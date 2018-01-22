Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldırıyor

Günümüzde üreticiler; yavaş yavaş 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Sony'nin yeni PY7-21831A numaralı Xperia akıllı telefonu, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı ve FCC'nin vermiş olduğu bu onay, Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonunda 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığını ortaya çıkardı. Görünen o ki Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldıran telefon üreticileri kervanına katılıyor

Diğer üreticilerle benzer stratejiyi izleyen Sony, hem şarj hem de kulaklık girişinin tek bir USB Type-C bağlantı noktasına konumlandırıyor. FCC tarafından orta çıkan belgeler, cihazın ekranıyla ilgili detayları da gün yüzüne çıkarıyor. Dokümanlar, genel boyutları 152.79 x 72.42 mm olan 5,7 inç büyüklüğünde bir ekranın bizleri beklediğini söylüyor.

Şu sıralar Sony'nin tasarım anlayışında birtakım değişiklikler yaptığı dedikoduları ortalıkta dolaşıyor. 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılması da yeni tasarım dilinin bir parçası olabilir. Tahminler bu değişikliklerin yapıldığı cihazın; MWC 2018'de tanıtılacak olan yeni Xperia amiral gemisi olduğu yönünde.

http://www.xperiablog.net/2018/01/21/new-sony-xperia-hits-the-fcc-strong-hint-of-no-3-5mm-headphone-jack/