Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, IFA'da iki yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurdu: HX99 ve HX95

Japon teknoloji devi Sony, Berlin'de devam eden IFA fuarı kapsamında yeni kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu. İşte Cyber-shot serisine dahil edilen HX99 ve HX95'in tüm detayları.
8 ay
2,8b
1
4
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, Berlin'deki IFA 2018 fuarında DSC-HX99 ve DSC-HX95 isimli iki yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurdu. Her iki model de son derece popüler Cyber-shot serisine dahil edilmiş durumda. Yeni makineler Sony'nin dünyanın en küçük ultra kompakt gövdesi olarak gösterdiği "kompakt boyutlarına" rağmen yüksek zoom (yakınlaştırma) kapasitesine sahip.
Sony HX99 ve HX95 birkaç değişiklik haricinde birbirine oldukça benziyor. Her ikisi de süper telefoto lensleri ile 24-720 mm aralığında 30x'e kadar zoom yapma olanağı sunuyor. Tam piksel okuma ve piksel birleştirme olmadan 4K kalitesinde video çekebilmeleri de güzel.
Ayrıca Bkz. "Motorola ilk Android One cep telefonlarını duyurdu"
Ayrıca RAW dosya formatını, optik görüntü sabitlemeyi, 155 görüntüye kadar saniyede 10 kare seri çekimi ve saniyede 30 kare video kaydını desteklediklerini de belirtelim. Bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth, NFC ve WiFi bulunuyor.

Fotoğraf makinelerinin fiyatı da belli oldu

Saydığımız tüm bu özellikler her iki modelde de mevcut ancak Sony HX99'a özel bazı özellikler de var. Bunlardan biri "dokunarak odaklama" yapılmasını sağlayan dokunmatik ekran. Ayrıca, lens halkası ayarı kullanarak erişilebilen manuel pozlama ayarlarına sahip olduğunu da eklemek gerek.
Sony, HX99 ve HX95 modellerinin Avrupa fiyatını sırasıyla 520 euro ve 500 euro olarak belirledi. Her iki makine de 2018'in Ekim ayı itibariyle satışa sunulacak.

http://presscentre.sony.eu/pressreleases/sony-announces-worlds-smallest-travel-high-zoom-cameras-with-4k-movie-capability-and-upgraded-image-processor-2666770 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simbolmina 8 ay en beğenilen
Fotoğraf makinelerindeki 30kare sınırlamasını da anlamadım gitti. Telefonlar neredeyse iki senedir 4K 60FPS cekim yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EĞİNLİ 8 ay
Bim zaten kendisi sahte sattığı ürün sahte olmuş çokmu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaylny 8 ay
Bimden yeni açıklama
"KANDIRILDIK!"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 8 ay en beğenilen
Fotoğraf makinelerindeki 30kare sınırlamasını da anlamadım gitti. Telefonlar neredeyse iki senedir 4K 60FPS cekim yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
incicibin 8 ay simbolmina
Kullandıkları işlemci telefonlar kadar güçlü olmadığı için sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Tüm hizmetler bir yıl içinde e-Devlet'e geçiyor 8 ay Huawei AI Cube akıllı hoparlör duyuruldu 8 ay Özel ses sistemine sahip Lenovo Yoga C930 duyuruldu 8 ay Netgear ve Harman Kardon’dan WiFi tekrarlayıcı özelliğine sahip akıllı hoparlör 8 ay Huawei Mate 20 lansmanı 16 Ekim'de yapılacak 8 ay Line platformu kendi kripto parasını çıkarıyor 8 ay Meizu M8 TENAA web sitesinde yayınlandı 8 ay Hubble, Satürn'ün 'kutup ışıklarını' görüntüledi 8 ay Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi Ekim ayında gelecek 8 ay Lenovo IFA 2018’de ThinkPad X1 Extreme’i tanıttı 8 ay Valve, CS: GO'nun ücretsiz sürümünü yayınladı 8 ay İşte katlanabilir ekranlı 'rulo' tablet (VİDEO) 8 ay Huawei P20 Pro için dört yeni renk seçeneği duyuruldu 8 ay Acer IFA 2018’de dünyanın en hafif 15 inç ekrana sahip dizüstü bilgisayarı Swift 5’i tanıttı 8 ay 10 MW gücünde dev rüzgar türbinleri 2020'de geliyor 8 ay Xiaomi Mi Mix 3'in tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 8 ay Moskova'da tanıtılan Lada 4x4 Vision Concept, Niva'nın geleceğini gösteriyor olabilir 8 ay Rusya, Telegram'ın fişini çekmeye kararlı 8 ay Huawei dünyanın ilk 7nm mobil yongasını duyurdu 8 ay BİM'den Apple aksesuarlarıyla ilgili resmi açıklama geldi 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Sony, IFA'da iki yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurdu: HX99 ve HX95 Sonraki Meizu 16X, Snapdragon 710 ile TENAA'da listelendi 8 ay Oyun sektörü 2018'de de para basmaya devam ediyor 8 ay Herkes ders alsın! "Oppo Find X incelemesi" 8 ay Google ve Harvard, artçı depremi yapay zeka ile tahmin edecek 8 ay Motorola ilk Android One cep telefonlarını duyurdu 8 ay Google, Wear OS'un tasarımını yeniledi 8 ay Microsoft, Office 365 aboneleri için aygıt yükleme limitini kaldırdı 8 ay Samsung, 8K çözünürlüklü QLED TV'sini tanıttı 8 ay Orijinal boyutta tasarlanan Lego Bugatti Chiron 5 beygirlik motora sahip 8 ay Lenovo Jedi Challenges ile karanlık tarafa geçin 8 ay Lenovo Yoga Book e-mürekkep ekrana sahip oldu 8 ay Sony’den parti odaklı kablosuz hoparlör 8 ay ZTE Axon 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 ay EVOFONE, Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü olmadığı iddialarını yalanladı 8 ay 30 saat giden Sony WH-1000XM3 kulaklık modeli duyuruldu 8 ay Facebook orijinal dizisi Sorry for Your Loss'un ilk fragmanı yayımlandı 8 ay Huawei uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play’i IFA 2018'de tanıttı 8 ay BlackBerry KEY2 LE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 8 ay Karşınızda yeni iPhone ve Apple Watch modelleri 8 ay Huawei, Honor Magic 2’yu duyurdu! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim