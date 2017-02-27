Sony, görüntü yansıttığı yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren projektörünü tanıttı

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Mobile World Congress’in ilgi odağı olan Sony, etkinlikte yeni projektörünü tanıttı. Xperia Touch isimli projektör, sıradan projektörlerden farklı olarak görüntü yansıttığı yüzeylerin dokunmatik ekran olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Akıllı telefonları ve kulaklığıyla ’in ilgi odağı olan, etkinlikte yeni projektörünü tanıttı.isimli projektör, sıradan projektörlerden farklı olarak görüntü yansıttığı yüzeylerin dokunmatik ekran olarak kullanılabilmesini sağlıyor.

Xperia Touch, yalnızca projektör olarak kullanılması amacıyla üretilmemiş bir cihaz. Sony tarafından geliştirilen “Touch” isimli özel arayüzü sayesinde gerçek zamanlı hava durumunu gösterebilen ve hatırlatıcı, takvim gibi özelliklere sahip olan projektör, 60 fps kamerasıyla Skype üzerinden videolu görüşme bile yapabiliyor.

Özel arayüzünün yanı sıra Android işletim sistemine sahip olan Xperia Touch, bir Android tabletin yapabileceği her şeyi yapabiliyor. İnternete bağlanmak, videolar açabilmek, Google Play Store üzerinden uygulama/oyun indirmek de Xperia Touch’ın yapabildiklerine dahil.

Remote Play ile uyumlu

Ürettiği cihazların Playstation ile kullanılmasını seven Sony, Xperia Touch’ı da buna göre özelleştirmiş. Projektör, PlayStation 4’ün en kullanışlı özelliklerinden birisi olan Remote Play ile uyumlu. Yani, PlayStation 4 oynamak istediğiniz ve ekran bulamadığınız durumlarda Xperia Touch’ı oyun konsolunuzla eşleştirmeniz mümkün.

Xperia Touch, Sony’nin SXRD projeksiyon teknolojisine ve kullanıcısının hareketlerini takip etmesini sağlayan birkaç adet kızılötesi sensöre sahip. Cihazın bu yaz mevsiminde Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı ise yaklaşık 1600 dolar olacak.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/27/14737824/sony-xperia-touch-projector-android-touchscreen-mwc-2017