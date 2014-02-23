Sony, ekrandan bağımsız keskin odaklanma sunabilen yeni piko projeksiyon modülünü duyurdu





Cebimize girebilecek boyutlara sahip mini projeksiyon cihazlarını ifade eden piko projeksiyon kavramı, özellikle düşük çözünürlükleri ve keskin olmayan görüntü kalitesi nedeniyle yeterince ilgi görmüyor. Sony ise yeni teknolojisiyle bu dezavantajları giderme niyetinde.





Sadece projeksiyon cihazı üreticilerine yönelik geliştirilen piko projeksiyon teknolojisi, lazer ışın taraması - LBS ile hem görüntü kalitesini artırıyor hem de yansıtılan zemin ne olursa olsun keskin odaklanma yapmayı sağlıyor.





LBS teknolojisinde ışık kaynağı olarak lazer ışınları kullanılıyor. Lazer ışınları mekanik bir aynadan yansıtılarak görüntü elde edilmesi sağlanıyor.





Sony'nin yeni modülü ile birlikte 52.5mm x 63.0mm x 7.2mm boyutlarına kadar inebilen piko projeksiyon cihazlarını görmek mümkün olacak. Yansıtma ise 1920x720 piksel çözünürlükte ve 16:9 görüntü oranında olabilecek. Böylece yansıma zemini ve yansıma mesafesinden bağımsız olarak keskin odaklanma yapılabilecek.





Sony ayrıca yüksek kontrast ve geniş renk gamı vaad ederken, lazer teknolojisinin yan etkisi olan lekelenmeleri de azalttığını belirtiyor. Modül içerisindeki entegre ekran hata düzeltmesi sayesinde dengesiz görüntüler de düzeltilebiliyor. Sony'nin yeni modülünü taşıyacak projeksiyon cihazlarının yılın ikinci yarısına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201402/14-024E/index.html