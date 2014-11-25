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Sony, akıllı telefon ve televizyon ürünlerinde kesintiye gidiyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, akıllı telefon ve televizyon ürünlerinde kesintiye gidiyor

Büyük firmaların bir sektörde tökezlemeye başlaması ne yazık ki beraberinde kesinti ve işten çıkarmaları da getiriyor. Samsung'un ardından bir başka Asyalı dev Sony de ürün gamında kesintiye gidiyor. 

Son yıllarda hem akıllı telefon pazarında hem de televizyon pazarında sıkıntılar yaşayan Sony, maliyetleri azaltmak adına çareyi ürün kesintisi yapmakta buldu. Reuters'in verdiği bilgiye göre firma yüzde 30 civarında düşen satışlara karşın kesinti yaparak bu bölümlerinde kar elde etmeyi amaçlıyor. Firma ayrıca gelecek yıl FIFA sponsor listesinden de ayrılma kararı aldı. 

Sony bu hamleleri 3 yıllık elektronik cihaz bölümlerini yeniden yapılandırma kapsamında yapıyor. Firmayı ayakta tutan PS4 oyun bölümü ve görüntü sensörü bölümü yatırım almaya devam edecek. Sony her iki bölümden mali yıl sonuna kadar 25 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor. 

PS4 satışları ile yüzü gülen Sony bununla birlikte şirket genelinde mali tabloları düze çıkaracak kadar satış yapamadı. Firmaya asıl katkıyı video oyun satışları yapıyor. Ayrıca video ve müzik dağıtım servislerinin de satışlarını artırması bekleniyor. 

Akıllı telefon pazarının büyümesi ise firmanın mobil cihaz bölümüne yaramadı ancak görüntü sensörü bölümü adeta patlama yaptı. Daha yetenekli ve kaliteli sensörleri piyasanın ilgisini çekince Apple ve Samsung gibi müşterileri de siparişleri artırdı. 

Sony zaten gelecek yıl için tek bir amiral gemi modeli planladığını açıklamıştı. Bununla birlikte bu yıl Z4 Compact modeli de beklenmiyor. Ayrıca orta seviye Xperia modellerinin sayısının da azaltılacağı tahmin ediliyor.  

http://uk.reuters.com/article/2014/11/25/uk-sony-outlook-idUKKCN0J903I20141125 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bigbooss 4 yıl
rekabet edecek firmalar çoğaldığı için normal bir durum,
oyun, müzik, film, ses, gibi alanlarda parayı kaldırlamaya devam ediyor ama diğer alanlarda eskisi gibi değil,
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haberelectro 4 yıl
Koyun psikolijisiyle yuruyen tuketici mantigi koca markayi bu hale soktu.
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Teknode 4 yıl
Ben en başından beri Sony'nin sadece Amiral gemisi ve onunla aynı özelliklere sahip bir compact modeli yapmasını söyledim durdum. Çok büyük işler yapmış olmak gerekmiyor bunları düşünebilmek için. M2 bilmem ne Zl vs hiç gerek yok bu tarz ürünlere. Bir tane z3 yap birde z3 compact bir de tablet devam o kadar. Onun dışında sağa sola çok atlamaya gerek yok. 3 tane cihaza yönel bir sene içinde, hemde yazılım desteği de daha iyi olur. 100 cihazla uğraşmak mı daha maliyetli yoksa 3 tane cihazla uğraşmak mı daha maliyetli. Artık çok fazla telefon çıkarmak bir şey ifade etmiyor. İnsanlar zaten kredi bile çeker hale geldiler akıllı telefonlar için. 3 baba cihaz yap yoluna devam et. Satışlar az olsun, ama giderin de az olsun. İnsanlar öyle daha çok seviyor daha çok güveniyor firmalara.
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arel.gr 4 yıl
uretim dahada daralacak,petrol dahada dusecek.............
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alfamanager 4 yıl
Kimseyi sony kullanmaya zorlayamayız ama kendi hatalarının görmezden gelip insanları salak yerine koyamazsınız
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SturdyHead 4 yıl
Sony kullanacak kadar salak değiliz çok şükür dinimiz amin.
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N. Chomsky 4 yıl SturdyHead
SturdyHead

Sony kullanacak kadar salak değiliz çok şükür dinimiz amin.


Apple kullanıyorsan daha büyük bir sorun var ortada demek ki.
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er1710 4 yıl

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siyahsepya 4 yıl
6 ayda bir telefon çıkart tüketicileri iki arada bir derede bırak. kendi çıkarttığın telefonların piyasa değerini böylelikle biraz daha düşür. Umarım şu 6 ayda bir telefon kafasını siler atarlar da herkes gibi senede 1 telefon çıkartırlar. Ne oldu z3 aldılar 2 hafta sonra z4 söylentileri çıktı. Z1 aldılar z2 söylentisi çıktı ki zaten z2 nin piyasaya sürülmesi tam bir fiyaskoydu zorla telefon aldık o derece. Z2 aldık 2-3 hafta sonra z3 sızdırılmaya başladı nerde kaldı bunun heyecanı ?
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ø 4 yıl
6 ayda bir amiral gemisi çıkartması yapıp, şişirme telefonları +2000'den satarsan olacağı budur.
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ozetto 4 yıl
Boşuna tartışmayın arkadaşlar. kusursuz bir model marka bulamazsınız.
önemli olan cihazın en az sorunla piyasaya sürülmüş olması yada karşılaşılan sorunların hızla çözülüyor olması ki burda sony biraz dertli.
Sony nin ürün kalitesi LG den de Samsung dan da iyi ama özellikle Z2 de çok sorunla karşılaştılar. Samsung S3 den sonra insanlar TouchWiz den oyle bi tiksindiki şuan ne yapsa samsung a leğen gözüyle bakılıyor yada hemen arayüzünün kasacağı düşünülüyor. halbuki geçen senenin en iyi telefonu hatta hala fiyat/performans telefonu olarak önerilen LG G2 nin kasa kalitesinin samsungdan iyi olduğu söylenemez. demekki önemli olan neymiş öncelikle performans sonra fiyat en son kasa kalitesi(ortalama bir tüketici için).
eğer fiyattan bağımsız konuşacaksak ve konumuz karşılaşılan sorunlar,performans ve stabillikse burda en iyi konumda iki senedir HTC bulunuyor M7 ve M8 ile.
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tupacamaru 4 yıl
sony z2 kullandım şimdide htc m8 kullanıyorum z2 kronik sorunlu bir telefon 3gb ram olmasina rağmen m8 daha stabil sony 6 ayda bir amiral gemisi hevesinde telefonları argesiz aceleye getiriyor z2 de tuhaf hatalar var wi-fi kopmaalari ulasamama gibi sorunlar yakınlık sektörünün geç devreye girmesi vs vs 3 ay kullandığım 2 ayrı z2 yi bana anlatmayin
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