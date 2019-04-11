Sony devasa boyutta bir 16K ekran tanıttı

Sony akıllı telefon sektöründe kötü günler geçirse de şirket ekran işini büyütmeyi hedefliyor. Japon dev bugün 16K ekranını tanıttı. Evet doğru okudunuz, 4K ve 8K ekranlardan sonra şimdi de hayatımıza 16K ekranlar dahil oluyor.

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Yeni tanıtılan bu ekran, normal 1080 Full HD ekranlardan 64 kat, 4k ekranlardan 16 kat daha fazla piksel sunuyor. Yokohama şehir araştırma merkezine kurulan ekran 19.2 m x 5.4 m boyutlarında.

OLED'den daha parlak görüntü sunuyor

Sony tarafından "Crystal LED" olarak adlandırılan ekranın bir benzerini Samsung da geliştirmişti. Arka ışığa ihtiyaç duymayan bu 16K ekran normal bir OLED ekrandan çok daha parlak bir görüntü sunabiliyor.

Taktir edersiniz ki şu an 16K içerik yok denecek kadar az. Dolayısı ile Sony bu ekranın maharetlerini sergilemek için vahşi hayvanları gösteren özel bir demo film hazırladı.

Maliyeti oldukça yüksek olan 16K ekranın yakın dönemde yaygın olarak kullanılması pek mümkün görünmüyor. Ancak geleceği görmemiz adına bu tip yeni nesil teknolojilerle tanışmak şüphesiz ki heyecan verici.

https://www.bbc.com/news/technology-47867038