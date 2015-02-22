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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony fotoğraf makineleri için uzaktan kontrol sunan RCCdroid uygulamasının Pro versiyonu yayınlandı

4 yıl
1,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony fotoğraf makineleri için uzaktan kontrol sunan RCCdroid uygulamasının Pro versiyonu yayınlandı
BTAM adlı geliştirici tarafından Android 3.1 ve üzeri akıllı cihazlar için hazırlanan Sony fotoğraf makineleri odaklı uzaktan kontrol uygulaması RCCdroid'in Pro versiyonu yayınlandı.
Kullanıcıların USB üzerinden bağladıkları Sony SLT-A58 / A99 / DSLR-A700 ILCE-7 (A7) / ILCA-77M2 (A77 II) fotoğraf makinelerini Android cihazlardan her türlü çekim aracıyla beraber yönetmesine imkan tanıyan RCCdroid, ücretsiz olan versiyonunda güncellenerek ILCE-5000, ILCE-6000 fotoğraf makinesi desteklerine kavuşmuş durumda. Yeni yayınlanan Pro versiyonuyla ise A7S, A7II ile A77II için canlı ön izleme desteği veren uygulama, ücretsiz sürümden farklı olaraksa TimeLapse, ses temelli çekim, video başlatma, 13 kareye kadar +4EV genişletilmiş HDR, JPG dosyalarına GPS verilerini yazma ve "Bulb Intervalometer" için Star Trail (Yıldız çekimleri) gibi gelişmiş imkanları kullanıcılarına sunuyor.
Pro versiyonu 11,14 TL fiyat etiketiyle, normal versiyonu ise ücretsiz olan RCCdroid uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.sonyalpharumors.com/rccdroidpro-provides-real-liveview-for-a7s-a7ii-and-a77ii/ Yorum Yaz
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