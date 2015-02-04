Sony geçen yılın son çeyreğinde 12 milyon Xperia cihazı sattı





Uzun süredir mali sıkıntı içerisinde bulunan ve son olarak çevrimçi oyunlar geliştiren bölümünü satmak zorunda kalan Sony, akıllı telefon satışlarında geçen yılı yükselişle kapatmayı başardı.





Xperia Z ile birlikte akıllı telefon bölümüne önemli yatırımlar yapan ve beklentilerini de artıran Sony bununla birlikte halen istediği rakamlara ulaşabilmiş değil. Geçen yılın son çeyreği itibariyle satılan Xperia akıllı telefon sayısı 12 milyon olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte bu rakam 9.9 milyondu. Xperia Z3 ve Z3 Compact modellerinin piyasaya tarafından kabul gördüğü anlaşılıyor. Ayrıca su geçirmez özelliğe sahip Xperia M Aqua orta seviye akıllı telefonu da firmayı farklılaştıran bir unsur oldu.





Mobil bölümün toplam geliri yaklaşık 4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 80 milyon dolar oldu. PS4 satışları ve sensör satışları firmayı bu çeyrekte ayakta tutan unsurlar oldu. Firma genelinde son çeyrek geliri 20 milyar dolar, faaliyet karı da 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Son çeyrek rakamları ile birlikte firmanın Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yılında kayıplar da biraz azalmış oldu. Firmanın toplam mali yıl kayıp beklentisi 1.45 milyar dolara geriledi. Ayrıca içinde bulunduğumuz çeyrek dönemde de firma pozitif kar beklentisi içerisine girdi.

http://www.phonearena.com/news/Sony-sells-12-million-Xperias-in-Q4-smartphone-division-swings-to-profit_id65568