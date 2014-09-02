Sony Xperia Z3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı





Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z3, yarın yapılacak lansman ile anons edilecek. Bir süredir çeşitli bilgi ve görselleri sızdırılan telefonun, teknik özellikleri nihayet şekillendi. Tasarım olarak Xperia Z2 ile benzeşen ancak farklı olarak yuvarlatılmış kenaları ve ince kasası ile elde tutumu geliştirilen telefon, teknik olarak ta çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor.

Sony Xperia Z3'ün ön plana çıkan ilk detayı, 5.2-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki ekranı. Fiziksel olarak bir fark yokmuş gibi görünse de Xperia Z3'ün ekranI 600nit parlaklık seviyesine erişerek açık hava koşullarında çok daha görünebiliyor. Parlaklık seviyesi olarak Samsung Galaxy S5'e meydan okuyacak telefon, aynı zamanda 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801AC işlemcisiyle, yerini aldığı modelden biraz daha olsa daha hızlı.

Bellek kapasitesi 3GB, depolama alanı ise 16GB olan telefon, aynı zamanda microSD kart slotu ile kullanıcılara genişletebilme seçeneği de sunuyor. Çeşitli iyileştirmeler içeren 20.7MP çözünürlüğündeki kamerası ISO3200 hassasiyetinde 4K video çekebilen telefon, fotoğraf için de ISO12800 değerini görebiliyor. Çoklu ortam tarafında da stereo hoparlör konfigürasyonu yerini koruyor. Kasa kalınlığı 7.5mm olan telefonun ağırlığı ise 154 gram. NFC ve MHL 3.0 gibi özelliklere de sahip olan telefonun pili ise 3100mAh büyüklüğünde.

Xperia Z2 ile kıyaslandığında geriye giden tek yön, en azından teknik veri anlamında baktığımızda pil büyüklüğü gibi görünüyor. Çünkü 3200mAh pile sahip Xperia Z2'den farklı olarak Xperia Z3'te 3100mAh büyüklüğe gerilemiş durumda. Ancak Sony'e yakın kaynaklara göre, yapılan optimizasyonlar sayesinde aynı pil süresini sağlayabilecek. IFA 2014 Fuarı'nı takip eden süreçte satışa sunulması beklenen telefonun Xperia Z2 ile benzer fiyatla girmesi bekleniyor.