Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldırıyor

ABD Federal İletişim Kurulu tarafından onaylanan yeni Xperia akıllı telefonunda 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırıldığı yönünde bilgiler mevcut. Detaylar içeriğimizde...
1 yıl
3,2b
1
18
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldırıyor
Günümüzde üreticiler; yavaş yavaş 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Sony'nin yeni PY7-21831A numaralı Xperia akıllı telefonu, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı ve FCC'nin vermiş olduğu bu onay, Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonunda 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığını ortaya çıkardı. Görünen o ki Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldıran telefon üreticileri kervanına katılıyor
Diğer üreticilerle benzer stratejiyi izleyen Sony, hem şarj hem de kulaklık girişinin tek bir USB Type-C bağlantı noktasına konumlandırıyor. FCC tarafından orta çıkan belgeler, cihazın ekranıyla ilgili detayları da gün yüzüne çıkarıyor. Dokümanlar, genel boyutları 152.79 x 72.42 mm olan 5,7 inç büyüklüğünde bir ekranın bizleri beklediğini söylüyor.
Şu sıralar Sony'nin tasarım anlayışında birtakım değişiklikler yaptığı dedikoduları ortalıkta dolaşıyor. 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılması da yeni tasarım dilinin bir parçası olabilir. Tahminler bu değişikliklerin yapıldığı cihazın; MWC 2018'de tanıtılacak olan yeni Xperia amiral gemisi olduğu yönünde. 

http://www.xperiablog.net/2018/01/21/new-sony-xperia-hits-the-fcc-strong-hint-of-no-3-5mm-headphone-jack/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 1 yıl en beğenilen
Çerçevesiz isteyenler sağolsun(!) yandaki parmak izi okuyucuda giderse diğer cihazlardan farkı kalmayacak
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 1 yıl

hayatımda gördüğüm en sapık hamle, ulen gerzek o deliğin ne zararı vardıda kaldırıyorsunuz,
hadi anlarım 4 mm tlf.yaparsın teknik olarak soketi sığdıramazsın,
xperia z ultram vardı 6 mm telefonda bile 3,5mm jack vardı yani,
dizayn özürü type c soket sok çıkara bu kadar dayanır mı, (ekstra şarj ederken de kullanamıyorsun)
apple soket çok başarılı dizayn konusunda, erkek fiş şarj tarafında, dişi soket cihazda,
type c de dişi fişin ortasında + connect pinleri var çok kötü bir tasarım,
bunları dayanıklılık açısından söylüyorum, kozmetik değil yani,
keşke bütün tlf.üreticileri ligthning standardını benimseleselerdi...
hayatımda gördüğüm en sapık hamle, ulen gerzek o deliğin ne zararı vardıda kaldırıyorsunuz,hadi anlarım 4 mm tlf.yaparsın teknik olarak soketi sığdırama...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozgurrdunya 1 yıl
Zaten Sony yeterince satamıyordu. Şimdi hiç satamaz. Sırf müzik dinlemek ve şarj edebilmek için bir sürü aparat satabileceklerini düşünüyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Samsung Galaxy S9 ile ne yapar bilmiyorum ama Galaxy S8 kulaklık girişine sahip. Oneplus da tutuyor mesela aynı girişi. Bu işin çerçevesiz ekranla alakası yok. Apple kaldırdı ve iPhone 8 ve 8 Plus telefonlarında çerveveden geçilmiyor. İş olsun diye kaldırıyorlar, çerçeveyi bahane ediyorlar. Sizin gibi tüketiciler de bu bahaneyi bir güzel yiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 1 yıl

kısaca 3,5mm jack çok universal birşeydir, aklınıza gelecek hertür audio medya oynatıcıda kullanılır, iyi bir kulaklık alır müziğin keyfine her cihazında varırsın, kaldırılması tamamen saçmalık, birgün yine tekrar koymaya başlayacaklardır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Edmonddantes01 1 yıl
3.5 mm kulaklik girisi,16/9 ekran,yandan parmak izi okuyucu ve kamera tuşu,fazla olmamak şartıyla biraz alt ve üst cerceve..bunlari kaldirirsa sony gözümde tamamen biter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 1 yıl
Kim çıkardı bu mevzuya Allah bilir maliyetti derler abi 3-4 Bin TL vercen kulaklık girişi olmayacak yerim öyle telefonu ben.
U11 de başladı bu mevzu pardon Iphone 7 ile başlamış bizene Apple kullansın kendine özel şeyini sonra diğerleride katıldı çok saçma Müzik diye bir şey varsa bu kablolar jacklar neden var o zaman ben yeni modelde XZ Pro da jackın olacağına çok eminim sonraki modelleri bilemem.
Edit:Haberi okudum inşallah öyle gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-KeepCalm-7 1 yıl
Delinin biri kuyuya bi taş attı 40 akıllı da peşinden atladı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Sonra telefonlar neden satılmıyor diye ağla...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 1 yıl
habire kablosuz kulaklık cikartiyor sony , kime satacak bunlari onun için kaldırmıstır.
telefonlar cok kar birakmiyor, e kablolu kulaklıklarda gorece ucuz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pcoyuncy 1 yıl
Bunlar hep appleın suçu, ben de bluetooth kulaklık kullanıyorum ama yeri geliyor lazım oluyor.
SMS göndermeyi falan kaldırın telefondan o zaman. Kimse kullanmıyor nasılsa...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu abiyle aynı duyguları yaşamadım desem yalan olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3198 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, mwc 2018 ve
5 etiket daha sony xperia amiral gemisi sony xperia Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone X'u ısıran müşteri mağazayı havaya uçurdu! 1 yıl Sesli kitaplar Google Play mağazasına geliyor 1 yıl Tesla Semi ilk kez halka açık yollarda görüntülendi 1 yıl iPhone X satış tahminleri düşüyor 1 yıl Tesla Model 3'ün çift motor tasarımı sızdırıldı 1 yıl MWC 2018'de duyurulması beklenen akıllı telefonlar 1 yıl Para cezaları, sosyal medya devlerini nefret söylemleri konusunda yola getirdi 1 yıl Yerli e-Posta servisinin maliyeti belli oldu 1 yıl Mi MIX 2'den esintiler taşıyan Xiaomi Mi 7'nin görseli sızdırıldı 1 yıl Denuvo'nun güncel sürümü kırıldı 1 yıl Sunvell T95Z Plus Android TV kutusu incelemesi "H.265 ve 4K 60FPS destekli" 1 yıl İnsanlığın sonunu getirmek isteyen robot Sophia Türkiye’ye geliyor 1 yıl Lockheed Martin'in insansız gizemli hipersonik uçağı neredeyse hazır 1 yıl Sony Mobile, my Xperia servisini kapattı 1 yıl Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi” 1 yıl Audi "Akıllı Enerji Ağı" denemelerine başladı 1 yıl Fan Her Şeyi Affeder mi? / Gelin, bu tartışmaya siz de katılın 1 yıl Araştırmacılar Ay ve depremler arasında bir ilişki bulunmadığını tespit etti 1 yıl Türkiye’de bilgisayar satışları bu sene de düşüşte 1 yıl Intel 4.8 GHz’e çıkan mobil i9 işlemcisini duyurdu: Core i3 - i5 işlemcilerin fiyatları! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldırıyor Sonraki Nokia pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanıyor 1 yıl Galaxy S9 Plus görselleri sızmaya devam ediyor 1 yıl YouTube popüler videoları manuel olarak inceleyecek 1 yıl Çentik tasarımı daha iyi hale geliyor 1 yıl Hindistan bankalarından Bitcoin'e darbe: Yatırımcıların banka hesapları donduruldu 1 yıl FCC onayı alan Apple HomePod çok yakında satışa sunulabilir 1 yıl Giphy GIF arama motoru Instagram’a entegre ediliyor 1 yıl General Mobile GM 6'da Nougat ve Oreo'yu karşılaştırdık! 1 yıl VR deneyimi Spheres, izleyicilere kozmosun seslerini keşfetme şansı sunuyor 1 yıl Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor 1 yıl SK Hynix sürpriz yaptı, GDDR6 belleklerini piyasaya sürdü 1 yıl Akbank elektronik para ve ödeme şirketi kurdu 1 yıl Yeni Nokia telefonlar 25 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak 1 yıl Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera 1 yıl Nvidia, kartlarının madencilere değil oyunculara satılmasını talep etti 1 yıl Samsung Galaxy A8 2018 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 1 yıl Hindistan Bitcoin yatırımcılarından vergi almak için ilk adımı attı 1 yıl Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı 1 yıl Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha 1 yıl Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger'a 75 milyon dolarlık yatırım Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim