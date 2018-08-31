Sony, IFA'da iki yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurdu: HX99 ve HX95

Sony, Berlin'deki IFA 2018 fuarında DSC-HX99 ve DSC-HX95 isimli iki yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurdu. Her iki model de son derece popüler Cyber-shot serisine dahil edilmiş durumda. Yeni makineler Sony'nin dünyanın en küçük ultra kompakt gövdesi olarak gösterdiği "kompakt boyutlarına" rağmen yüksek zoom (yakınlaştırma) kapasitesine sahip.

Sony HX99 ve HX95 birkaç değişiklik haricinde birbirine oldukça benziyor. Her ikisi de süper telefoto lensleri ile 24-720 mm aralığında 30x'e kadar zoom yapma olanağı sunuyor. Tam piksel okuma ve piksel birleştirme olmadan 4K kalitesinde video çekebilmeleri de güzel.

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Ayrıca RAW dosya formatını, optik görüntü sabitlemeyi, 155 görüntüye kadar saniyede 10 kare seri çekimi ve saniyede 30 kare video kaydını desteklediklerini de belirtelim. Bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth, NFC ve WiFi bulunuyor.

Fotoğraf makinelerinin fiyatı da belli oldu

Saydığımız tüm bu özellikler her iki modelde de mevcut ancak Sony HX99'a özel bazı özellikler de var. Bunlardan biri "dokunarak odaklama" yapılmasını sağlayan dokunmatik ekran. Ayrıca, lens halkası ayarı kullanarak erişilebilen manuel pozlama ayarlarına sahip olduğunu da eklemek gerek.

Sony, HX99 ve HX95 modellerinin Avrupa fiyatını sırasıyla 520 euro ve 500 euro olarak belirledi. Her iki makine de 2018'in Ekim ayı itibariyle satışa sunulacak.

http://presscentre.sony.eu/pressreleases/sony-announces-worlds-smallest-travel-high-zoom-cameras-with-4k-movie-capability-and-upgraded-image-processor-2666770