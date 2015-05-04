Sony mobil cihazlarda özelleştirilmiş ROM yüklemeyi kolaylaştırıyor

Günümüzde bir çok kişi akıllı telefonlarını aldığı günden itibaren pek bir değişiklik yapmadan kullanıyor. Ancak bazı geliştiriciler akıllı telefonlar için "Custom ROM"lar yayınlarken bir grup kullanıcı da bu özelleştirmiş ROM'ları akıllı telefonlarına kurarak yeni bir deneyim elde etmeyi amaçlıyor.

Bu noktada Sony'den özelleştirilmiş ROM meraklılarını sevindirecek bir haber geldi. Yeni yayınlanan Bootloader ile birlikte kullanıcılar Custom ROM'ları çok daha basit bir şekilde yükleyebilecekler. Şimdilik yeni Bootloader yalnızca Cortex A7 tabanlı işlemciye sahip Xperia T2 Ultra, Xperia T3, Xperia M2 ve Xperia E3 modelleri için yayınlanmış durumda. Bu modellerden birisine sahip kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak Sony'nin resmi Flash Tool programı aracılığı ile yeni Bootloader'i yükleyebilirler.

http://fxpblog.co/2015/05/01/finally-boot-to-recovery-enabled-in-special-bootloaders-from-sony.html