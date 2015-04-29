Sony Xperia Z4 global satışta Z3+ adını alabilir

Amiral gemisi modellerini çok sık yenilemesiyle eleştirilen Sony, yine Xperia Z3 modelinin üzerinden henüz 6 ay geçmişken yeni amiral gemisi modeli Z4'ün duyurusunu sessiz sedasız yapmıştı. Sony Japonya sitesi tarafından resmiyete kavuşturulan modelin yaz aylarında satışa çıkması bekleniyordu.

Cihaz için üretilen kılıfın açıklamasındaki Xperia Z4/Z3+ bu konudaki detayların ortaya çıkmasına sebep olurken daha önce şirketin yeni bir amiral gemisi modeli duyuracağı iddiaları da netlik kazanmış oldu. Bu iddialarda bahsi geçen cihazın Xperia Z3+ olduğu düşünülüyor. Japonya dışındaki bazı ülkelerde Xperia Z3+ olarak satılacak modelin özellikleri ise Xperia Z4 ile birebir aynı. Xperia Z4 / Z3+ modelinin detaylarına ulaşmak isteyen kullanıcılarımız ise buraya tıklayarak detaylara ulaşabilirler.

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Ancak her ne kadar cihaz Japonya sitesinde Xperia Z4 adıyla anılsa da yeni iddialar üreticinin farklı bir isimlendirmeye gidebileceği yönünde. Bu söylentiye göre ise şirket Xperia Z3 modeline göre çok fazla radikal değişiklik barındırmayan modeli global anlamda Xperia Z3+ adıyla satmaya hazırlanıyor.