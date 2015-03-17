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Sony Xperia Z4'ün sızdırılan yeni görselleri tüm detaylarını ortaya koyuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,2b
1
95
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony Xperia Z4'ün sızdırılan yeni görselleri tüm detaylarını ortaya koyuyor
Kısa bir süre önce Sony Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen basın görselinin sızdırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise daha fazla basın görseli sızdırılarak telefonun tüm detayları ortaya çıkarıldı.

Ön ve arka yüzeyin tamamen görülebildiği görüntülerin Xperia Z3 tasarımına çok fazla benzediği görülüyor. Tasarımı incelediğimizde ise tuşlar yine sağ kısımda bulunurken sol tarafta bir adet kapaklı yapı göze çarpıyor. Muhtemelen Sim kart girişi olan bu kısım dışında Micro SD kart giriş için ise herhangi bir yer gözükmüyor ancak alt kısımda Micro USB portunun hemen yanındaki port oldukça dikkat çekici. Ne portu olduğu tam olarak anlaşılmayan gizemli yer ile ilgili farklı komplo teorileri üretilebilir.
Micro SD kart için ayrı bir giriş görülmese de cihazın alt kısmındaki girişlerde kapak bulunmaması su geçirmezlik özelliğine sahip olmayacağı anlamına geliyor olabilir. Ayrıca sızdırılan basın görsellerinin son hali yansıtmadığı çok ufak bazı değişikliklere uğrayabileceği de belirtiliyor. Sony Xperia Z4'ün söylentilerinde şimdilik Snapdragon 810 çipset, 5.2 inç QHD ekran ve 20.7 MP arka kamera gibi özelliklerden söz ediliyor.
Sony Xperia Z4'ün sızdırılan yeni görselleri tüm detaylarını ortaya koyuyor
 
Sony Xperia Z4'ün sızdırılan yeni görselleri tüm detaylarını ortaya koyuyor
 

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H34RTL3SS 4 yıl en beğenilen
adamlar söyledi usb portunu açık ve suya dayanıklı yapıyoruz artık diye
günde iki defa sony haberi her seferinde acaba suya dayanıklı deilmi sorusu
-ama port açık!
+suya dayanıklı yapıyoruz kapatmaya gerek yok
-ama açık!
+olsun dayanıklı
-ama usb açık kalmış bişi olmasın!
+kulaklık girişinde nasıl ikna oldular acaba¿
adamlar söyledi usb portunu açık ve suya dayanıklı yapıyoruz artık diyegünde iki defa sony haberi her seferinde acaba suya dayanıklı deilmi sorusu-ama ...
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mail_er 4 yıl
Fiziksel home butonuna hep karşı çıktım. Bana göre kullanışsız. Çünkü o tuşa basma zorunluluğu ve hatta uygulamalar arası geçiş için yine o tuşa uzun basma mecburiyeti işi zorlaştırıyor.



Sanal tuşların ekranı küçülttüğü söylemeleri zaten komik geliyor. Ekran bana video izlerken, oyun oynarken lazım. Onun dışında ekranın altından 1 cm kırpılmış çok önemli değil benim için. Ha başkaları için önemlidir, saygı duyarım.



Dokunmatik tuşlar ise; zaten büyük olan ekrandan dolayı başparmağın ekran üzerinde her noktaya ulaşması zorken, tuşların ekranın daha da altında olması tuşlara dokunmayı daha da zorlaştırıyor. Tuşların sanal olması ve hatta ekranın altındaki boşluğun abartmamak kaydıyla biraz fazla olması gerek bence. Çünkü ekranın alt kısmını daha fazla kullanıyoruz. Ekranın üst kısmına ulaşmak gerektiğinde zaten ya telefonun elimizdeki konumunu değiştiriyoruz ya da diğer el devreye giriyor. Alt kısma ulaşmak daha önemli olduğundan hem altta belli bi boşluk hem de sanal tuşlar bana göre bu sorunu ortadan kaldırıyor.



Telefonun altındaki gizemli yuva bence bileklik takmak için yapılmış. Çünkü Z'de vardı, Z1, Z2 ve Z3'te de vardı. Bu görsele bakılırsa bileklik yuvası telefonun başka bir yerinde gözükmüyor. Geriye sadece orası kalıyor.

Fiziksel home butonuna hep karşı çıktım. Bana göre kullanışsız. Çünkü o tuşa basma zorunluluğu ve hatta uygulamalar arası geçiş için yine o tuşa uzun basma mec...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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Fenomenon 4 yıl
sd ve sim aynı yerden olabilir veya sony "ulan apple fazla depolama için 10$ harcıyor 100$ istiyor, 90$ cukka ediyor. ben de mi öyle yapsam" diye düşünüp sd kart koymama trendine ayak uydurmuş olabilir.
bu arada tasarım cidden hoş. ancak s810 biraz boş çıktı. bence biraz daha bekleyip s820 ile piyasa yapsınlar.
sd ve sim aynı yerden olabilir veya sony "ulan apple fazla depolama için 10$ harcıyor 100$ istiyor, 90$ cukka ediyor. ben de mi öyle yapsam" diye düşünüp sd kar...
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Fiziksel home butonuna hep karşı çıktım. Bana göre kullanışsız. Çünkü o tuşa basma zorunluluğu ve hatta uygulamalar arası geçiş için yine o tuşa uzun basma mecburiyeti işi zorlaştırıyor.
Sanal tuşların ekranı küçülttüğü söylemeleri zaten komik geliyor. Ekran bana video izlerken, oyun oynarken lazım. Onun dışında ekranın altından 1 cm kırpılmış çok önemli değil benim için. Ha başkaları için önemlidir, saygı duyarım.
Dokunmatik tuşlar ise; zaten büyük olan ekrandan dolayı başparmağın ekran üzerinde her noktaya ulaşması zorken, tuşların ekranın daha da altında olması tuşlara dokunmayı zorlaştırıyor. Tuşların sanal olması ve hatta ekranın altındaki boşluğun abartmamak kaydıyla biraz fazla olması gerek bence. Çünkü ekranın alt kısmını daha fazla kullanıyoruz. Ekranın üst kısma ulaşmak gerektiğinde zaten ya telefonun elimizdeki konumunu değiştiriyoruz ya da diğer el devreye giriyor. Alt kısma ulaşmak daha önemli olduğundan hem altta belli bi boşluk hem de sanal tuşlar bana göre alt bölgeye ulaşma sorununu ortadan kaldırıyor.
Telefonun altındaki gizemli yuva bence bileklik takmak için yapılmış. Çünkü Z'de vardı, Z1, Z2 ve Z3'te de vardı. Bu görsele bakılırsa bileklik yuvası telefonun başka bir yerinde gözükmüyor. Geriye sadece orası kalıyor.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
sony hernekadar satış rakamları düşük olsada belli bi kalitesi var
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STMUS 4 yıl
Bu tasarım sayesinde Z1 bile eskimiyor.
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07rainman 4 yıl
sony,panasonic,toshiba,sharp.bu markalari bilen bilir.japonlar karakterli adamdir.hicbir konuda hile hurdaya kacmazlar.koreliler gibi cakalligi pazarlama oyunlarini reklam islerini pek bilmezler.yuksek fiyat ve pazarlama hatalari kaybettirdi sonye.sony z3 e 3100 ma pil koymus 2 gun sarji gidiyor.3 gb ram var.millet sarji 1 gun giden 2500 tl samsung s6 ya devrim diyor.sony z4 de snapdragon 810 kullanmakla buyuk hata yapti z3 le yakaladigi cikisi sonlandirdi.piyasa yine 50 dolara mal edilen 550 dolara insanlarin sopayla siraya sokuldugu dandik kore mallari samsung lglere kalacak.
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Arka Destroyer 4 yıl
Bu round Samsung'un , gerçi s6 nın tipini beğenmemiştim ama edge güzeldi.
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aytacnet 4 yıl 07rainman
Helal olsun Japonları anlayan biri olarak yalnız değilmişim şu forumda.

Sony kaybediyorsa hep iyi niyetin akılsızlığından kaybediyor. Çıkarsın bir senede bozulan soyulan dökülen plastik telefonları aşırı fiyattan satsın. Cam tasarım, su geçirmezlik falan neyine senin. Piyasa da Kore mallarına para veren enayi çok. Hep derim telefonları televizyonları değil, Korelilerin arabaları da dandik. Oysa bir de Japon arabalarına bakın...

Velhasıl Snapdragon 810 işlemcili bu telefon yakında piyasada. İlla ki bunun hatalarını çözdü, çözecektir Sony. Yoksa geri dönüşler gelir, cihaz iadeleri başlar. Ayrıca bu ülkede olmasa da hukuk var. Ve bir şekilde akıllı adam illa ki yolunu bulur. Servise çamur atmadan önce cihazları adam akıllı kullanın. Ha illa ki fabrikasyon hatası olur, onun için de yargıya başvurun.

Bu arada konu aylar sonra hortlamış. Bu telefon çıkmaz diyenleri iyi çarpmıştır.
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DH Misafiri 4 yıl
Yav arkadas, bu sitedeki sony fanboyunu japonya da bulanazsin. Bi siz akillisiniz dunya aptal. Satis rakamlarindan hangi firma iyi hangisi kotu belli oluyor. Bence oturun zevkinizi ve zekanizi sorgulayin:)) sony mobile batmak uzere ne yapsanizda gercek bu. Dandik bi marka
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doctor_bey 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yav arkadas, bu sitedeki sony fanboyunu japonya da bulanazsin. Bi siz akillisiniz dunya aptal. Satis rakamlarindan hangi firma iyi hangisi kotu belli oluyor. Bence oturun zevkinizi ve zekanizi sorgulayin:)) sony mobile batmak uzere ne yapsanizda gercek bu. Dandik bi marka

Tamam kötü bir dönemden geçiyorlar ama sen Sony'e dandik dersen kusura bakma yersin eksiyi; ayıptır günahtır, daha iyisini yaptında biz mi almadık?
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arizaeren 4 yıl
Yav arkadas, bu sitedeki sony fanboyunu japonya da bulanazsin. Bi siz akillisiniz dunya aptal. Satis rakamlarindan hangi firma iyi hangisi kotu belli oluyor. Bence oturun zevkinizi ve zekanizi sorgulayin:)) sony mobile batmak uzere ne yapsanizda gercek bu. Dandik bi marka
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Orodruin 4 yıl
Su geçirmezlik ve Micro SD'den vazgeçmeyeceklerdir. Bi önceki amiral gemi Z3ün üstüne koyup devam eder Sony. Taviz vermez. Simkart ve MicroSD girişini tek tıpanın altına koymuşlar, şarjı ise alt kısma çekmişler anlaşılan. M4 Aquada da aynı şekle alındı çünkü.
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acura07 4 yıl
Çok çirkinsin keske olsen
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kartal172 4 yıl
Ayrıca sızan görseller cihaza ait olmayabilir.
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tenturdiot 4 yıl
İnşallah sony akıllılık eder de sd 810 koymaz şu telefona. Alternatif sd808 var belki onda ısınma problemi yoktur.
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OnlyChaos 4 yıl
O alttaki diğer çıkış büyük bir ihtimal kol bandı bağlamak için basit bir bölümdür diye tahmin ediyorum. Her Z serisi telefonda vardı o.
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