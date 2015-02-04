Sony geçen yılın son çeyreğinde 12 milyon Xperia cihazı sattı

Haber Editörü
Uzun süredir mali sıkıntı içerisinde bulunan ve son olarak çevrimçi oyunlar geliştiren bölümünü satmak zorunda kalan Sony, akıllı telefon satışlarında geçen yılı yükselişle kapatmayı başardı.
Xperia Z ile birlikte akıllı telefon bölümüne önemli yatırımlar yapan ve beklentilerini de artıran Sony bununla birlikte halen istediği rakamlara ulaşabilmiş değil. Geçen yılın son çeyreği itibariyle satılan Xperia akıllı telefon sayısı 12 milyon olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte bu rakam 9.9 milyondu. Xperia Z3 ve Z3 Compact modellerinin piyasaya tarafından kabul gördüğü anlaşılıyor. Ayrıca su geçirmez özelliğe sahip Xperia M Aqua orta seviye akıllı telefonu da firmayı farklılaştıran bir unsur oldu.
Mobil bölümün toplam geliri yaklaşık 4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 80 milyon dolar oldu. PS4 satışları ve sensör satışları firmayı bu çeyrekte ayakta tutan unsurlar oldu. Firma genelinde son çeyrek geliri 20 milyar dolar, faaliyet karı da 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Son çeyrek rakamları ile birlikte firmanın Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yılında kayıplar da biraz azalmış oldu. Firmanın toplam mali yıl kayıp beklentisi 1.45 milyar dolara geriledi. Ayrıca içinde bulunduğumuz çeyrek dönemde de firma pozitif kar beklentisi içerisine girdi.
http://www.phonearena.com/news/Sony-sells-12-million-Xperias-in-Q4-smartphone-division-swings-to-profit_id65568 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elimde olsa 3-5 milyon dolar verirdim. Tabi işe yararsa..
Bu firma hic gelecege olumla bakmazmi anlayamiyorum .
Sen de haklısın.
Ama arkadaşım Z3 Compact alıp test edeyim diye verip de cılız bir ses, beklediğimin altında
kamerası sebebiyle hayal kırıklığına uğramadım dersem yalan olur...
2)ülkelerdeki distribütör firmalar merkezden kontrol edilmeli,şu anki özerk yapı yüzünden özellikle sony Eurasia satılmasın diye elinden geleni yapıyor (z1 compact olayı,z2 nc kulaklık yerine pazar malı kulaklık koyma vs vs)
3)6 ayda bir telefon = daha az telefona güncelleme verme = müşteri kaybetme
4)docking station her telefon için farklı olmamalı,farklı olacaksa da fiyat 90 tl olmamalı (altı üstü plastik)
5)lojistik sorunu giderilmeli herhangi bir ülkeye tanıtıldıktan en geç 3 hafta içinde ürün girişi olmalı
6)saçma sapan garanti veren firmalar yerine servis sony bünyesinden verilmeli, ayrıca uluslararası garanti şartları iyileştirilmeli (resmen uluslararası garanti yok gibi şu an)
Batacaksa da en azından savaşarak batmalı...
Nokia o dönem muhteşem cihazlar çıkartmasına rağmen ve Symbian ile harika akıcılık ve uyum yakalamasına rağmen battı. Çünkü ünlüler, reklamlar, popülarite Samsung ve Apple eline geçti.
1 lira aylığı olup da 2500 lira bir telefona verip onu da 1 2 yılda bir değiştiriyorsa bir insan anlayın ki hayatının her alanında kendini ezik hissettiğinden " Brad Pitt'de ayfon kullanıyor bende " diye ego mastürbasyonu yapmak için alıyordur o telefonu. Zira ne onun oturduğu eve, ne arabaya, ne hayata erişemez ama aynı telefonu kullanır.
İşte popülarite budur. Dünyada en tanınmış 1000 ünlüyle sözleşme imzala gerçekten sadece senin markanın telefonunu kullansınlar 1 2 sene geçmeden apple bile karşında tutunamaz.
Z2 vs S5 karşılaştırması
Ekran gövde oranı %1 den düşük farkla Samsung
Sd801ab Sd801ac
Ram 3gb z2, s5 2gb
Çift Hoparlör Z2 de var S5 te Yok
METAL KASA Z2 DE VAR S5 LEĞEN VAR LEĞEN
Z2 min. 3200mAh pil S5 2800 mAh
5 inch jack Dnc devresi ve ses kalitesi SONY
Deklanşör Tuşumuz Z2 var s5 yok
Çift mikrofon Z2, Hi-res audio
DSEE HX Z2
VİDEOLU EKRAN KAYDETME Z2(orjinal yazılım roota gerek olmadan yapabiliyor sony)
Ps 4 remote ds3 ve ds4 le oyun oynayabilme gibi ayrıcalıklar,xperia ya özel beleş uygulamalar, hediye filmler,müzikler,yarışmalar,dock girişi,Gelişmiş Tema yazılımı(xda androiddeki en başarılı 3 özelleştirmeden biri olarak Seçti,Lg veya diğer firmalardan üstünlüğünü sayarak)Albüm,Walkman,Filmler Uygulamasının üstünlükleri...my Xperia ile Dünyanın en güvenli yazılımı denilen iphonedaki benzeri 128 Kb AES ken my Xperia nın şifrelemesi daha gelişmiş olan 256 kb AES TİR.
Vs,vs
Evet Sony yapmayı bilmiyor. S5 in ac işlemcisi harici donanım olarak her şeyi sonyden kat be kat aşağıda, yazılımda efektif kullanımdaki özellikleride sayarsak fark büyüyecektir söylesene s5 in sonyden fazlalıklarını Belki bilmediğimiz süper sihirli donanımları vardır bir dahakine s6,s7 falan alırım.