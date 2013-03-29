Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony kamera konusunda iddialı Xperia Cybershot ve müzik telefonu Xperia Walkman'i hazırlıyor

6 yıl
2,8b
1
112
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony kamera konusunda iddialı Xperia Cybershot ve müzik telefonu Xperia Walkman'i hazırlıyor
Xperia Z modeliyle yüksek performanslı akıllı telefon pazarında yükselişe geçen Sony, yeni modellerle iddiasını pekiştirmeyi planlıyor. Kapalı kapılar ardında çok sayıda yeni telefon modeli için çalışmalarını sürdüren Japonya merkezli firma, gelen bilgilere göre kamera performansı açısından sınıfına liderlik edecek 5-inç büyüklüğünde telefon hazırlıyor.
Bir yandan düşük maliyetli 5-inç telefonlar, diğer taraftan da öncü özelliklere sahip 5-inç  telefonlar için hazırlık yapan Sony, Xperia Cybershot modeliyle kamera rekabetinde liderlik koltuğuna geçmeyi hedefliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, Nokia'nın 41MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefonu PureView 808 ile aynı büyüklükte sensöre ve Carl Zeiss lense sahip olacağı belirtilen telefon aynı zamanda diğer donanım bileşenleri açısından da iddiasını pekiştirecek özellikleri aynı çatı altında kullanıcılarla buluşturacak.
Yaz aylarında çıkması beklenen Xperia Cybershot, Sony'nin tek sürprizi olmayacak. Japon üretici yine yüksek performans segmentine konumlandıracağı Xperia Walkman telefon da hazırlıyor. Güçlü donanım özellikleriyle gelecek olan bu telefon, ses konusunda ileri seviye yeteneklere sahip olacak ve donanımsal ses güçlendiricisi ile müzik deneyimini farklı bir noktaya taşıyacak. HTC Beats Audio gibi hem donanımsal hem de yazılımsal ses özelliklerinin yer aldığı bu telefonun aynı zamanda müzik dinleme keyfini arttıracak kulaklıkla gelmesi bekleniyor.
Sony şemsiye altında yaz aylarında karşımıza çıkacak üçüncü önemli model ise doğrudan iPhone rakip olacak. Benzer ekran boyutunda ve benzer form faktör ile yani incelik ve hafiflik ile karşımıza çıkması beklenen telefonun, pek çok özelliğini Xperia Cybershot modelinden alması ve iPhone'a rakip olmasının yanında kendi segmentindeki en güçlü cihaz olacağı öne ifade ediliyor. Tabi bu telefonların hepsi şu an için iddia ibaret ancak bilinen bir gerçek var ki Sony, akıllı telefon pazarında payını arttırmayı hedefliyor ve bunun her segmentte iddialı telefonlar pazara sürerek gerçekleşebileceğinin de farkında. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CmSandman 6 yıl en beğenilen
Şuan Xperia Z çoğu uzak doğu ülkeleri olsun Bazı Avrupa ülkelerinde resmen tükenmiş. Bir kaç yıl sonra Samsung un pazarını rahatlıkla tepeleyecek. Tasarım konusunda Samsung Sony geçemez.
Şuan Xperia Z çoğu uzak doğu ülkeleri olsun Bazı Avrupa ülkelerinde resmen tükenmiş. Bir kaç yıl sonra Samsung un pazarını rahatlıkla tepeleyecek. Tasarım konus...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jr2012 6 yıl
Xperia Walkman'i dört gözle bekliyorum. zamanında Sony Ericsson W595 ve W810i kullanan birisi olarak şu anda hiçbir telefon W810i ses kalitesine sahip olmadığını iddaa ediyorum. kullananlar bilir gerçekten. kulaklık, ses ve kamera olsun sony bir numara zaten diğer şirketlere sensör üretiyor. umarım en kısa zamanda çıkartırlar.
Xperia Walkman'i dört gözle bekliyorum. zamanında Sony Ericsson W595 ve W810i kullanan birisi olarak şu anda hiçbir telefon W810i ses kalitesine sahip olmadığın...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl CmSandman
CmSandman
Şuan Xperia Z çoğu uzak doğu ülkeleri olsun Bazı Avrupa ülkelerinde resmen tükenmiş. Bir kaç yıl sonra Samsung un pazarını rahatlıkla tepeleyecek. Tasarım konusunda Samsung Sony geçemez.

Evet geçemez, Sony de pazarlama konusunda samsung a yetişemez asla.

2 sene sonra olacak tek şey telefon pazarında samsung un sony e olan farkının 10 dan 15 e çıkması olacaktır.
CmSandmanŞuan Xperia Z çoğu uzak doğu ülkeleri olsun Bazı Avrupa ülkelerinde resmen tükenmiş. Bir kaç yıl sonra Samsung un pazarını rahatlıkla...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
W.Fichtner 5 yıl
walkman bekleriz sony den
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 5 yıl
Walkmani bekliyoruz haberin üstünden 4 ay geçti halâ beklemedeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mvn_ 5 yıl
Walkman i bekliyoruz ama Sony artık xperia serisinin suyunu çıkardı hergün yeni model
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 5 yıl
hala ses seda yok walkman bekliyorum ama haber bile çıkmıyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Han-X 6 yıl
Aynı Xperia Lite with walkman in sesine sahip en az 4.3" lik sağlam bir cihaz yapsın hemen alırım ben hala o minik canavarin verdiği sesi beats Audio hoparlörü bilgisayarım dan bile alamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 6 yıl
sony eski dönemlerindeki gibi cybershot ve walkman kalitesini yakalarsa güzel olacak çıkacak olan cihazlar nasıl olacak bakalım bekleyelim görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J.J.93 6 yıl
İyi sayılabilecek bir donanımla gelirse Walkman alabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Yattım pusuya ve walkmani bekliyorum.
Çıkışı temmuzu geçmez inşallah. Haşatını çıkardım elimdeki walkmanin :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 6 yıl
Walkman'de w810 ve w995in üstüne tanımam
Cybershot'da K850 ve C905 de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
htc samsung yerıne en ideal modeli sony yapar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sevket861 6 yıl
Bence saçma cihazlar
örn. Bir kişi bir telefonu alıyorsa En çok kullanacağı iki şey kamera ve müziktir
bu ikisini bir telefonda birleştirse(görünürde Htc one ) Çok daha iyi işler başarır kanısındayım
Ama şu da var bunların ikisini birleştirirse mp3 player ve kamera satışları baltalanır
Ha kameranın da komptak kadar iyi olacağını sanmıyorum Ama Komptakta Yakın Seviyelerde fotoğraf çekeceğini düşünüyorum
Firmaların Yaptığı birçok hata bunlar sony de devam ediyor
Mesela Nokia'nın 41mp kamerası var fakat Bunu wp8 de kullanmıyor
Samsungun projeksiyonlu cihazı var fakat bu özelliği amiral gemisinde kullanmıyor
Sony nin Floating tochu ve elindeki teknolojileri Kullanmadığı gibi
Bu arada şu aralar telefon Alınmayacağı kanısındayım Telefon deyince İşlemciyi artır grafik birimine yüklen koy androidi sat!
Bu yanlış strateji biz tüketiciler sayesinde Ellerindeki teknolojiyi teker teker koyuyolar
Bence 2013 cihazları gelişim göstermekte olan cihazlar olacak fakat 2014 cihazları daha iyi bekliyorum . Hani şu özelliklerde telefon arar ya herkes
Nokia 808 deki gibi kamera
Sony deki gibi tasarım ve sağlamlık
Samsung gibi güncelleme desteği
Çok iyi bir ses çipi ve streo hoparlör
Ben bunları ces 2014 htc amiral gemisinden bekliyorum cünkü htc nin fotoğraf makinası mp3 player vs satmak gibi bir derdi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2829 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xperia ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Mesir macunu gibi yararlı" Teknoloji ve Oyun programı 6 yıl Silicon Power Velox V70 240GB SSD video inceleme 6 yıl Reeder ReedPad4N video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim