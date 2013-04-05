Sony Xperia Z'nin gözünden İstanbul Boğazı

Sony Mobile Türkiye, üst seviye akıllı telefon modeli Xperia Z için yeni bir video hazırladı. İstanbul'u konu olan videoda Xperia Z, özel bir montaj kiti kullanılarak teknenin önüne monte ediliyor ve ardından iki kıtayı ayıran boğazın muhteşem manzarası eşliğinde video kaydına başlanıyor. Telefonun su geçirmezlik özelliğini ön plana çıkarmak için için çekilen videonun sonlarına doğru Xperia Z'nin hem su altı hem su üstü hem, hem de aydınlık ve gece karanlığındaki video kayıt performansı gösteriliyor.

Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki yaygın satışının başlaması beklenen Xperia Z, sahip olduğu güçlü donanımına rağmen daha çok şık tasarımı ve su geçirmezlik özelliği ile ön plana çıkıyor diyebiliriz. Global anlamda satılan telefonlar arasında bu denli ince ve hafif olup aynı zamanda su geçirmezlik yeteneğine sahip yegane telefon olarak ayrı bir segmentte yer alan Xperia Z, güçlü işlemcisi ve Exmor RS sensörlü kamerasıyla kullanıcıların ilgisini çekmekte.