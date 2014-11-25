Sony, akıllı telefon ve televizyon ürünlerinde kesintiye gidiyor





Büyük firmaların bir sektörde tökezlemeye başlaması ne yazık ki beraberinde kesinti ve işten çıkarmaları da getiriyor. Samsung'un ardından bir başka Asyalı dev Sony de ürün gamında kesintiye gidiyor.





Son yıllarda hem akıllı telefon pazarında hem de televizyon pazarında sıkıntılar yaşayan Sony, maliyetleri azaltmak adına çareyi ürün kesintisi yapmakta buldu. Reuters'in verdiği bilgiye göre firma yüzde 30 civarında düşen satışlara karşın kesinti yaparak bu bölümlerinde kar elde etmeyi amaçlıyor. Firma ayrıca gelecek yıl FIFA sponsor listesinden de ayrılma kararı aldı.





Sony bu hamleleri 3 yıllık elektronik cihaz bölümlerini yeniden yapılandırma kapsamında yapıyor. Firmayı ayakta tutan PS4 oyun bölümü ve görüntü sensörü bölümü yatırım almaya devam edecek. Sony her iki bölümden mali yıl sonuna kadar 25 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor.





PS4 satışları ile yüzü gülen Sony bununla birlikte şirket genelinde mali tabloları düze çıkaracak kadar satış yapamadı. Firmaya asıl katkıyı video oyun satışları yapıyor. Ayrıca video ve müzik dağıtım servislerinin de satışlarını artırması bekleniyor.





Akıllı telefon pazarının büyümesi ise firmanın mobil cihaz bölümüne yaramadı ancak görüntü sensörü bölümü adeta patlama yaptı. Daha yetenekli ve kaliteli sensörleri piyasanın ilgisini çekince Apple ve Samsung gibi müşterileri de siparişleri artırdı.





Sony zaten gelecek yıl için tek bir amiral gemi modeli planladığını açıklamıştı. Bununla birlikte bu yıl Z4 Compact modeli de beklenmiyor. Ayrıca orta seviye Xperia modellerinin sayısının da azaltılacağı tahmin ediliyor.

http://uk.reuters.com/article/2014/11/25/uk-sony-outlook-idUKKCN0J903I20141125