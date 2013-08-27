Sony, kablosuz bağlantı özellikleriyle donattığı NEX-5T fotoğraf makinesini duyurdu





Hazırladığı NEX fotoğraf makinesi ailesi ile fotoğraf dünyasına yeni bir soluk getiren ve ciddi anlamda yüksek kullanıcı sayısına ulaşan Sony, yaptığı duyuru ile seriye NEX-5T isimli yeni bir aynasız fotoğraf makinesi modeli ekledi.





Firmanın hali hazırda satılan NEX-5R modelinin yerine hazırlanan NEX-5T, tasarımsal olarak serinin çizgilerine uygun bir yapıyla karşımıza geliyor. Teknik olarak APS-C Exmor 16.1 MP CMOS sensöre, firmanın birçok farklı fotoğraf makinesine güç veren BIONZ görüntü işlemcisine, lensleri değiştirilebilir E-Mount bağlantı yapısına, 3-inç 921K hareketli dokunmatik LCD ekrana, saniyede 10 kare seri çekim hızına, Full HD 60p / 60i / 24p video ekim kapasitesine ve yerine geldiği modelden ayrılmasını sağlayan NFC (Seride ilk) ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteklerine sahip. Kullanıcılar bu kablosuz bağlantı destekleri sayesinde fotoğraf makinesiyle destekli akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar arasında kablosuz olarak veri aktarımı yapabiliyorlar.

Dahili Lityum-iyon NPFW50 bataryası ile CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekim ömrü sunabilen Sony NEX-5T, çektiği video ya da fotoğrafları SD / SDHC / SDXC/ Memory Stick Pro Duo ve Pro-HG Duo hafıza kartlarına aktarabiliyor. ISO aralığı 100 - 25600 olarak belirlenen model, içerisinde birçok yaratıcı fotoğraf filtresi, Sweep Panorama, HDR ve TimeLapse gibi çekim destekleri barındırıyor.

Sony tarafından gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan NEX-5T, beraberinde "SELP1650" model numaraları 16-50mm motorlu lens ile beraber 700$, gövde olarak ise 500$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/27/sony-introduces-nex-5t-wi-fi-and-nfc-enabled-mirrorless-camera