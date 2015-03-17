Sony Xperia Z4'ün sızdırılan yeni görselleri tüm detaylarını ortaya koyuyor

Kısa bir süre önce Sony Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen basın görselinin sızdırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise daha fazla basın görseli sızdırılarak telefonun tüm detayları ortaya çıkarıldı.
Ön ve arka yüzeyin tamamen görülebildiği görüntülerin Xperia Z3 tasarımına çok fazla benzediği görülüyor. Tasarımı incelediğimizde ise tuşlar yine sağ kısımda bulunurken sol tarafta bir adet kapaklı yapı göze çarpıyor. Muhtemelen Sim kart girişi olan bu kısım dışında Micro SD kart giriş için ise herhangi bir yer gözükmüyor ancak alt kısımda Micro USB portunun hemen yanındaki port oldukça dikkat çekici. Ne portu olduğu tam olarak anlaşılmayan gizemli yer ile ilgili farklı komplo teorileri üretilebilir.
Micro SD kart için ayrı bir giriş görülmese de cihazın alt kısmındaki girişlerde kapak bulunmaması su geçirmezlik özelliğine sahip olmayacağı anlamına geliyor olabilir. Ayrıca sızdırılan basın görsellerinin son hali yansıtmadığı çok ufak bazı değişikliklere uğrayabileceği de belirtiliyor. Sony Xperia Z4'ün söylentilerinde şimdilik Snapdragon 810 çipset, 5.2 inç QHD ekran ve 20.7 MP arka kamera gibi özelliklerden söz ediliyor.
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günde iki defa sony haberi her seferinde acaba suya dayanıklı deilmi sorusu
-ama port açık!
+suya dayanıklı yapıyoruz kapatmaya gerek yok
-ama açık!
+olsun dayanıklı
-ama usb açık kalmış bişi olmasın!
+kulaklık girişinde nasıl ikna oldular acaba¿
Sanal tuşların ekranı küçülttüğü söylemeleri zaten komik geliyor. Ekran bana video izlerken, oyun oynarken lazım. Onun dışında ekranın altından 1 cm kırpılmış çok önemli değil benim için. Ha başkaları için önemlidir, saygı duyarım.
Dokunmatik tuşlar ise; zaten büyük olan ekrandan dolayı başparmağın ekran üzerinde her noktaya ulaşması zorken, tuşların ekranın daha da altında olması tuşlara dokunmayı daha da zorlaştırıyor. Tuşların sanal olması ve hatta ekranın altındaki boşluğun abartmamak kaydıyla biraz fazla olması gerek bence. Çünkü ekranın alt kısmını daha fazla kullanıyoruz. Ekranın üst kısmına ulaşmak gerektiğinde zaten ya telefonun elimizdeki konumunu değiştiriyoruz ya da diğer el devreye giriyor. Alt kısma ulaşmak daha önemli olduğundan hem altta belli bi boşluk hem de sanal tuşlar bana göre bu sorunu ortadan kaldırıyor.
Telefonun altındaki gizemli yuva bence bileklik takmak için yapılmış. Çünkü Z'de vardı, Z1, Z2 ve Z3'te de vardı. Bu görsele bakılırsa bileklik yuvası telefonun başka bir yerinde gözükmüyor. Geriye sadece orası kalıyor.
bu arada tasarım cidden hoş. ancak s810 biraz boş çıktı. bence biraz daha bekleyip s820 ile piyasa yapsınlar.