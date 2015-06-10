Sony, beklenen A7rII'yi resmi olarak duyurdu

Sony, 36MP FF (Tam Kare) sensörüyle sektörde büyük yankı uyandıran aynasız fotoğraf makinesi A7 yerine hazırladığı yeni modeli A7rII'yi sonunda resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça benzeyen E-Bayonet Sony A7rII, farkını 42.2MP çözünürlüğündeki arka aydınlatmalı FF (Tam Kare / AA filtre yok) CMOS sensörüyle koyuyor. Sensör tabanlı sahne algılama sistemiyle oldukça yüksek otomatik netleme performansı (A7r'a oranla %40 oranında daha yüksek) vaat eden ve bunu diğer markaların lenslerinde de sürdürebilen model, yenilenen perde mekanizmasıyla perde tabanlı titreşimleri en aza indiriyor ve 5 eksenli görüntü sabitleme sistemiyle elde yapılan çekimleri çok daha stabil (4.5 durak kadar) hale getiriyor.

Çağın ihtiyaç ve standartları doğrultusunda 4K (3840 x 2160) çözünürlüğünde 30p/25p ya da 24p videolar çekebilen Sony A7rII, kayıt formatı olarak MPEG-4, AVCHD, XAVC S seçeneklerini kullanıyor ve tam kare yanında Super35 kesitini de aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. Maksimum ISO değeri 102,400 olarak belirtilen lensleri değiştirilebilen aynasız sistem fotoğraf makinesi, önemli bir gelişme olarak farklı adaptörlerin yardımıyla üçüncü parti firmaların lensleriyle de (Örneğin Canon EF) otomatik netleme yapabiliyor.

Eklenen "elektronik ilk perde obtüratör" seçeneğiyle özellikle hassas makro çekimleri için perde titreşimini tamamen ortadan kaldırabilen Sony A7rII, bütün işlem gücünü Bionz X görüntü işlemcisinden alırken, 1.28m piksellik 3-inç TFT LCD ekranı farklı açılarda rahat çekim yapabilmek adına hareket edebiliyor ve 127 x 96 x 60 mm boyutundaki gövdesinde 2.35m piksel %100 kapsama alanına sahip XGA OLED Tru-Finder elektronik vizör bulunduruyor. Saniyede 5 kare seri çekim hızına çıkabilen ve bütün çekimlerini SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabilen fotoğraf makinesi, dahili WiFi teknolojisi sayesinde de akıllı telefonlarla hem görüntü aktarımı hem de kablosuz kontrol noktasında iletişim kurabiliyor.

Batarya dahil toplam 625 gram ağırlığı bulunan A7r'ın halefi A7rII, microHDMI portu üzerinden sıkıştırılmamış video çıkış verebilmesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Ağustos ayında raflardaki yerini alacak olan Sony A7rII, yaklaşık 3200$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.dpreview.com/articles/8917769536/sony-alpha-a7r-ii-has-42-4mp-on-full-frame-bsi-cmos-sensor