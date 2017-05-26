Sony akıllı telefon pazarında strateji değiştiriyor

Akıllı telefon pazarında Apple, LG, Samsung gibi rakipleri ile mücadele edebilmek adına Sony’nin bir dönem yılda iki amiral gemisi akıllı telefon politikası izlediğini görmüştük. Mali sıkıntılar nedeniyle bir süredir tek model ile yoluna devam eden Sony bu yıl fikir değiştirdi.

Strateji değişiyor

Yatırımcı toplantısında söz alan Sony yetkilileri uzun süredir yer verdikleri Xperia X gibi Premium orta seviye akıllı telefon modellerini iptal ettiklerini duyurdu. Zira bu modeller amiral gemileri kadar ilgi görmüyor ve finansal açıdan sıkıntı yaratıyor. Firma bunun yerine amiral gemisi seviyesi ve Xperia L1 gibi giriş seviyesi üzerine yoğunlaşacak.

Ayrıca firma bu yıl iki amiral gemi akıllı telefon satışa sunacaklarını duyurdu. Aslında yetkililer 3 amiral gemisinden bahsediyor ancak yıl sonuna doğru satışa çıkacak iki model muhtemelen standart ve Plus şeklinde iki versiyondan ibaret olacak. Bu bakımdan 1 amiral gemisi olarak değerlendiriyoruz.

Aslında yılda iki amiral gemisi politikasını başarı ile yürüten çok az firma var. Örneğin Samsung Galaxy S ve Galaxy Note serilerini iyi bir şekilde ayırdığı için tüketici kafa karışıklığı yaşamıyor. Samsung, S-Pen teknolojisini sadece Note serisine özgü tutarak bu ayrımı korumayı başardı.

Xiaomi de iki amiral gemisi politikası uygulamaya çalışanlardan. Xiaomi Mi ve Mi Note serileri ekran boyutunda farklılaşarak tüketiciyi yönlendirmeyi başarıyor. Bunun haricinde diğer firmalar genelde istediklerini elde edemiyor.

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LG yine yılda iki amiral gemisi ile yoluna devam ediyor ancak bugüne kadar ne G serisi ne de V serisi kendi tüketici kitlesini ayıramadı. Bu yüzden de LG beklediği satışları yapamıyor. Bu yıl LG G6 modelinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Sony de bu yıl tekrar şansını deneyecek ancak firmanın modellerini birbirinden keskin çizgilerle ayıran teknolojileri yok. Genelde sensörler, ses yongaları, ekran, kasa alaşımı modellerde ortak olarak kullanılıyor. Bakalım önümüzdeki aylar neler getirecek.