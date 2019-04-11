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Sony devasa boyutta bir 16K ekran tanıttı

Akıllı telefon sektöründe istenilen başarıyı bir türlü yakalayamayan Sony ekran teknolojileri konusunda en yükseğe çıkmayı hedefliyor. Japon şirket bugün devasa bir 16K ekran tanıttı.
1 ay
5,2b
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11
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony akıllı telefon sektöründe kötü günler geçirse de şirket ekran işini büyütmeyi hedefliyor. Japon dev bugün 16K ekranını tanıttı. Evet doğru okudunuz, 4K ve 8K ekranlardan sonra şimdi de hayatımıza 16K ekranlar dahil oluyor.
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Yeni tanıtılan bu ekran, normal 1080 Full HD ekranlardan 64 kat, 4k ekranlardan 16 kat daha fazla piksel sunuyor. Yokohama şehir araştırma merkezine kurulan ekran 19.2 m x 5.4 m boyutlarında.

OLED'den daha parlak görüntü sunuyor

Sony tarafından "Crystal LED" olarak adlandırılan ekranın bir benzerini Samsung da geliştirmişti. Arka ışığa ihtiyaç duymayan bu 16K ekran normal bir OLED ekrandan çok daha parlak bir görüntü sunabiliyor.
Taktir edersiniz ki şu an 16K içerik yok denecek kadar az. Dolayısı ile Sony bu ekranın maharetlerini sergilemek için vahşi hayvanları gösteren özel bir demo film hazırladı.
Maliyeti oldukça yüksek olan 16K ekranın yakın dönemde yaygın olarak kullanılması pek mümkün görünmüyor. Ancak geleceği görmemiz adına bu tip yeni nesil teknolojilerle tanışmak şüphesiz ki heyecan verici.

https://www.bbc.com/news/technology-47867038 Yorum Yaz
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al-ozaria 1 ay en beğenilen
Kaç kişi isterdi bugün Sony şunu tanıtacağına: Samsung S10'dan daha iyi bir telefon tanıtsın ya da Macbook'dan, AlienWare'den Fiyat/Performans daha iyi bir Sony Vaio sunsun.
Ne Vaio kaldı ne Xperia bu kafayla gün gelecek değil 16K, Playstation bile kurtaramayacak Sony'i. :(
Kaç kişi isterdi bugün Sony şunu tanıtacağına: Samsung S10'dan daha iyi bir telefon tanıtsın ya da Macbook'dan, AlienWare'den Fiyat/Performans daha iyi bir Sony...
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FerdosParadise 1 ay
Yakışır Sony 'ye...
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fotifoti 1 ay
Gözler 360p :(
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H34RTL3SS 1 ay
işte bu qurved olacak ...
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al-ozaria 1 ay en beğenilen
Kaç kişi isterdi bugün Sony şunu tanıtacağına: Samsung S10'dan daha iyi bir telefon tanıtsın ya da Macbook'dan, AlienWare'den Fiyat/Performans daha iyi bir Sony Vaio sunsun.
Ne Vaio kaldı ne Xperia bu kafayla gün gelecek değil 16K, Playstation bile kurtaramayacak Sony'i. :(
1 Yanıt Yanıtla +9
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fotifoti 1 ay al-ozaria
Herkes iyi olduğu işi yapsın işte.
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sreylare 1 ay
32:9 boyutlandırma gibi. Daha 18:9 telefon alsam nasıl alışırım diye düşünürken. Zürafanın boyu o ekranda bana orantısız geliyor. Sinema salonlarında bile gözüm yoruluyor başım ağrıyor orantıyı düzenlerken. Şahsen 15360 × 9600 yani 16:10 tipi ekran tercih ederim 16k için. Çözünürlük 4k 2k bile olsa 16:9 veya 16:10.
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The.Mafia 1 ay
Eve alsak koyacak yer yok 😅
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mcebi001 1 ay
Ev değilde sinemada olduğunu düşünün ve içerikte aynı boyutta olsun ...o sinemadan işemek için bile çıkmam
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EMRE_RUSLAN 1 ay
Daha 4k alamadık
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MR.BERK 1 ay EMRE_RUSLAN
Ben aldım da ne oldu, 2 senedir evdekiler kadın programlarını izliyor :)
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WaylandIZMIR 1 ay
19.2 metre uzunluğunda bir ekranı koyacak ev almakla başlıyorum bu işe.
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