Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Sony akıllı telefon pazarında strateji değiştiriyor

Akıllı telefon pazarında beklediği ilgiyi toplayamayan ve rekabette geride kalan Sony, strateji değiştiriyor. Artık Premium tarzda orta seviye akıllı telefon üretmeyecek.
1 yıl
8b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında Apple, LG, Samsung gibi rakipleri ile mücadele edebilmek adına Sony’nin bir dönem yılda iki amiral gemisi akıllı telefon politikası izlediğini görmüştük. Mali sıkıntılar nedeniyle bir süredir tek model ile yoluna devam eden Sony bu yıl fikir değiştirdi.

Strateji değişiyor

Yatırımcı toplantısında söz alan Sony yetkilileri uzun süredir yer verdikleri Xperia X gibi Premium orta seviye akıllı telefon modellerini iptal ettiklerini duyurdu. Zira bu modeller amiral gemileri kadar ilgi görmüyor ve finansal açıdan sıkıntı yaratıyor. Firma bunun yerine amiral gemisi seviyesi ve Xperia L1 gibi giriş seviyesi üzerine yoğunlaşacak.

Ayrıca firma bu yıl iki amiral gemi akıllı telefon satışa sunacaklarını duyurdu. Aslında yetkililer 3 amiral gemisinden bahsediyor ancak yıl sonuna doğru satışa çıkacak iki model muhtemelen standart ve Plus şeklinde iki versiyondan ibaret olacak. Bu bakımdan 1 amiral gemisi olarak değerlendiriyoruz.

Aslında yılda iki amiral gemisi politikasını başarı ile yürüten çok az firma var. Örneğin Samsung Galaxy S ve Galaxy Note serilerini iyi bir şekilde ayırdığı için tüketici kafa karışıklığı yaşamıyor. Samsung, S-Pen teknolojisini sadece Note serisine özgü tutarak bu ayrımı korumayı başardı.

Xiaomi de iki amiral gemisi politikası uygulamaya çalışanlardan. Xiaomi Mi ve Mi Note serileri ekran boyutunda farklılaşarak tüketiciyi yönlendirmeyi başarıyor. Bunun haricinde diğer firmalar genelde istediklerini elde edemiyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GT 1030 mobile geldi"

LG yine yılda iki amiral gemisi ile yoluna devam ediyor ancak bugüne kadar ne G serisi ne de V serisi kendi tüketici kitlesini ayıramadı. Bu yüzden de LG beklediği satışları yapamıyor. Bu yıl LG G6 modelinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Sony de bu yıl tekrar şansını deneyecek ancak firmanın modellerini birbirinden keskin çizgilerle ayıran teknolojileri yok. Genelde sensörler, ses yongaları, ekran, kasa alaşımı modellerde ortak olarak kullanılıyor. Bakalım önümüzdeki aylar neler getirecek.

 

http://www.tweaktown.com/news/57714/sony-launch-two-new-xperia-flagship-devices-year/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 1 yıl en beğenilen
Bu Ekran kasa oranıyla 50 tane çıkarsa da boş.
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basartenk 1 yıl
Forumda herkes "CEO" kesilmiş
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl basartenk
basartenk

Forumda herkes "CEO" kesilmiş

Buyrun benimi çağırdınız
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Ekran kasa oranını değiştirse yeter . satışları min 2 ye katlanır. Ama ısrarla müşteriyi dinlemiyor sony.
İlk akıllı telefonum Xperia Neo idi. Hey gidi günler hey. 7 sene geçti. Çok sağlam telefondu. O telefonun ekran kasa oranı ile xz premium aynı. Koca sony ye yakışmıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 1 yıl
telefon pazarının chp si sony hiç bir zaman iktidar olamadın olamayacaksın bu kafayla sen anladın sony :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ismail135 1 yıl
Z2 kullanıcısı olarak pişmanım
1: ses az
2 aksesuar Yok
3 ısınma sorunu
4: nadirde olsa kendini resetlemesi
5: yan kapakların kullanışsızlıgı
6: 20 mp kameranın kullanışsızlıgı
7: güncellemede fakir oluşu
8: ikinci elde sürünmesi
9: arıza durumunda muhattap bulamama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 1 yıl
O odun gibi çerçeveler, bir de ekranda sanal tuş. 2011yılında bile tuhaf görünürken artık komik oluyor.
Aslında köşeli ve maskülen tasarım hoş olabilir ama her şeyin belli bir ölçüsü olmalı, Sony'de çerçeveler cebi delecek gibi. Ses teknolojisindeki yerin tartışılmaz ama bu konuda hiç bir şey sunmuyorsun. Malzeme kalitesi iyi değil.
Kendi adıma Sony'den çıkabilir güçlü bataryaya sahip metal kasalı, üst düzey ses çipine sahip ve kabul edileblir ölçülerde çerçeveleri olan cihazlar beklerdim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenBayLouise 1 yıl
ilk sıvı korumalı telefon sony de sanırım.Samsung ve Apple da bu özelliği telefonlarına koyunca insanların bu telefonu seçmedeki en belirgin özellik kayboldu bence.Ben androidde samsung dışında kullanmam.Samsung dışında para verilen markaya acıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 1 yıl
Bu Sony telefon işini yapamadı, altın dönemi Sony Ericsson döneminde yaşadı ve onuda Ericsson un tecrübesi ile başardı... Yine Ericsson un hissesini Sony e satmasıyla üzerine koyamadı.Amerikalı CEO ve son Japon da vizyonu olmayan kişiler.
Hala ekran ve ses kalitesi olarak ayrılamıyor Sony diğerlerinden, ses ve görüntü mühendisliği başarılar dolu Sony, sanki mobil telefon kısmı başka alakasız bir şirket gibi ürün çıkarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunkar159 1 yıl
strateji degil kasayi degistirse yeter!!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisrabbit 1 yıl
millet bu ekran/kasa oranı-çerçeve kalınlığı işine ne kadar çok taktınız. önemli olan telefonun güzel görünmesi ve kullanışlığı.samsung s8,alın size efsane ekran kasa oranı. burdan güzel görünüyor ama elime aldım hiç sevmedim.saçma sapan bişey olmuş.sony xperia x ekran kasa oranı burdan sırıtıyor gibi, ama elime aldım hiç de öyle değil. farkına bile varmıyorsun. hele ki sony nin ekran teknolojosi ve android arayüzü varken anlamıyorsun o kasa kalınlığını. bırakın ekran kasa oranını,ya da kriterlerinizin en üstünde olmasın. bu nedir arkadaş :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusufc2012 1 yıl
Ben, Akio Morita ve Ogha dan sonraki Sony'nin parlak bir geleceği olmayacaktır diye düşünüyordum ve öyle oldu. Playstation da olmasa ayakta kalmaya gücü olmayacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MARDINLİ 1 yıl
strateji üretmeleri gerekiyor zaten rakiplerinin gerisinde kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7973 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia xz ve
6 etiket daha xperia xz premium Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl DeepMind, AlphaGo’yu farklı alanlarda kullanmaya başlayacak 1 yıl Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmiyet kazandı 1 yıl USB Tip-C girişli ilk ekran kartı MSI’dan geliyor 1 yıl Pokemon hayranlarına yeni oyun 1 yıl Nokia 9 için 8GB RAM iddiası 1 yıl 2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası... 1 yıl Samsung, esnek ekran prototipini sergiledi 1 yıl Google’ın kurucusunun zeplini dünyanın en büyük hava aracı olacak 1 yıl Powerbank arayanlara Oukitel K10000 Pro akıllı telefon 1 yıl Sürücüsüz otomobiller için çok daha hızlı sonuç veren test geliştirildi 1 yıl Intel Core i9-7900X benchmark sonuçları sızdırıldı 1 yıl Yapay zeka öğrencilerin dikkatini tespit edecek 1 yıl Kan testi ile kansere erken teşhis! 1 yıl Maliye Bakanlığı'ndan Google’a 300 milyon TL ceza 1 yıl General Motors da emisyon hilesi davasıyla karşı karşıya 1 yıl Bitcoinin yükselişi Google’da yankı buldu: Türkiye'de aramalar 4 kat arttı 1 yıl TUSAŞ’tan 292 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi 1 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için üç yeni renk seçeneği geliyor 1 yıl Mahkeme Booking.com kararını açıkladı 1 yıl Acer’dan Quantum Dot kaplamalı tablet 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony akıllı telefon pazarında strateji değiştiriyor Sonraki Donanım Haber'in sunucuları da orada: Radore ile veri merkezlerini konuştuk 1 yıl Samsung, 4nm geliştirmelerine 2020 yılında geçiyor 1 yıl Faraday Future balonu çabuk söndü, şirket yeni yatırımcı arıyor 1 yıl Meizu ve Nokia ortaklığa gidiyor 1 yıl Giriş seviyesi oyuncular için Acer Nitro 5 1 yıl Android'in kurucusunun çok gizli telefonuna esrarengiz bir aksesuar geldi 1 yıl Baidu'dan insan sesini neredeyse kusursuz taklit eden yapay zeka 2 yıl HTC U11 ile uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü "HTC Link" ortaya çıktı 2 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Google Fotoğraflar'a arşivleme özelliği geldi 2 yıl Beynin sağlıklı ve hastalıklı bölümünü gösteren cihaz geliştirildi 2 yıl Sony Xperia XZ Premium'a kırmızı renk seçeneği geliyor 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı ile tanışın 2 yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması 2 yıl Kara mayınlarını robotik kaplumbağalar temizleyecek 2 yıl General Mobile GM 6, 26 Mayıs’ta satışa sunuluyor 2 yıl Spider-Man: Homecoming'den yeni fragman ve posterler 2 yıl Sony'nin çılgın televizyonu Türkiye'de: OLED, 4K ve HDR bir arada! 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 mobile geldi 2 yıl DJI en küçük Drone modeli Spark’ı duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim