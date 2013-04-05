Sony Xperia Z'nin gözünden İstanbul Boğazı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Mobile Türkiye, üst seviye akıllı telefon modeli Xperia Z için yeni bir video hazırladı. İstanbul'u konu olan videoda Xperia Z, özel bir montaj kiti kullanılarak teknenin önüne monte ediliyor ve ardından iki kıtayı ayıran boğazın muhteşem manzarası eşliğinde video kaydına başlanıyor. Telefonun su geçirmezlik özelliğini ön plana çıkarmak için için çekilen videonun sonlarına doğru Xperia Z'nin hem su altı hem su üstü hem, hem de aydınlık ve gece karanlığındaki video kayıt performansı gösteriliyor.
Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki yaygın satışının başlaması beklenen Xperia Z, sahip olduğu güçlü donanımına rağmen daha çok şık tasarımı ve su geçirmezlik özelliği ile ön plana çıkıyor diyebiliriz. Global anlamda satılan telefonlar arasında bu denli ince ve hafif olup aynı zamanda su geçirmezlik yeteneğine sahip yegane telefon olarak ayrı bir segmentte yer alan Xperia Z, güçlü işlemcisi ve Exmor RS sensörlü kamerasıyla kullanıcıların ilgisini çekmekte.
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Seni ne zaman görsem bi Xperia Z konusundasın ve tek amacın telefona çamur atmaktan başka bir şey değil. Yaptığın gerçeği görmeyi aştı artık saçmalamaya başlıyorsun. Bugün Capitol Turkcell bayine gidip telefonu inceledim. Forumdan okuduklarımla giderken aklımda bir sürü soru işareti şüphe vardı, açıkçası başarısız bi model görmeyi planlıyordum. Telefonu ilk gördüğümde oha bu ne tepsi gibi dedim ama elime aldığımda gördüm ki inanılmaz hafif, ağırlık dengesi o kadar iyi ayarlanmış ki telefonu elimden bırakmak istemedim. Sağına soluna bakarken ne kadar ince ve şık olduğunu fark ettim, adamlar bu sefer gerçekten çalışmış. Kurcalamaya başladığımda ne biçim ekran gri gibi iğrenç diyordum içimden ta ki ayarlar menüsüne girene kadar. Meğersem durum çubuğu, navigasyon tuşları, telefonun genel teması gri yapılmış ama ayarlar menüsünün arka planı siyah olduğu için ekranın kötü olmadığını kendi gözümle gördüm. Rahatlıkla söyleyebilirim ki ekran piyasanın en iyisi, daha iyisi varsa bilmiyorum bu kadar keskin bu kadar canlı bi ekran. Menüleri karıştırıp bi iki uygulamaya girip çıktığımda yine fark ettim ki telefon acayip seri çalışıyor. Forumda telefonun performansı S2 ayarında diyenler için alakasının alakası yok. Kamera kötü diyenler için kamerayı açıp baktım, bilgisayara atıp karşılaştırma şansım yoktu ancak telefondan mükemmel gözüküyor. Cam gibi nasıl anlatayım pencereden bakıyormuşsun hissi veriyor.
Aklında soru işaretleri olanlar mutlaka telefonu eline alıp incelemeli, aklımdaki tüm ön yargılar bi anda silinip gitti. Bana kalırsa artık piyasanın en iyisi Xperia Z. HTC'yi bilemeyeceğim ancak o çok savunduğunuz S4 önü arkası sağı solu içi dışı S3 gibi olcaksa hiç gelmesin daha iyi. Ayrıca bir telefondan beklediğim en önemli özelliklerden biri de tabii ki dayanıklılık. Bunun aksini veya basit bir şeymiş gibi savunamazsınız. Pratikte işe yaramaz değil asıl pratikte işe yarar.
Şunu anladım ki foruma bakıp telefon alınmaz. Nasıl bir çekememezlik, fanlık yürüyorsa artık insanları çok yanıltıyor.
Eyvah battı koca sony 2 telefonun masrafı nasıl çıkacak şimdi.