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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, görüntü yansıttığı yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren projektörünü tanıttı

Sony, Mobile World Congress’te te Xperia Touch isimli yeni projektörünü tanıttı. Cihaz, görüntü yansıttığı tüm yüzeylerin dokunmatik ekran olarak kullanılabilmesini sağlıyor.
2 yıl
4,5b
1
32
Projeksiyonlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sony, görüntü yansıttığı yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren projektörünü tanıttı
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Akıllı telefonları ve kulaklığıyla Mobile World Congress’in ilgi odağı olan Sony, etkinlikte yeni projektörünü tanıttı. Xperia Touch isimli projektör, sıradan projektörlerden farklı olarak görüntü yansıttığı yüzeylerin dokunmatik ekran olarak kullanılabilmesini sağlıyor.

Xperia Touch, yalnızca projektör olarak kullanılması amacıyla üretilmemiş bir cihaz. Sony tarafından geliştirilen “Touch” isimli özel arayüzü sayesinde gerçek zamanlı hava durumunu gösterebilen ve hatırlatıcı, takvim gibi özelliklere sahip olan projektör, 60 fps kamerasıyla Skype üzerinden videolu görüşme bile yapabiliyor.

Özel arayüzünün yanı sıra Android işletim sistemine sahip olan Xperia Touch, bir Android tabletin yapabileceği her şeyi yapabiliyor. İnternete bağlanmak, videolar açabilmek, Google Play Store üzerinden uygulama/oyun indirmek de Xperia Touch’ın yapabildiklerine dahil.

Remote Play ile uyumlu

Ürettiği cihazların Playstation ile kullanılmasını seven Sony, Xperia Touch’ı da buna göre özelleştirmiş. Projektör, PlayStation 4’ün en kullanışlı özelliklerinden birisi olan Remote Play ile uyumlu. Yani, PlayStation 4 oynamak istediğiniz ve ekran bulamadığınız durumlarda Xperia Touch’ı oyun konsolunuzla eşleştirmeniz mümkün.

Xperia Touch, Sony’nin SXRD projeksiyon teknolojisine ve kullanıcısının hareketlerini takip etmesini sağlayan birkaç adet kızılötesi sensöre sahip. Cihazın bu yaz mevsiminde Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı ise yaklaşık 1600 dolar olacak.


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/27/14737824/sony-xperia-touch-projector-android-touchscreen-mwc-2017 Yorum Yaz
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System Lord 2 yıl en beğenilen
bunu yapsa yapsa sony yapardı zatenn çıksın hemen alacağım
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evolez 2 yıl
Tek kelimeyle mukemmel
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V4LKyR 2 yıl
Bazı arkadaşlar anlamamakta ısrar ediyor. Samsung, LG falan böyle şeyleri yapamaz.
Böyle inovatif ürünleri ancak SONY yapar.
*_*_*_* SONY *_*_*_*
1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
Glorfindel1907 2 yıl
Çok iyi gerçekten bu kadar kapsamlı bir ürün çıkmamıştı daha önce.
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atilasat 2 yıl
hah işte SONY budur.2017'nin en inovatif ürünü,bence son 10 yılın en inovatif ürünü.
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swat882 2 yıl
1600 dolar nedir allah aşkına, Huawei, Xiaomi yapsın 300 dolara alalım.
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musamusamusa1 2 yıl
Herkes uzman olmuş valla
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redoracle 2 yıl
1600 dolara hololens alırım burdaki bazı şeyleri yapamasakta biçok benzer şeyi tek olarak yapabilirim.
Ayrıca şu beach dad kısmını bitch dad okuyan bi ben mi varım

Breaking bad yüzünden hep bunlar yo.
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Zuko 2 yıl
1600 dolar cok degil mi laaaan?
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dugers 2 yıl
Gereken teknoloji budur. Zengin olsam direkt alırdım.
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_GRKM_ 2 yıl
çok güzel bir ürün.
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anoktacan 2 yıl
nokia da 3310 çıkarıyor
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dark dragon 2 yıl
sony batıyor diyen çapulculara gelsin bu ürün
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