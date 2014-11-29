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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony e-mürekkep ekranlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

4 yıl
706
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24
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony e-mürekkep ekranlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Sony'nin Android Wear işletim sistemli Smartwatch 3 akıllı saati sonrasında daha farklı bir model üzerinde çalıştığı gündemi meşgul ederken bu saatin neye benzediği bir topluluk bağış platformunda ortaya çıktı.

FES Watch adındaki bu saat Japonya kökenli bir topluluk bağış sitesinde kendisine destek arıyor ve Fashion Entertainments adlı bir firma tarafından geliştirilmiş. Ancak firmanın bilgilerine bakıldığında bir grup Sony çalışanı tarafından kurulduğu görülüyor. Başında da Sony akıllı telefon bölümünün patronu bulunuyor. 

Gelen bilgilere göre ekip marka gücü olmaksızın yeni teknolojilerin ne kadar ilgi göreceğini anlamak için böyle bir yola başvurmuş. Yani aslında FES Watch akıllı saati Sony firmasının imzasını taşıyor.

FES Watch sadece kadranı değil kayışı da e-mürekkep ekran ile donatılmış ilginç bir proje. Bugüne kadar böyle bir akıllı saat konsepti ile karşılaşmamıştık. Bu sayede akıllı saatin komple tasarımı ve renkleri değiştirilebiliyor. Bu değişiklikler harekete veya zamana bağlı olarak da gerçekleşebiliyor. 

FES Watch bildirim veya akıllı telefonlarla iletişim gibi özelliklere sahip değil. Sony sadelik taraftarı olduğu için yukarıda saydığımız özelleştirme seçeneklerine ağırlık vermiş ve teknolojiyi geri planda bırakmış. 

FES Watch yaklaşık olarak 17000$ bağış topladı ve ihtiyacı olan sınırı geçti. Mayıs ayı itibariyle Japonya'daki destekçilere ürün gönderilmeye başlanacak. Ancak Sony'nin bu konsepti ne kadar ileriye götürebileceği bilinmiyor.  

http://techcrunch.com/2014/11/28/sony-e-ink-watch-aims-to-make-low-power-screens-the-next-big-thing-in-fashion-fabric/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mtvh3570 4 yıl
benden akıllı
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Cem 4 yıl
Siyah beyaz ekran olduktan sonra akıllı saati napayım. Ekran renkli olacak istediğimde ekran görüntüsünü ve kordonunu değiştirip kıyafetime uygun yapacam, fotoğraflara bakıp googlemaps e girecem. Yoksa siyah beyaz olduktan sonra casio al geç
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Aaron Paul 4 yıl
Akıllı saatler gelecek vaadediyor... Tabii ileride.
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keskin53 4 yıl
kol saati degil sankim tansiyon aleti
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hollowman_ 4 yıl
akıllı saatler ancak e-mürekepli ekranla uzun süre kullanılabilir. diğer türlü 1-5 günlük kullanımla kimse tercih etmez.
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acmtncy 4 yıl
renk değiştiren saat fikri hoş. fiyatı uygun olursa tutar.
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Üfler 4 yıl
bunlara pek gerek yok mürekkepli saat nedir arkadaş :D
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Road.Runner 4 yıl



Apple sucuğu olsa yerdiniz ama

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SEO-Uzmanı 4 yıl
swat882

e-ink ekranlar aydınlatması olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz malesef

fosfor nedir bilir misin sen !? :)
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swat882 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

swat882

e-ink ekranlar aydınlatması olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz malesef

fosfor nedir bilir misin sen !? :)

bilmiyorum
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qrolica 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

swat882

e-ink ekranlar aydınlatması olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz malesef

fosfor nedir bilir misin sen !? :)

:'( dalga mı geçiyosun
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swat882 4 yıl
e-ink ekranlar aydınlatması olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz malesef
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Elsa 4 yıl
Duz saat alıp kullanmak daha mantıklı sanki
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SEO-Uzmanı 4 yıl
1 yıldır 10 kere 100 kere forumlarda yazıyoruz !
cep telefonları e-ink olsun çünkü arka led aydınlatma çok fazla enerji tüketiyor ve cep telefonu 1 günü zor çıkartıyor ! her gün şarj taka taka girişleri bozuyoruz ! :(
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qrolica 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

1 yıldır 10 kere 100 kere forumlarda yazıyoruz !
cep telefonları e-ink olsun çünkü arka led aydınlatma çok fazla enerji tüketiyor ve cep telefonu 1 günü zor çıkartıyor ! her gün şarj taka taka girişleri bozuyoruz ! :(

E-ink ışık kullanmadığı için karanlıkta telefonu kullanamazsın ve şimdiki telefonlarımızdaki ekranlar gibi milyarlarca renk üretemez e- inkler siyah ve beyazdır.Yeni yeni başka renkler geliyor ama yeterli değil
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