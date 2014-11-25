Sony, akıllı telefon ve televizyon ürünlerinde kesintiye gidiyor

Haber Editörü
Büyük firmaların bir sektörde tökezlemeye başlaması ne yazık ki beraberinde kesinti ve işten çıkarmaları da getiriyor. Samsung'un ardından bir başka Asyalı dev Sony de ürün gamında kesintiye gidiyor.
Son yıllarda hem akıllı telefon pazarında hem de televizyon pazarında sıkıntılar yaşayan Sony, maliyetleri azaltmak adına çareyi ürün kesintisi yapmakta buldu. Reuters'in verdiği bilgiye göre firma yüzde 30 civarında düşen satışlara karşın kesinti yaparak bu bölümlerinde kar elde etmeyi amaçlıyor. Firma ayrıca gelecek yıl FIFA sponsor listesinden de ayrılma kararı aldı.
Sony bu hamleleri 3 yıllık elektronik cihaz bölümlerini yeniden yapılandırma kapsamında yapıyor. Firmayı ayakta tutan PS4 oyun bölümü ve görüntü sensörü bölümü yatırım almaya devam edecek. Sony her iki bölümden mali yıl sonuna kadar 25 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor.
PS4 satışları ile yüzü gülen Sony bununla birlikte şirket genelinde mali tabloları düze çıkaracak kadar satış yapamadı. Firmaya asıl katkıyı video oyun satışları yapıyor. Ayrıca video ve müzik dağıtım servislerinin de satışlarını artırması bekleniyor.
Akıllı telefon pazarının büyümesi ise firmanın mobil cihaz bölümüne yaramadı ancak görüntü sensörü bölümü adeta patlama yaptı. Daha yetenekli ve kaliteli sensörleri piyasanın ilgisini çekince Apple ve Samsung gibi müşterileri de siparişleri artırdı.
Sony zaten gelecek yıl için tek bir amiral gemi modeli planladığını açıklamıştı. Bununla birlikte bu yıl Z4 Compact modeli de beklenmiyor. Ayrıca orta seviye Xperia modellerinin sayısının da azaltılacağı tahmin ediliyor.
http://uk.reuters.com/article/2014/11/25/uk-sony-outlook-idUKKCN0J903I20141125 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oyun, müzik, film, ses, gibi alanlarda parayı kaldırlamaya devam ediyor ama diğer alanlarda eskisi gibi değil,
Apple kullanıyorsan daha büyük bir sorun var ortada demek ki.
önemli olan cihazın en az sorunla piyasaya sürülmüş olması yada karşılaşılan sorunların hızla çözülüyor olması ki burda sony biraz dertli.
Sony nin ürün kalitesi LG den de Samsung dan da iyi ama özellikle Z2 de çok sorunla karşılaştılar. Samsung S3 den sonra insanlar TouchWiz den oyle bi tiksindiki şuan ne yapsa samsung a leğen gözüyle bakılıyor yada hemen arayüzünün kasacağı düşünülüyor. halbuki geçen senenin en iyi telefonu hatta hala fiyat/performans telefonu olarak önerilen LG G2 nin kasa kalitesinin samsungdan iyi olduğu söylenemez. demekki önemli olan neymiş öncelikle performans sonra fiyat en son kasa kalitesi(ortalama bir tüketici için).
eğer fiyattan bağımsız konuşacaksak ve konumuz karşılaşılan sorunlar,performans ve stabillikse burda en iyi konumda iki senedir HTC bulunuyor M7 ve M8 ile.