Z4'den falan umudu kesin gitsin. Olacakları söyleyim;
5.5"-6" ekran yapar
2K çözünürlük ile göz boyamaya kalkar. O da zaten performans düşüklüğüne sebep olur.
Snapdragon 805 veya en iyi ihtimal 810 koyar. Onu da üstte belirttiğim gibi 2k yüzünden hissetmezsiniz.
Tasarımı aynı kalır, yine bir önceki modellerli insan gözü ayırt edemez.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Bence artık Z serisi alacaksanız bunu alın. Z4'den falan umudu kesin gitsin. Olacakları söyleyim;
5.5"-6" ekran yapar
2K çözünürlük ile göz boyamaya kalkar. O da zaten performans düşüklüğüne sebep olur.
Snapdragon 805 veya en iyi ihtimal 810 koyar. Onu da üstte belirttiğim gibi 2k yüzünden hissetmezsiniz.
Tasarımı aynı kalır, yine bir önceki modellerli insan gözü ayırt edemez.

Hayret. Tarafsız bir yazı
Haklısın. Z4'ün 2k ile geleceği kesinleşti. Büyük ihtimal de s805 kullanacaklar. Z3 bu durumda en performanslı olacaktır. Ekran boyutu da zaten ideal. Z4 bekleyenler boşuna beklemesin bence de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mustang__TR 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
Z Compact serisini de unutmamak gerek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 4 yıl
Z4te bununla birlikte S810 olursa tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Sıvı soğutma ne zaman?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
Sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku_20 4 yıl
Sonynin bana kalırsa en büyük sprun ısınma bunu da bu şekilde aşıp güzel bir pil ömrüyle 4-4'lük bir telefon olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinadin 4 yıl
bu arada en iyi pil omrunden sonra en iyi kamera da z3 un mus.
herifler guzel is cıkarmıslar.

phonearena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
3 etiket daha xperia z3 İşlemci sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Audio Technica CKS1000LTD Mercek Altında 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 1 Ekim 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim