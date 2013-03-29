Sony kamera konusunda iddialı Xperia Cybershot ve müzik telefonu Xperia Walkman'i hazırlıyor

Xperia Z modeliyle yüksek performanslı akıllı telefon pazarında yükselişe geçen Sony, yeni modellerle iddiasını pekiştirmeyi planlıyor. Kapalı kapılar ardında çok sayıda yeni telefon modeli için çalışmalarını sürdüren Japonya merkezli firma, gelen bilgilere göre kamera performansı açısından sınıfına liderlik edecek 5-inç büyüklüğünde telefon hazırlıyor.

Bir yandan düşük maliyetli 5-inç telefonlar, diğer taraftan da öncü özelliklere sahip 5-inç telefonlar için hazırlık yapan Sony, Xperia Cybershot modeliyle kamera rekabetinde liderlik koltuğuna geçmeyi hedefliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, Nokia'nın 41MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefonu PureView 808 ile aynı büyüklükte sensöre ve Carl Zeiss lense sahip olacağı belirtilen telefon aynı zamanda diğer donanım bileşenleri açısından da iddiasını pekiştirecek özellikleri aynı çatı altında kullanıcılarla buluşturacak.

Yaz aylarında çıkması beklenen Xperia Cybershot, Sony'nin tek sürprizi olmayacak. Japon üretici yine yüksek performans segmentine konumlandıracağı Xperia Walkman telefon da hazırlıyor. Güçlü donanım özellikleriyle gelecek olan bu telefon, ses konusunda ileri seviye yeteneklere sahip olacak ve donanımsal ses güçlendiricisi ile müzik deneyimini farklı bir noktaya taşıyacak. HTC Beats Audio gibi hem donanımsal hem de yazılımsal ses özelliklerinin yer aldığı bu telefonun aynı zamanda müzik dinleme keyfini arttıracak kulaklıkla gelmesi bekleniyor.

Sony şemsiye altında yaz aylarında karşımıza çıkacak üçüncü önemli model ise doğrudan iPhone rakip olacak. Benzer ekran boyutunda ve benzer form faktör ile yani incelik ve hafiflik ile karşımıza çıkması beklenen telefonun, pek çok özelliğini Xperia Cybershot modelinden alması ve iPhone'a rakip olmasının yanında kendi segmentindeki en güçlü cihaz olacağı öne ifade ediliyor. Tabi bu telefonların hepsi şu an için iddia ibaret ancak bilinen bir gerçek var ki Sony, akıllı telefon pazarında payını arttırmayı hedefliyor ve bunun her segmentte iddialı telefonlar pazara sürerek gerçekleşebileceğinin de farkında.