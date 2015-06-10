Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, beklenen A7rII'yi resmi olarak duyurdu

3 yıl
5b
1
13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, beklenen A7rII'yi resmi olarak duyurdu
 
Sony, 36MP FF (Tam Kare) sensörüyle sektörde büyük yankı uyandıran aynasız fotoğraf makinesi A7 yerine hazırladığı yeni modeli A7rII'yi sonunda resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça benzeyen E-Bayonet Sony A7rII, farkını 42.2MP çözünürlüğündeki arka aydınlatmalı FF (Tam Kare / AA filtre yok) CMOS sensörüyle koyuyor. Sensör tabanlı sahne algılama sistemiyle oldukça yüksek otomatik netleme performansı (A7r'a oranla %40 oranında daha yüksek) vaat eden ve bunu diğer markaların lenslerinde de sürdürebilen model, yenilenen perde mekanizmasıyla perde tabanlı titreşimleri en aza indiriyor ve 5 eksenli görüntü sabitleme sistemiyle elde yapılan çekimleri çok daha stabil (4.5 durak kadar) hale getiriyor.
Çağın ihtiyaç ve standartları doğrultusunda 4K (3840 x 2160) çözünürlüğünde 30p/25p ya da 24p videolar çekebilen Sony A7rII, kayıt formatı olarak MPEG-4, AVCHD, XAVC S seçeneklerini kullanıyor ve tam kare yanında Super35 kesitini de aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. Maksimum ISO değeri 102,400 olarak belirtilen lensleri değiştirilebilen aynasız sistem fotoğraf makinesi, önemli bir gelişme olarak farklı adaptörlerin yardımıyla üçüncü parti firmaların lensleriyle de (Örneğin Canon EF) otomatik netleme yapabiliyor.
Eklenen "elektronik ilk perde obtüratör" seçeneğiyle özellikle hassas makro çekimleri için perde titreşimini tamamen ortadan kaldırabilen Sony A7rII, bütün işlem gücünü Bionz X görüntü işlemcisinden alırken, 1.28m piksellik 3-inç TFT LCD ekranı farklı açılarda rahat çekim yapabilmek adına hareket edebiliyor ve 127 x 96 x 60 mm boyutundaki gövdesinde 2.35m piksel %100 kapsama alanına sahip XGA OLED Tru-Finder elektronik vizör bulunduruyor. Saniyede 5 kare seri çekim hızına çıkabilen ve bütün çekimlerini SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen fotoğraf makinesi, dahili WiFi teknolojisi sayesinde de akıllı telefonlarla hem görüntü aktarımı hem de kablosuz kontrol noktasında iletişim kurabiliyor.
Batarya dahil toplam 625 gram ağırlığı bulunan A7r'ın halefi A7rII, microHDMI portu üzerinden sıkıştırılmamış video çıkış verebilmesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Ağustos ayında raflardaki yerini alacak olan Sony A7rII, yaklaşık 3200$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.dpreview.com/articles/8917769536/sony-alpha-a7r-ii-has-42-4mp-on-full-frame-bsi-cmos-sensor Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
unknownartist 3 yıl en beğenilen
Ekstrem cihaz cidden
400 af noktası ne demek. Ütopik olmasını engelleyen tek şey kavisli sensör olmaması olmuş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Sony bu cihazla 5d segmentinde upgrade yapacak kullanıcılardan pay almayı planlıyor. Canon 4K video çekecekleri 5dM4'e yönlendirirken,Sony hem 4K video hem de 42Mp çözünürlük vaadediyor. Ara adaptörlerdeki focus hızı kaybını daha da minimize ederlerse müthiş bir şey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 3 yıl
Bu makine varken gerisi hikaye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teokan1 3 yıl
dv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digital_man 3 yıl
Sony A7R II ön sipariş olarak satışa sunmaya başlamışlar..

Body yanında fullframe lens alırsanız 1000 TL indirim + 128GB 4K SD Hediye veriyorlar yurtdışı ile aynı fiyata geliyor neredeyse üstelik Sony Eurasia garantili

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 3 yıl
Efsane olmuş, dört gözle bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
kaç mm objektifle geliyor ben mi göremedim?sırf body fiyatı ise pahalıymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 3 yıl
ACABA 4K 4-4-2 mi olacak video 5 yönlü stablizasyon güzel olmuş canon 1dx2 veya 5d mark4 çıksın düşünülebilir a7r bulanık çekiyordu bunda onun önüne geçilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraldostuz 3 yıl
İLLA BURNUNDA Kİ KILLARI GÖRMEM Mİ LAZIM BUNU ALARAK ON NUMARA İKİNCİ EL BİR OPEL CORSA ALINIR BU FİYATA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 3 yıl en beğenilen
Ekstrem cihaz cidden
400 af noktası ne demek. Ütopik olmasını engelleyen tek şey kavisli sensör olmaması olmuş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 3 yıl
otomobil satıcıları gibi
alana şimdiden hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4956 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, fotoğraf makinesi ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme 3 yıl PlayStation 4 bilgisayar olsaydı! DeepCool'un yeni kasası video ön inceleme 3 yıl Bir bellek kiti düşünün hem 3GHz'de çalışıyor hem de 128GB! G.Skill Ripjaws DDR4 bellekler video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim