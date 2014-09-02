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Sony Xperia Z3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı

4 yıl
15,7b
1
89
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z3, yarın yapılacak lansman ile anons edilecek. Bir süredir çeşitli bilgi ve görselleri sızdırılan telefonun, teknik özellikleri nihayet şekillendi. Tasarım olarak Xperia Z2 ile benzeşen ancak farklı olarak yuvarlatılmış kenaları ve ince kasası ile elde tutumu geliştirilen telefon, teknik olarak ta çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor.
Sony Xperia Z3'ün ön plana çıkan ilk detayı, 5.2-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki ekranı. Fiziksel olarak bir fark yokmuş gibi görünse de Xperia Z3'ün ekranI 600nit parlaklık seviyesine erişerek açık hava koşullarında çok daha görünebiliyor. Parlaklık seviyesi olarak Samsung Galaxy S5'e meydan okuyacak telefon, aynı zamanda 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801AC işlemcisiyle, yerini aldığı modelden biraz daha olsa daha hızlı.
Bellek kapasitesi 3GB, depolama alanı ise 16GB olan telefon, aynı zamanda microSD kart slotu ile kullanıcılara genişletebilme seçeneği de sunuyor. Çeşitli iyileştirmeler içeren 20.7MP çözünürlüğündeki kamerası ISO3200 hassasiyetinde 4K video çekebilen telefon, fotoğraf için de ISO12800 değerini görebiliyor. Çoklu ortam tarafında da stereo hoparlör konfigürasyonu yerini koruyor. Kasa kalınlığı 7.5mm olan telefonun ağırlığı ise 154 gram. NFC ve MHL 3.0 gibi özelliklere de sahip olan telefonun pili ise 3100mAh büyüklüğünde.
Xperia Z2 ile kıyaslandığında geriye giden tek yön, en azından teknik veri anlamında baktığımızda pil büyüklüğü gibi görünüyor. Çünkü 3200mAh pile sahip Xperia Z2'den farklı olarak Xperia Z3'te 3100mAh büyüklüğe gerilemiş durumda. Ancak Sony'e yakın kaynaklara göre, yapılan optimizasyonlar sayesinde aynı pil süresini sağlayabilecek. IFA 2014 Fuarı'nı takip eden süreçte satışa sunulması beklenen telefonun Xperia Z2 ile benzer fiyatla girmesi bekleniyor. 

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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar resim ilk kez bizim Facebook grubumuzda paylaşıldı ve daha sonra XperiaBlog sitesinde yayınlandı yani kaynaklarımız sağlam sizi de bekleriz.
Sony Xperia Ailesi
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DH Misafiri 4 yıl
Bu 64 bit kullanılacakmı acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
ya arkadaş o kadar adam yazmış tartışmış birbirlerinin kalbini kırmış. almayın la almayın kimse gırtlağınıza çöküp zorla alın demiyor. yok yani bi telefon la bu ne bekliyonuz anlamıyorum ki. görende paso application yazıyorlar üst düzey işlemler yapıyorlar zanneder. yorum atanların %90 whatsapp, angry birds , facebook, twitterda takılıyor yok şu niye yoktu bu niye yoktu. bir dakika durun derin bi nefes alın sakinleşin ve şunu sorun kendinize sizin gerçekten de bu kadar çok özelliğe ihtiyacınız var mı?
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Psikososyal 4 yıl
Z1 bile bana yetiyorken z3 ne yani videomu editlemeye çalışıyorsunuz
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Virtual Reality 4 yıl
64 bit işlemcili modeller çıkmadan telefon değiştirme macerasına girmeyin. 64 bitliler çıkınca, telefonunuzdan soğursunuz. Eğer, acil telefona ihtiyacınız varsa, Çinli Süper Amiral Gemisi telefonlara yönelin, yıl sonuna kadar Xiaomi Türkiye pazarına giriş yapar. Bu telefonlardan birini uygun fiyata alır, 64 bitli telefonları beklemeye geçebilirsiniz. 810 chipset ler 64bit olacak diye biliyorum. Demedi demeyin 810 chipsetli 64bit telefonları bekleyin. Android'in hakkını o işlemci verecek.
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aziz77 4 yıl
sony neden batıyor,alın size cevabı,daha 1 sene önce çıkmamış z1,5ay önce çıkan z2.Heleki z3le z2 arasında fark nerdeyse yok.Çok yazık koca sony'i yönetecek adammı yok?...
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AMERICAN 4 yıl
Zperia z3 değil,z 2,5 olmuş bu.
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_EsmeR 4 yıl
Artık z2 yi alabilirim :)
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KinGEagLE 4 yıl
z2 alanlar üzülmesin neredeyse aynı z2 plus bu 3 değil
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atp96 4 yıl
Sony nin yanlış politikası bence isimlendirme yine 6 ayda bir telefon çıkar tamam ama ismi Z2s Z2SL v.s gibi gitsin hoş bu telefonun z2 yi arkaya iten aman aman bi özelliği yok zaten
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Tremors 4 yıl atp96
Aynen hocam, ismi Z2X falan olsaydı keşke
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hollowman_ 4 yıl
kasa kenarlarında hala berbat durumda sony. neden aynı boyutlarda 5,5" telefon varken sony xperia z3 alayım. hem z2'den ne farkı var. Z2 almayıp Z3 almam için ne neden var ortada? madem ikinci yarı için farklı bir ürün yapılıyor en azından tasarımda farklılaşmaya gidilse.
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