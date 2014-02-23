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Sony, ekrandan bağımsız keskin odaklanma sunabilen yeni piko projeksiyon modülünü duyurdu

5 yıl
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, ekrandan bağımsız keskin odaklanma sunabilen yeni piko projeksiyon modülünü duyurdu

Cebimize girebilecek boyutlara sahip mini projeksiyon cihazlarını ifade eden piko projeksiyon kavramı, özellikle düşük çözünürlükleri ve keskin olmayan görüntü kalitesi nedeniyle yeterince ilgi görmüyor. Sony ise yeni teknolojisiyle bu dezavantajları giderme niyetinde. 

Sadece projeksiyon cihazı üreticilerine yönelik geliştirilen piko projeksiyon teknolojisi, lazer ışın taraması - LBS ile hem görüntü kalitesini artırıyor hem de yansıtılan zemin ne olursa olsun keskin odaklanma yapmayı sağlıyor.

LBS teknolojisinde ışık kaynağı olarak lazer ışınları kullanılıyor. Lazer ışınları mekanik bir aynadan yansıtılarak görüntü elde edilmesi sağlanıyor.

Sony'nin yeni modülü ile birlikte 52.5mm x 63.0mm x 7.2mm boyutlarına kadar inebilen piko projeksiyon cihazlarını görmek mümkün olacak. Yansıtma ise 1920x720 piksel çözünürlükte ve 16:9 görüntü oranında olabilecek. Böylece yansıma zemini ve yansıma mesafesinden bağımsız olarak keskin odaklanma yapılabilecek. 

Sony ayrıca yüksek kontrast ve geniş renk gamı vaad ederken, lazer teknolojisinin yan etkisi olan lekelenmeleri de azalttığını belirtiyor. Modül içerisindeki entegre ekran hata düzeltmesi sayesinde dengesiz görüntüler de düzeltilebiliyor. Sony'nin yeni modülünü taşıyacak projeksiyon cihazlarının yılın ikinci yarısına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.  

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201402/14-024E/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cam-Group 5 yıl
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gcb1903 5 yıl
iyi olmuştur yeterlidir daha iyisi yapılabilir başka konu.
Ama yeni ve farklı teknolojiler yapmak deyince Sony Mercedes gibidir kimse almaz ama adı ve izlediği bir kalite politikası vardır hep farklı ve yeni olanı yapar.
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Çürük Kemik 5 yıl
Kim ne derse desin iPhone.
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Sebastian Shaw 5 yıl
ya bir allahin kulu da cikip 1920x720 nasil 16:9 oluyor boyle bir standart video cozunurlugu mu var dememis haber yazarken azicik bakin allah askina
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giogo 5 yıl
İlerde bunlar akıllı telefonlara girecektir diye düşünüyorum..
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emre4335 5 yıl
Sony gun gectikce hayranlik derecem artiyo.Cep telefoblarindaki TFT ekran haric :))
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Lazeran 5 yıl
Yan etki ile beraber kötü bir özellik kullanılır. Yan etki yerine sayesinde demeniz daha doğru.
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crysisis 5 yıl
Cepte sinema keyfi gerçek olacak galiba..
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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
muhtesem bir sey cıkacağa benziyor cok heyecanlandım.
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metalmilita 5 yıl
Bunu ilerde telefonlarında kullanır sony, iyi de olur bence, sony görüntü kalitesiyle film keyfi :)
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