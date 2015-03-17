Sony Xperia Z4'ün sızdırılan yeni görselleri tüm detaylarını ortaya koyuyor

Kısa bir süre önce Sony Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen basın görselinin sızdırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise daha fazla basın görseli sızdırılarak telefonun tüm detayları ortaya çıkarıldı.

Ön ve arka yüzeyin tamamen görülebildiği görüntülerin Xperia Z3 tasarımına çok fazla benzediği görülüyor. Tasarımı incelediğimizde ise tuşlar yine sağ kısımda bulunurken sol tarafta bir adet kapaklı yapı göze çarpıyor. Muhtemelen Sim kart girişi olan bu kısım dışında Micro SD kart giriş için ise herhangi bir yer gözükmüyor ancak alt kısımda Micro USB portunun hemen yanındaki port oldukça dikkat çekici. Ne portu olduğu tam olarak anlaşılmayan gizemli yer ile ilgili farklı komplo teorileri üretilebilir.

Micro SD kart için ayrı bir giriş görülmese de cihazın alt kısmındaki girişlerde kapak bulunmaması su geçirmezlik özelliğine sahip olmayacağı anlamına geliyor olabilir. Ayrıca sızdırılan basın görsellerinin son hali yansıtmadığı çok ufak bazı değişikliklere uğrayabileceği de belirtiliyor. Sony Xperia Z4'ün söylentilerinde şimdilik Snapdragon 810 çipset, 5.2 inç QHD ekran ve 20.7 MP arka kamera gibi özelliklerden söz ediliyor.