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Sony mobil cihazlarda özelleştirilmiş ROM yüklemeyi kolaylaştırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
26
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony mobil cihazlarda özelleştirilmiş ROM yüklemeyi kolaylaştırıyor
Günümüzde bir çok kişi akıllı telefonlarını aldığı günden itibaren pek bir değişiklik yapmadan kullanıyor. Ancak bazı geliştiriciler akıllı telefonlar için "Custom ROM"lar yayınlarken bir grup kullanıcı da bu özelleştirmiş ROM'ları akıllı telefonlarına kurarak yeni bir deneyim elde etmeyi amaçlıyor.

Bu noktada Sony'den özelleştirilmiş ROM meraklılarını sevindirecek bir haber geldi. Yeni yayınlanan Bootloader ile birlikte kullanıcılar Custom ROM'ları çok daha basit bir şekilde yükleyebilecekler. Şimdilik yeni Bootloader yalnızca Cortex A7 tabanlı işlemciye sahip Xperia T2 Ultra, Xperia T3, Xperia M2 ve Xperia E3 modelleri için yayınlanmış durumda. Bu modellerden birisine sahip kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak Sony'nin resmi Flash Tool programı aracılığı ile yeni Bootloader'i yükleyebilirler.
Sony mobil cihazlarda özelleştirilmiş ROM yüklemeyi kolaylaştırıyor
 

http://fxpblog.co/2015/05/01/finally-boot-to-recovery-enabled-in-special-bootloaders-from-sony.html Yorum Yaz
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deniz_sea 4 yıl en beğenilen
Helal sana SONY, inşallah bu davranışın başkalarına örnek olur ve yayılır
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canguler917 4 yıl
cortex a7 demek alt seviye cihaz demek.alt seviye cihaz demek güncelleme almayacak demek.bu şekilde alt seviye cihazların güncel android sürümü kullanmasının yolu açılmış
cortex a7 demek alt seviye cihaz demek.alt seviye cihaz demek güncelleme almayacak demek.bu şekilde alt seviye cihazların güncel android sürümü kullanmasının yo...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Yeni bir Android telefon alacaksam ilk tercihim sony olacak.
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1 Avatar
Elsa 4 yıl
DRM diye saçma sapan iş yap sonra bunu yayınla , şakacı Sony
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nosname 4 yıl
Yeri gelmişken sorayım, telefonu rootlayinca resim kalitesi falan gibi şeyler gerçekten farkediliyor mu?
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minur 4 yıl
bu sony flashtool üyelik istiyor ve üye olmak gerçekten ızdırap,yazıklar olsun.bi sürü sıkıntı,mail de sorun çıkarıyor,kullanıcı adında,sıfırlama sıkıntı
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Okosmer 4 yıl
BL kilidi için güzel bir uygulama olmuş.Ah birde romları program üzerinde görsek hem daha güvenilir olurdu,kullanıcının gönlü rahat ederdi.
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hotuu 4 yıl
bu sevindirici bi haber ki root suz telefon kullanamayan insanlar var
bunun yanında emma denen bu programa kayıt işlemi yapılmadan giriş yapılmıyor
kayıt işlemide sanırım mail onayı ile oluyor ben çok oncesinden bu kaydı yaptım ama hala onay olmadı bilgisi olan paylaşabilirmi
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DH Misafiri 4 yıl
Sony nin yapacağı en büyük güzellik sonraki güncellemelerde sanal navigasyon tuşlarını kapatma özelliği eklemesi olacaktır bunu yapsın yeter.. Örn = genişletilmiş masaüstü
1 Yanıt Yanıtla +2
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MaRQuE 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony nin yapacağı en büyük güzellik sonraki güncellemelerde sanal navigasyon tuşlarını kapatma özelliği eklemesi olacaktır bunu yapsın yeter.. Örn = genişletilmiş masaüstü

Rootlu cihazlarda build.prop dosyasında ufak bir modifikasyonla sanal tuşlar kaldırılabiliyor.

Sanal tuşların alternatifini kurduktan sonra (Pie Launcher vb.)

System > build.prop dosyasını text editör ile açın ve

qemu.hw.mainkeys=1

satırını ekleyin.
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DH Misafiri 4 yıl
Samsungunda Odini var :)
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Teknopat76 4 yıl
SONY'den örnek alınacak bir atılım.Şu an SONY'in tek yapması gereken telefonlarının o kalın çerçevelerine bir el atması bunun dışında bir eksiği olduğunu düşünmüyorum.
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llati 4 yıl Teknopat76
Teknopat76
SONY'den örnek alınacak bir atılım.Şu an SONY'in tek yapması gereken telefonlarının o kalın çerçevelerine bir el atması bunun dışında bir eksiği olduğunu düşünmüyorum.

P2 diye birşey sızdırdılar o tasarım çok iyi mesela.. Alttaki barı deriden yapsalar o tasarım tutar.
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Hatsune Miku 4 yıl
Helal sana sony.bende m2
var şuan lolipop yaparız artık buna
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ahmetgox 4 yıl
Bootloader açılıyor ancak bu seferde kamera ve başka özellikler kısılıyor drm keyleri silindiği için
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