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Sony Xperia Z4 global satışta Z3+ adını alabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,4b
1
51
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony Xperia Z4 global satışta Z3+ adını alabilir
 
Amiral gemisi modellerini çok sık yenilemesiyle eleştirilen Sony, yine Xperia Z3 modelinin üzerinden henüz 6 ay geçmişken yeni amiral gemisi modeli Z4'ün duyurusunu sessiz sedasız yapmıştı. Sony Japonya sitesi tarafından resmiyete kavuşturulan modelin yaz aylarında satışa çıkması bekleniyordu.

Ancak her ne kadar cihaz Japonya sitesinde Xperia Z4 adıyla anılsa da yeni iddialar üreticinin farklı bir isimlendirmeye gidebileceği yönünde. Bu söylentiye göre ise şirket Xperia Z3 modeline göre çok fazla radikal değişiklik barındırmayan modeli global anlamda Xperia Z3+ adıyla satmaya hazırlanıyor.

Cihaz için üretilen kılıfın açıklamasındaki Xperia Z4/Z3+ bu konudaki detayların ortaya çıkmasına sebep olurken daha önce şirketin yeni bir amiral gemisi modeli duyuracağı iddiaları da netlik kazanmış oldu. Bu iddialarda bahsi geçen cihazın Xperia Z3+ olduğu düşünülüyor. Japonya dışındaki bazı ülkelerde Xperia Z3+ olarak satılacak modelin özellikleri ise Xperia Z4 ile birebir aynı. Xperia Z4 / Z3+ modelinin detaylarına ulaşmak isteyen kullanıcılarımız ise buraya tıklayarak detaylara ulaşabilirler.
Sony Xperia Z4 global satışta Z3+ adını alabilir
 

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mipa90 4 yıl en beğenilen
Mr xXx
Sony sayende 1 sene önce 1.900 aldığım telefon şuan 650 tl ye kimse almıyor! sony telefon sıfır alınmaz bunu anladım ikinci el al kullan

he tabi tabi bende 2300 e aldığımı 500 e satamıyorum. yahu sallamayı ne cok seversınız ya. ben z3 compactı 1800 e aldım 1550 ye 5 ay sonra gerı sattım. sen napmıssan artık telefona.
Mr xXxSony sayende 1 sene önce 1.900 aldığım telefon şuan 650 tl ye kimse almıyor! sony telefon sıfır alınmaz bunu anladım ikinci el al kullan...
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2wicky 4 yıl
Mr xXx
Sony sayende 1 sene önce 1.900 aldığım telefon şuan 650 tl ye kimse almıyor! sony telefon sıfır alınmaz bunu anladım ikinci el al kullan

Sony'nin hangi modelini kullanıyorsunuz?
Mr xXxSony sayende 1 sene önce 1.900 aldığım telefon şuan 650 tl ye kimse almıyor! sony telefon sıfır alınmaz bunu anladım ikinci el al kullan...
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prydzsnare 4 yıl



Kendileri bile anlayip buna z4 demeyelim demisler. Samsungun yilin telefonunu cikarmasiyla,yerinde sayan Sony bu hamlesiyle artik mobil bolumde daha fazla ilerleyemedigini gostermistir.
Ayrica 6 ayda 1 yeni amiral gemi cikarmaktan vazgecip,cikardiklarina +,++,+++ diye surekli eklemeler yapacaklarsa degisen hic bir sey olmaz. Zaten birbirinden ve piyasadan farksiz,yenilik orani rakiplerine oranla dusuk cihazlari birde kendi icinde eskitirsen mobil bolumune son darbeyide indirirsin.
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E.R.W. 4 yıl prydzsnare
prydzsnare




Kendileri bile anlayip buna z4 demeyelim demisler. Samsungun yilin telefonunu cikarmasiyla,yerinde sayan Sony bu hamlesiyle artik mobil bolumde daha fazla ilerleyemedigini gostermistir.
Ayrica 6 ayda 1 yeni amiral gemi cikarmaktan vazgecip,cikardiklarina +,++,+++ diye surekli eklemeler yapacaklarsa degisen hic bir sey olmaz. Zaten birbirinden ve piyasadan farksiz,yenilik orani rakiplerine oranla dusuk cihazlari birde kendi icinde eskitirsen mobil bolumune son darbeyide indirirsin.

Yav akıl var mantık var,Bu cihaz global z4 olacak olsa neden sessiz sedasız japonyada tanıtsın,adamları bu kadar mal mı zannediyosunuz.Beğensenizde beğenmesenizde adamlar yaptığı cihazı global olarak tanıtırlar,bu kadar saf ve marka fanatiği olmayın.
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Biggest Star 4 yıl
Xperia Z3s
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DH Misafiri 4 yıl
Sony cihazları 2.elde para etmiyor diyenler hangi elektronik ürün 2.elde para ediyorki bunu sony ile biçmek biraz 10yaşındaki çocuk yapar şöyle olabilir sen kendin elden satarsan 2.el olur ve fiyatını kendin belirlersin diğeri ise 2.el olarak telefonculara satarsan 3.el olur buda 2.el piyasa durumu ne ise senden onun aşağısında alıp kendi kar koyup 2.el olarak satar bunu ablamanız lazım he illaki yüksek fiyat 2.elde istersen iphone telefonları diğer cihazlara göre düşmez bu böyledir.
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ANIL007 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony cihazları 2.elde para etmiyor diyenler hangi elektronik ürün 2.elde para ediyorki bunu sony ile biçmek biraz 10yaşındaki çocuk yapar şöyle olabilir sen kendin elden satarsan 2.el olur ve fiyatını kendin belirlersin diğeri ise 2.el olarak telefonculara satarsan 3.el olur buda 2.el piyasa durumu ne ise senden onun aşağısında alıp kendi kar koyup 2.el olarak satar bunu ablamanız lazım he illaki yüksek fiyat 2.elde istersen iphone telefonları diğer cihazlara göre düşmez bu böyledir.

iphone'da artık o ünvanı kaybettı 3500tlik plus modeli ile birlikte. Bugün alın yarın bin tl zararla satsrsınız. Ben aldım.
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Orodruin 4 yıl
Çocuk gibi yorum yapıyorsunuz gerçekten.
Anlamıyorum Sony'ye neden bu kadar çamur atma çabasındasınız?
Adamlar Xperia Z serisinden beri üstüne koyarak ilerliyor. Bi kere kasa tasarımına laf etmeyi bırakın, hala "TEK PARÇA YEKPARE METALDEN OYULMUŞ KASA YAPAN FİRMA YOK!" Üstelik XPERIA Z2,Z3 içinde ısıyı yayan bakır soğutma var!
ikincisi IP68 Su geçirmezlik sertifikasına sahip ürün çıkaran ikinci bir firma yok!
Üçüncüsü bu da yetmezmiş gibi adamlar ARAYÜZ OLARAK SADE KULLANIMI KOLAY VE KASMAYAN ARAYÜZle telefon çıkarıyorlar.
Yok neymiş efendim SD810 ısınıyormuş, yok Sony pişirip pişirip aynı tasarımı kullanıyormuş, kamerası kötüymüş filan falan..
Eleştireceğim derken saçmalamış pek çok kişi. Samsung S6'da 16MP SONY LENS VAR!
En azından adamlar Samsung gibi ordan burdan kasa tasarımı ARAKLAMIYOR!
Hadi onu da geçtim, SD801'e kadar Snapdragona tapıyordunuz Samsung Exynox tasarlayınca mı Snapdragon kötü oldu ? ! Adama gülerler ! 8 Çekirdek telefon sürülüyor piyasaya ama 8 çekirdeği kullanan uygulama yok henüz ! 2 çekirdeğe göre optimize ediyorlar herşeyi. Sanki telefonda 3DMAX çalıştırıp üstüne Render atacaksınız sanki bu neyin EGOSU!
Bırakın onu bunu herşey DONANIM DEĞİL !
BİRAZ APPLE NEDEN BAŞARILI ONU DÜŞÜNÜN!
SONY ANDROID'IN APPLE'DIR
NOKTA.
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Artyom Khan 4 yıl Orodruin
Orodruin

Çocuk gibi yorum yapıyorsunuz gerçekten.

Anlamıyorum Sony'ye neden bu kadar çamur atma çabasındasınız?

Adamlar Xperia Z serisinden beri üstüne koyarak ilerliyor. Bi kere kasa tasarımına laf etmeyi bırakın, hala "TEK PARÇA YEKPARE METALDEN OYULMUŞ KASA YAPAN FİRMA YOK!" Üstelik XPERIA Z2,Z3 içinde ısıyı yayan bakır soğutma var!

ikincisi IP68 Su geçirmezlik sertifikasına sahip ürün çıkaran ikinci bir firma yok!

Üçüncüsü bu da yetmezmiş gibi adamlar ARAYÜZ OLARAK SADE KULLANIMI KOLAY VE KASMAYAN ARAYÜZle telefon çıkarıyorlar.

Yok neymiş efendim SD810 ısınıyormuş, yok Sony pişirip pişirip aynı tasarımı kullanıyormuş, kamerası kötüymüş filan falan..

Eleştireceğim derken saçmalamış pek çok kişi. Samsung S6'da 16MP SONY LENS VAR!
En azından adamlar Samsung gibi ordan burdan kasa tasarımı ARAKLAMIYOR!

Hadi onu da geçtim, SD801'e kadar Snapdragona tapıyordunuz Samsung Exynox tasarlayınca mı Snapdragon kötü oldu ? ! Adama gülerler ! 8 Çekirdek telefon sürülüyor piyasaya ama 8 çekirdeği kullanan uygulama yok henüz ! 2 çekirdeğe göre optimize ediyorlar herşeyi. Sanki telefonda 3DMAX çalıştırıp üstüne Render atacaksınız sanki bu neyin EGOSU!

Bırakın onu bunu herşey DONANIM DEĞİL !

BİRAZ APPLE NEDEN BAŞARILI ONU DÜŞÜNÜN!

SONY ANDROID'IN APPLE'DIR

NOKTA.



madem sony kaliteli
o zaman sony kendi yaptığı mp3 player ı kadar kaliteli bir ses versin kulaklığında
kamerası da öyle ahım şahım değil yani bizde kullanıyoruz samsung htc kullanan adamada bakıyoruz
su geçirmezlik şu anda en gereksiz özelliği ki milletin canı yandı sayfalarca konusu var servisler sizin hatanız diye yollayıp duruyorlar
kasasına sağlamlığına bakacaksak Nokia da zamanında çok sağlamdı şimdi? öldü gitti
o dönem sony erricsonlar nasıldı?

w810 plastik kasa
w850 plastik kasa
w910 plastik kasa hatta kullandığım en adi telefon rengi boyası sökülüyordu slider ı bile 2 ye ayrıldı yani o kadar kötü malzeme 4 kere servis gördü sonra çöp

ayrıca şu an lg de htc de çok sağlam kasa telefon üretiyor. sony den farkı yok.

şimdi devir değişti millet kasaya masaya bakmıyor. aldığı cihaz en hızlı en kaliteli kamera ve en kaliteli ses i istiyor. en iyi işlemciyi en iyi bataryayı
siz sadece su geçirmezlik ve omni balance diyip en iyi diyemezsiniz.
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ultraslan.1905 4 yıl
Bi sitede yazmışlar sony Z serisinde kendini taklit ediyor diye bu tasarımı 2013 den beri yapıyor sony'nin bi kalitesi var bunu herkes bilir

samsung yıllardır plastik yuvarlak kalitesiz tasarımlı telefonlarını millete sattı halâda satıyor bi kaç modelini metal kasa diye çıkardı sony'nin tasarım ve sağlamlık kalitesiyle kıyaslamam bile


Bide Android'de en stabil cihazları Sony çıkarıyor en iyi arayüz uygulama kalitesi sony'de
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Fatih617 4 yıl
Sony ve lg televizyon yapmaya devam etmeliler o konuda iyiydiler. Lg G3'le birlikte niyetini zaten belli etmişti de sony neden böyle yaptı anlamıyorum. Xperia z3'ü neden çıkardı mesela? Z2'den tek bir fazlası bile yoktu. Kendini batırmaya çalıştı resmen.
Z4'ü düzgün yapsalardı keşke. Onu da yapmadılar. Aynı sıkıcı tasarım, aynı geniş çerçeveler, sıfır kullanıcı desteği
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DH Misafiri 4 yıl
Selam şimdi z5 diye beklediğimiz meşhur cihaza ait özellikler bi kaynakta şöyle geçiyor 4500 mah 30 mp g+ sensör arka 10 mp ön kamera 4 k ekran 2.30 dakikada %100 sarj sd 820 parmak okuyucu 4 gb ram 128 gb hafıza vs vs .. Şimdi soruyorum size bu muhtemelen 2016 amiral teli sony e yakışanı bunu s6 yada iphone 6 ya rakip olması mıydı yoksa bu şekilde bir adım geride kalmak mı ? Samsung ve iphone dan gelecek hamleleri beklemek mi ?
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conrado 4 yıl
sıvama bölümüne geçmiş sony bravo

baktılar ki piyasada telefonlar özellikle samsung iyi hamle yaptı,kendilerinin yaptığı z4 solda sıfır kalınca

bu z4 değil kiiii diye zırlamaya başladılar

iyi len bu z4 olmasın

bundan sonra ki sonraki de olmasın.

uzatmaya gerek yok

sony bitmiştir.

bende eski sony kullanıcısıyım.ama malesef bitti sony.

bi telefon çıkardılar bu z4.ama o kadar çok tepki aldı ki utandılar z4 demeye kıvırıp duruyorlar.
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huseyincarnege 4 yıl
piş piş biz sony z4 çıkarıyoz haberiniz olsun :)
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lido 4 yıl
bunlar yakında xperia markasını da satarlar
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travers 4 yıl
Mr xXx




hocam bunun sebebi 6 ayda bir yeni model çıkarması

Alakası bile yok. Emsali telefonlar kaç para? s4 olsa elinizde kaça satardınız acaba. Ve xperia z gibi akıcı kullanabilir miyidiniz.
Sizin dışınızda donanımhaberi kınıyorum. Her mobil sitede s6 ve ram sorunu sayfa sayfa yazıldı burada nedense tek bir haber yok. Amaç haber yapmak mı reklam yapmak mı!
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CorelDraw04 4 yıl
Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57

Bu işlemci ile z4 ten bi bok olmaz
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