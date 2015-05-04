Sony mobil cihazlarda özelleştirilmiş ROM yüklemeyi kolaylaştırıyor

Günümüzde bir çok kişi akıllı telefonlarını aldığı günden itibaren pek bir değişiklik yapmadan kullanıyor. Ancak bazı geliştiriciler akıllı telefonlar için "Custom ROM"lar yayınlarken bir grup kullanıcı da bu özelleştirmiş ROM'ları akıllı telefonlarına kurarak yeni bir deneyim elde etmeyi amaçlıyor.
Bu noktada Sony'den özelleştirilmiş ROM meraklılarını sevindirecek bir haber geldi. Yeni yayınlanan Bootloader ile birlikte kullanıcılar Custom ROM'ları çok daha basit bir şekilde yükleyebilecekler. Şimdilik yeni Bootloader yalnızca Cortex A7 tabanlı işlemciye sahip Xperia T2 Ultra, Xperia T3, Xperia M2 ve Xperia E3 modelleri için yayınlanmış durumda. Bu modellerden birisine sahip kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak Sony'nin resmi Flash Tool programı aracılığı ile yeni Bootloader'i yükleyebilirler.
http://fxpblog.co/2015/05/01/finally-boot-to-recovery-enabled-in-special-bootloaders-from-sony.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun yanında emma denen bu programa kayıt işlemi yapılmadan giriş yapılmıyor
kayıt işlemide sanırım mail onayı ile oluyor ben çok oncesinden bu kaydı yaptım ama hala onay olmadı bilgisi olan paylaşabilirmi
Rootlu cihazlarda build.prop dosyasında ufak bir modifikasyonla sanal tuşlar kaldırılabiliyor.
Sanal tuşların alternatifini kurduktan sonra (Pie Launcher vb.)
System > build.prop dosyasını text editör ile açın ve
qemu.hw.mainkeys=1
satırını ekleyin.
P2 diye birşey sızdırdılar o tasarım çok iyi mesela.. Alttaki barı deriden yapsalar o tasarım tutar.
var şuan lolipop yaparız artık buna
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