Sony e-mürekkep ekranlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor





Sony'nin Android Wear işletim sistemli Smartwatch 3 akıllı saati sonrasında daha farklı bir model üzerinde çalıştığı gündemi meşgul ederken bu saatin neye benzediği bir topluluk bağış platformunda ortaya çıktı.





FES Watch adındaki bu saat Japonya kökenli bir topluluk bağış sitesinde kendisine destek arıyor ve Fashion Entertainments adlı bir firma tarafından geliştirilmiş. Ancak firmanın bilgilerine bakıldığında bir grup Sony çalışanı tarafından kurulduğu görülüyor. Başında da Sony akıllı telefon bölümünün patronu bulunuyor.





Gelen bilgilere göre ekip marka gücü olmaksızın yeni teknolojilerin ne kadar ilgi göreceğini anlamak için böyle bir yola başvurmuş. Yani aslında FES Watch akıllı saati Sony firmasının imzasını taşıyor.





FES Watch sadece kadranı değil kayışı da e-mürekkep ekran ile donatılmış ilginç bir proje. Bugüne kadar böyle bir akıllı saat konsepti ile karşılaşmamıştık. Bu sayede akıllı saatin komple tasarımı ve renkleri değiştirilebiliyor. Bu değişiklikler harekete veya zamana bağlı olarak da gerçekleşebiliyor.





FES Watch bildirim veya akıllı telefonlarla iletişim gibi özelliklere sahip değil. Sony sadelik taraftarı olduğu için yukarıda saydığımız özelleştirme seçeneklerine ağırlık vermiş ve teknolojiyi geri planda bırakmış.





FES Watch yaklaşık olarak 17000$ bağış topladı ve ihtiyacı olan sınırı geçti. Mayıs ayı itibariyle Japonya'daki destekçilere ürün gönderilmeye başlanacak. Ancak Sony'nin bu konsepti ne kadar ileriye götürebileceği bilinmiyor.

http://techcrunch.com/2014/11/28/sony-e-ink-watch-aims-to-make-low-power-screens-the-next-big-thing-in-fashion-fabric/?ncid=txtlnkusaolp00000595