Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Z'nin gözünden İstanbul Boğazı

6 yıl
12,2b
1
233
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Z'nin gözünden İstanbul Boğazı
Sony Mobile Türkiye, üst seviye akıllı telefon modeli Xperia Z için yeni bir video hazırladı. İstanbul'u konu olan videoda Xperia Z, özel bir montaj kiti kullanılarak  teknenin önüne monte ediliyor ve ardından iki kıtayı ayıran boğazın muhteşem manzarası eşliğinde video kaydına başlanıyor. Telefonun su geçirmezlik özelliğini ön plana çıkarmak için için çekilen videonun sonlarına doğru Xperia Z'nin hem su altı hem su üstü hem, hem de aydınlık ve gece karanlığındaki video kayıt performansı gösteriliyor. 
Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki yaygın satışının başlaması beklenen Xperia Z, sahip olduğu güçlü donanımına rağmen daha çok şık tasarımı ve su geçirmezlik özelliği ile ön plana çıkıyor diyebiliriz. Global anlamda satılan telefonlar arasında bu denli ince ve hafif olup aynı zamanda su geçirmezlik yeteneğine sahip yegane telefon olarak ayrı bir segmentte yer alan Xperia Z, güçlü işlemcisi ve Exmor RS sensörlü kamerasıyla kullanıcıların ilgisini çekmekte. 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
make.believe 6 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men

Desmotes

Fx_57,5 nedense ısınamadım.htc one s4 ile yarışamaz gibime geliyor.tasarımı güzel ama çizgileri çok belli değil telefonun. htc one akar.
haklısın S4 ve htc one ile yarışamaz. O gereksiz, tamamen tüketiciyi gaza getirme hız testlerinde s4 karşısında milisaniyelerle ezilir(!) Tasarım konusuda kişinin zevkine göre değişebilir ancak aldığı ödüller birçok kişiyi iyi bir referans verir. Umarım satış konusunda da S4 ve htc oneın gerisinde kalırda bu telefonun karizması çoluk çocuğun elinde kaybolup gitmez.


Yav ne gereksiz hız testlerinden bahsedıyorsunuz?

Htc one ve samsungun oyun performansı sony xperia z den daha iyi bunun sebebıde daha hızlı işlemcı kullanmaları.

kamerada htc one daha ıyı kanıt ıstersen youtubeden arat gorursun.

pil konusunda samsung her ikisinden daha ıyı.

Hafızaya gelırsek x peria z 16 gb hafizayla gelıcekm ve artıramıyorsun.

16 gb hafızayla ne yapılırsa artık, bana 16 gb hıc yetmıyor.

htc one'nın ekranı daha yogun pixel var xperia z ye gore, bu sayede daha canlı ekranı var

htc 468 ppi/ xperia z 443 ppi ( farkı gormek ıstıyorsun youtube da karşılatırma vıdeolarına göz at)

say say bıtmez bır suru özellık var ozellıkle samsung tarafından,

Sırf su geçiremz dıye kral yaptınız su telefonu, su geçirmezlik tamamıyle reklamdır, pratıkte işe yaramaz

yıllarıdır kımse bu ozellıgı aramadı aranan ozellık olsa daha once su gecırmez telefonlar uretılırdı.

sırf farklılık olsun dıye pazarlama amaçlı kullanılan bır özellık.

Burda samsungu ve htc yı karalaman hoş olmamış bugune kadar neyrdeydı sony?

1 telefon cıkardı dıye en iyisimi olmuş oldu? Fanlık gözünü karaltmış , alabılırsın ama haksız yere dıger markaları kötülemişsin kaynagında yok.

testleri bir tarafa koyup youtube'den kullanıcı testlerıne bak karşılaştırmalara bak gozunle farkı gorursun belkı.



Seni ne zaman görsem bi Xperia Z konusundasın ve tek amacın telefona çamur atmaktan başka bir şey değil. Yaptığın gerçeği görmeyi aştı artık saçmalamaya başlıyorsun. Bugün Capitol Turkcell bayine gidip telefonu inceledim. Forumdan okuduklarımla giderken aklımda bir sürü soru işareti şüphe vardı, açıkçası başarısız bi model görmeyi planlıyordum. Telefonu ilk gördüğümde oha bu ne tepsi gibi dedim ama elime aldığımda gördüm ki inanılmaz hafif, ağırlık dengesi o kadar iyi ayarlanmış ki telefonu elimden bırakmak istemedim. Sağına soluna bakarken ne kadar ince ve şık olduğunu fark ettim, adamlar bu sefer gerçekten çalışmış. Kurcalamaya başladığımda ne biçim ekran gri gibi iğrenç diyordum içimden ta ki ayarlar menüsüne girene kadar. Meğersem durum çubuğu, navigasyon tuşları, telefonun genel teması gri yapılmış ama ayarlar menüsünün arka planı siyah olduğu için ekranın kötü olmadığını kendi gözümle gördüm. Rahatlıkla söyleyebilirim ki ekran piyasanın en iyisi, daha iyisi varsa bilmiyorum bu kadar keskin bu kadar canlı bi ekran. Menüleri karıştırıp bi iki uygulamaya girip çıktığımda yine fark ettim ki telefon acayip seri çalışıyor. Forumda telefonun performansı S2 ayarında diyenler için alakasının alakası yok. Kamera kötü diyenler için kamerayı açıp baktım, bilgisayara atıp karşılaştırma şansım yoktu ancak telefondan mükemmel gözüküyor. Cam gibi nasıl anlatayım pencereden bakıyormuşsun hissi veriyor.

Aklında soru işaretleri olanlar mutlaka telefonu eline alıp incelemeli, aklımdaki tüm ön yargılar bi anda silinip gitti. Bana kalırsa artık piyasanın en iyisi Xperia Z. HTC'yi bilemeyeceğim ancak o çok savunduğunuz S4 önü arkası sağı solu içi dışı S3 gibi olcaksa hiç gelmesin daha iyi. Ayrıca bir telefondan beklediğim en önemli özelliklerden biri de tabii ki dayanıklılık. Bunun aksini veya basit bir şeymiş gibi savunamazsınız. Pratikte işe yaramaz değil asıl pratikte işe yarar.

Şunu anladım ki foruma bakıp telefon alınmaz. Nasıl bir çekememezlik, fanlık yürüyorsa artık insanları çok yanıltıyor.
12 Angry MenDesmotesFx_57,5 nedense ısınamadım.htc one s4 ile yarışamaz gibime geliyor.tasarımı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 6 yıl
İşte buna kalite deniyor
1 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HonanımDaber 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Tuzlu su yüzünden telefonda tahribat olacaktır, tuzlu suyu herşeyi tahrip eder.

Eyvah battı koca sony 2 telefonun masrafı nasıl çıkacak şimdi.
12 Angry MenTuzlu su yüzünden telefonda tahribat olacaktır, tuzlu suyu herşeyi tahrip eder.Eyvah battı koca sony 2...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10 Avatar Avatar Avatar
Key 5 yıl
süper...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
malesef bu tanıtım fragmanlarda olduğu gibi değilmiş 2 ay kadar evvel arkadaşım aldı bu modeli denizin tuzlu suyunu boverin normal kavuzda bir iki kare resim çektikten sonra cihaz bozuldu. servise gönderildi ancak kullanıcı hatası gerekçesiyle iade edildi bir süre sonra da cihaz kendiliğinden çalışmaya başladı ancak zil sesi mp3 ve kamera çalışmıyor . işte budur sony ve ixperia z modeli.
benimde düşündüğüm sony değilmiş malesef.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Engin.OK 5 yıl DH Misafiri
kapaklar açık kaldıysa bozulması normal ancak kesin emin ise kapakların kapalı olduğuna size katılırım. bende bu cihazdan kullanıyorum suyun altına soktum en son sesi normale dönmedi 1 hafta boyunca servise gönderdim servisten gelecek cevabı çok merak edyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel Eyes 5 yıl
Ankarada dusurebilecegim bi deniz olmadigi icin eledim seceneklerden bu telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustun75 6 yıl
Arkadaşlar, fotoğraf çekimlerinde biraz soluk gibi, biraz karanlık çekim yapıyor. Bunun düzeltilmesi ile ilgili ayarları nasıl yapabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gtx295 5 yıl
ilk defa telefon haberine mesaj atıyorum , geçenlerde inceleme imkanım oldu hem htc olsun xperia z olsun s4 olsun iphone 5i saymıyorum bile çok tipsiz telefon , s4 htc felan çok tipsiz telefon hele s4 çakma çin malı gibi duruyor ne var o telefonda onu anlıyamadım. Ben telefon pek begenmem yani şimdiye kadar çok büyük şeyler yapmıyordum ama bunu görünce içim gitti telefon hoşuma gitti , sanırım bu insanların zevkine göre , zira benim için web de iphone yada s4 kadar iyi olsun yeter benchmark felan kasmam biryere giderken flim izle internette gezin müzik dinle fotograf çek. bide dayanıklılık önemli siz telefonda ne yapıyorsunuz ? benchmark mı kasıyorsunuz anlıyamadım yada full hd bf3 mü oynuyorsunuz napıyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orjinal_55 6 yıl
herkese slm,telefonu 8 nisan itibari ile teknosadan aldım,3 gündür kullanıyorum,hız tatminkar,fotoğraf ve video mükemmel,karşılaştırma yapmaya gerek yok diğer telefonlarla,şunu diyebiliriz bu telefon olmuş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
sony bu sefer gerçekten harika bir iş başarmış. Galaxy s4 yanında halt yesin. Kesinlikle bu telefonu almak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda.gelmiş geçmiş en muhteşem telefon!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 6 yıl
swat882

şu forumda adam akıllı yorum atan nadir kullanıcılardansın dostum.. bırak diğer ergenleri takılsınlar kafalarına göre

evet daha telefonun hafızasının arttırılıp arttılamadıgından haberı olmayan bir teknoloji dehasının arkasındasın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Bu sefer olmuş . Alacağım inşallah.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vuslat06 6 yıl
samsung kısa donla dolaşırken sony vardı
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Terliksi Hayvan 6 yıl
sony işte yaaa. kalite fışkırıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12238 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, istanbul ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim