Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony oyunun kurallarını değiştiriyor: Heyecan verici donanım özellikleriyle PSP2

8 yıl
34,5b
1
182
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japon elektronik devi Sony, yüksek satış başarısı elde eden taşınabilir oyun konsolu PSP (PlayStation Portable) için yıllardır beklenen güncellemeyi yaparak yeni versiyonunu duyurdu. Uzun süredir PSP2 olarak anılan konsol, Sony tarafından bugün Japonya'da yapılan PlayStation Toplantısı 2011 etkinliğinde tanıtıldı. Cihaza resmi olarak PSP2 diyemiyoruz çünkü ticari isimlendirme Sony tarafından henüz açıklanmadı ve firma yeni konsolunu NGP (Next Generation PlayStation Portable - Yeni Nesil Taşınabilir Konsol) olarak tanımladı. Nintendo 3DS lansmanının hemen arkasında gelen bu tanıtımın oyun dünyasında büyük bir hareketliliğe yol açtığını söylebiliriz zira Sony'nin, teknoloji dünyasının geldiği son noktayı temsil edercesine, taşınabilir cihazlar için performans ve enerji verimliliğinin bir arada sunulduğu en iyi donanımları bir araya getirmeye çalıştığı açıkça görülmekte. Peki Sony NGP ya da nam-ı diğer PSP2, donanım tarafında neler getiriyor, iddia edildiği gibi PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı vaad edebiliyor mu ? Bu haberimizde, yeni nesil taşınabilir oyun konsolunun teknik özelliklerini masaya yatıracak ve cihazın kağıt üzerinde neler vaad ettiğini anlamaya çalışacağız.

Sony NGP (PSP2) Teknik Özellikler;

PlayStation fanatikleri tarafından hazırlanan onlarca farklı konsept tasarımından sonra yeni nesil PSP bugün resmiyet kazandı ve merak edilen pek çok detayı Sony tarafından açıklandı. Hatırlanacağı üzere PSP ilk çıktığında PlayStation 2 seviyesinde grafik performansı sunacağı belirtilmiş ve daha sonra çıkan oyunlardan anlaşılacağı üzere PSP genel olarak PS2'yi aratmayacak oyun deneyimini taşınabilir form faktöründe sunmuştu. PSP'nin bu başarısından sonra PSP2 için beklentiler iyiden iyiye artarken, PSP-PS2 bağlantısından yola çıkarak PSP2'nin PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunup sunmayacağını merak edilmeye başlamış ve kimileri bunun mümkün olacağını belirtmişti. Zira bir tarafta 2011 sonuna doğru çıkacağı belirtilen yeni nesil konsol, diğer tarafta ise yıllara meydan okuyan PlayStation 3 vardı. Açıkçası form faktörleri farklı olduğu ve aynı amacı (en yüksek oyun deneyimi) farklı kullanım alanlarında sunmayı hedeflediklerinden birebir mukayese etmek zor olsa da açıklanan teknik özellikler, PSP2'nin işlem gücü ve grafik kalitesi açısından oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.

Sony oyunun kurallarını değiştiriyor: Heyecan verici donanım özellikleriyle PSP2
Tam Boyutta Gör
Sony tarafından ilk defa 2003 yılındaki E3 fuarında açıklanan PlayStation Portable piyasaya çıktığında takvim yaprakları 12 Aralık 2004 tarihini gösterirken, televizyon kanalları başlayan resmi satışı anahaber bültenlerine taşıyordu. Geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle dünya çapında 60 milyon adetten fazla sattığı açıklanan PSP için artık emekli olma vakti yaklaşıyor. Aradan geçen süre zarfında Sony tarafından çeşitli güncellemelere tabi tutulan PSP, mevcut donanım özelikleriyle sınıra dayanmış durumda zira her geçen gün daha fazla işlem ve grafik gücü kazanan akıllı telefonlar ve iPod Touch gibi cihazların aynı zamanda taşınabilir oyun konsolu gibi kullanılması, her ne kadar PSP'deki iddialı yapımlara sahip olmasalar da Sony için bir tehdit unsuru oluşturuyor. İşte tüm bu gelişmeler ışığında yeni nesil taşınabilir oyun konsolu için birkaç yıl önce kolları sıvayan ve çalışmalarına başlayan Sony, NGP kod adlı yeni konsolunda donanım özellikleri için sınırları zorlamış gibi görünüyor. İlk nesil PSP, 333MHz'de çalışan MIPS R4000 tabanlı işlemci, entegre grafik birimi ve 64MB bellek kapaitesiyle gelirken, PSP2 ile birlikte donanım özelliklerinin, oyun konsollarının yanı sıra pek çok tablet ve netbook sisteminin ötesine taşındığını görüyoruz.

Sony oyunun kurallarını değiştiriyor: Heyecan verici donanım özellikleriyle PSP2
Tam Boyutta Gör
Sony'nin yeni nesil oyun konsoluna, ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci güç veriyor. Bu işlemcinin en büyük özelliği dört çekirdekli tasarıma sahip olması. Bilindiği üzere şu an kullanılmakta olan ARM tabanlı SoC yani yongada sistem platformlarının önemli bir kısmı bir önceki tasarım olan tek çekirdekli Cortex-A8'i baz alırken, Motorola Xoom ve Atrix 4G ile birlikte LG Optimus 2X gibi farklı üreticilere ait akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar, çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını baz alan Nvidia Tegra 2 platformunu kullanmaya başlıyorlar. Sony PSP2 ise bunu bir adım daha ileri götürüyor ve dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcisiyle geliyor. ARM tarafından açıklanan bilgilere göre ARMv7-A mimarisini baz alan Cortex-A9 işlemci çekirdekleri MHz yani saat hızı başına 2.5 DMIPS işlem performansı sunuyor ve örneğin 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımı için 10.000 DMIPS gibi bir performans değerinden bahsediliyor. Sony PSP2'de dört çekirdekli bir işlemci kullanıldığı için bu değerin daha da artması beklenebilir ancak konsolun taşınabilir cihaz olduğunu düşünürsek ve performans kadar pil tüketiminin önemini de dikkate alırsak, PSP2'deki dört çekirdekli işlemcinin 2GHz'in altında bir hızda çalışacağını söyleyebiliriz.

SMP yani Simultaneous Multi Processor formunda olan işlemcinin, gelişmiş dinamik güç yönetim özelliği ile kullanılmayan çekirdeklerin kapatarak güç tasarrufu sağlayaması da bekleniyor. Out of Order Execution tasarımını baz alan ve komutları program sırası dışında çalıştırma yeteneğine sahip olan PSP2'nin işlemcisi, DMIPS performansı açısından muhtemelen PS3'teki Cell işlemcisinden daha iyi sonuçlara imza atacak. Zira Cell işlemcisi 3.2GHz'de 1880 DMIPS gibi bir performansa imza atıyor ve bu açıdan dört çekirdekli Cortex-A9 gerisinde kalması muhtemel görünüyor. Ancak unutulmaması gereken nokta şu ki, Cell işlemcisi In-Order Execution tasarımını baz alıyor ve komutları program sırası dahilinde çalıştırıyor dolayısıyla DMIPS performansı görece düşük kalıyor. Peki DMIPS değerleri kesin performans değerlerini verir mi, hayır! Bu sonuçlar işlemcilerin tam sayı performansı hakkında önemli argümanlar oluşturmakla birlikte ön plana çıkan asıl detay FP yani kayar nokta performansı olacaktır ve işte o karşılaştırmada çok çekirdekli tasarımı ile Cell CPU'sunun oldukça iddialı bir yapı sergilediğini söylemek mümkün.

Kullanılan işlemciyle ilgili olarak cevabı merakla beklenen önemli bir soru daha bulunuyor zira işlemcide kullanılan dört çekirdekli ARM Cortex-A9 tasarımının hangi üretici tarafından ve hangi fabrikasyon süreciyle hazırlandığı henüz bilinmiyor. Kullanılan grafik biriminin Imagination firmasından geldiğini göz önüne alırsak, Nvidia Tegra 3 olmadığını anladığımız SoC tasarımının Samsung, Texas Instruments, Freescale veya ST-Ericsson tarafından üretildiği tahminini yapabiliriz. Peki işlemci hangi üretim teknolojisiyle hazırlanacak? Gelen bilgilere göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Japonya'da yıl sonuna doğru, Avrupa ve Amerika'da ise 2012 başında pazara sunulacak. TSMC ve GlobalFoundries'in Cortex-A9 tasarımının 28nm üretimi için ARM ile anlaşmaları olduğu biliniyor ancak HP yani yüksek performanslı 28nm süreci için henüz hacimli üretim (volume production) henüz başlamış değil. Dolayısıyla 28nm'den ziyade kullanılan işlemcinin 45nm olması daha güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor ancak yine de Sony'den gelecek resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor. Evet PSP2'nin işlemcisine değindikten sonra şimdi GPU yani grafik işlem birimine geçebiliriz.

Sony oyunun kurallarını değiştiriyor: Heyecan verici donanım özellikleriyle PSP2
Tam Boyutta Gör
Sony'nin açıkladığı bilgilere göre PSP2 ya da şu anki resmi kod adıyla NGP, grafik birimi olarak, Intel ve Apple gibi firmaların da hisse ortağı olduğu Imagination firmasının yeni nesil PowerVR çözümünü kullanıyor. Hatta daha spesifik konuşmak gerekirse, PSP2'de PowerVR SGX543MP4+ grafik birimine yer veriliyor. Imagination firması tarafından ilk defa 2009 yılında lanse edilen PowerVR SGX543 grafik birimi, ölçeklenebilir çok çekirdekli tasarım anlayışı ile ses getirmeyi başarmıştı. Üretici firmanın tercihine bağlı olarak çift, dört, sekiz ve onaltı çekirdekli versiyonları hazırlanabilen grafik biriminin PSP2'deki versiyonu, model adından (SGX543MP4+) da anlaşılabileceği üzere dört çekirdekli olacak. POWERVR Series5XT mimarisi üzerine inşa edilen grafik birimi, her iş hattı için USSE2 (Universal Scalable Shader Engine2) programlanabilir ana işlem ünitesine sahip.

Gömülü grafik uygulamaları arasında en yüksek performans/mW değerini sunduğu belirtilen grafik birimi, hem geometri (vektör işleme) hem de pikselleme (piksel/parça işleme) performansı açısından %95'in üzerinde bir oranda yüksek lineer ölçekleme yeteneği sunuyor. İş hattı seviyesinde dinamik yük dengeleme ve talep üzerine görev dağıtımı yapabilen grafik birimi, OpenGL ES 2.x, OpenVG 1.x ve OpenCL gibi uygulama arabirimlerine verdiği destek ile ölçeklenebilir GPGPU hesaplayıcısı olarak ta kullanılabiliyor. Peki grafik işlemci mimarisinde yapılan yenilik ve güncellemeler, performansa ne oranda yansıyor. Açıkçası PSP2'deki grafik biriminin çalışma frekansını bilmediğimiz için kesin sonuçlar hakkında yorum yapamasak ta geliştirici firma Imagination'ın açıkladığı rakamlar yol gösterici olabilir.

Imagination firması PSP2'de kullanılan aynı grafik biriminin 200MHz hızında 133 milyon/saniye hızında poligon çizebildiğini ve piksel doldurma performansının 4Gpiksel/saniye olduğunu belirtiyor. Açıkçası bir oyun konsolu olarak PSP2 için GPU çalışma frekansının biraz daha yüksek olmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada PlayStation 3'ün Nvidia tarafından üretilen ve GeForce 7800 mimarisini baz alan RSX 'Reality Synthesizer' GPU'sunun 4.4 Gpiksel/saniye olan piksel doldurma perfomansı ile karşılaştırma yapmak mümkün. Ancak birbirine yakın gibi görünen rakamların aslında tek başına gerçek sonucu yansıtmadığını da belirtmeliyiz zira işlemci ve gpu arasındaki bant genişliğinin performansa etki eden önemli bir argüman olduğunu belirtmeliyiz. PS3'teki Cell işlemcisi ve RSX 'Reality Synthesizer' GPU'su arasında 35GB/saniye düzeyinde bant genişliği sağlanırken, PSP2 için henüz böyle bir teknik veri bulunmuyor.

Sahip olduğu işlemci ve grafik birimi dikkate alındığında tüm zamanların en yüksek performanslı taşınabilir oyun konsolu olarak tanımlanabilecek PSP2 için bu unvanı korumasını engelleyebilecek tek detay olarak çıkış tarihini gösterebiliriz. Zira Japonya'da tatil sezonu yani yılın son aylarında pazara sunulacağı, Amerika ve Avrupa'ya ise 2012'de geleceği belirtilen cihazın çıktığı dönemde, Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanan mobil cihazların da pazarda olması bekleniyor. Benzer şekilde, dört çekirdekli Cortex-A9 tasarımını baz alan Tegra 3 platformu, 1.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışabilecek ve sahip olduğu düşük güç tüketimli yeni nesil GeForce GPU'su ile Tegra 2'deki GeForce GPU'suna göre üç kata kadar daha yüksek grafik performansı sunabilecek. Şu anda SoC yani yongada sistem platformlarında kullanılan en güçlü grafik birimi olarak nitelendirilen Tegra 2 GPU'su ile kıyaslandığında üç kat daha yüksek performans sunacak olması, grafik kalitesi açısından Tegra 3'ü bir kez daha sınıfında zirveye yerleştirilebilir. Bu önemli çünkü bir görsel işlem firması olarak Nvidia, özellikle grafik performansı için yoğun mesai harcayacak ve en yüksek performansı sunmak isteyecektir.

Sony oyunun kurallarını değiştiriyor: Heyecan verici donanım özellikleriyle PSP2
Tam Boyutta Gör
Tasarım olarak PSP'nin oluşturduğu genel şablonu koruyan ancak çeşitli güncellemeler içeren PSP2, 182.0 x 18.6 x 83.5mm boyutlarında kasaya sahip. 5-inç büyüklüğünde ve 960 x 544 çözünürlüğünde (PSP'nin dört katı) 16 milyon renk destekli OLED ekrana sahip olan PSP2, yerini aldığı PSP ile kıyaslandığında daha yüksek çözünürlük, daha canlı renkler ve daha keskin görüntüler vaad ediyor. Dokunmatik ekranı ve dokunmaya duyarlı arka paneli ile kullanıcılara interaktif oyun deneyimi vaad eden cihaz, üç yönlü jireskop ve üç yönlü akselometre olmak üzere altı yönlü hareket kontrol sistemi ve üç yönlü elektronik pusulaya da sahip. Kapasitif tarzda çoklu dokunmatik touchpad ile donatılan konsol, önde ve arkada olmak üzere iki kamerayla geliyor.

Entegre GPS ve WiFi tabanlı lokasyon servisi ile konum belirleme teknolojisini de bünyesinde barındıran PSP2'nin daha önceki taşınabilir konsollar ile kıyaslandığında bir diğer önemli farkı ise kablosuz iletişim için 3G teknolojisi ile hücresel ağ desteği sunması. Bu sayede "connected device" konseptine adapte olan ve kullanıcılara hareket halindeyken dahi internet erişimi sağlayabilen cihaz aynı zamanda WiFi 802.11n ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojilerini de destekliyor. Yeni nesil PSP, depolama konusunda da yenilik sunuyor ve detayları henüz açıklanmasa da Flash bellek teknolojisini temel alan yeni bir depolama kartı kullanacağı belirtiliyor. Sony için büyük önem taşıyan NGP ya da bilinen adıyla PSP2'nin geliştirme süreci beş temel ayak üzerine inşa edilmiş durumda ki bunları şöyle sıralayabiliriz; Devrimsel Kullanıcı Ara Birimi, Sosyal Bağlantı, Lokasyon Tabanlı Eğlence, Gerçek ve Sanalın Kesişimi ile PlayStation Suit Uyumluluğu.

Görüldüğü üzere PSP2 sahip olduğu teknik özelliklerle oldukça güçlü bir yapı sergiliyor. Peki PSP2 için hangi oyunlar çıkacak, iddialı yapımların hangileri PSP2'ye uyarlanacak. Bu konuda sözü Bölüm Sonu Canvarı'na bırakıyoruz, işte o detaylar;

PSP 2 İçin Oyun Geliştirecek Firmalar
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PSP_2_icin_Oyun_Gelistirecek_Firmalar-12868.htm

PSP 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PSP_2nin_Pil_Omru_Ne_Kadar_Olacak-12869.htm

PSP 2'ye Call of Duty Geliştiriliyor
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PSP_2ye_Call_of_Duty_Gelistiriliyor-12872.htm

Kojima'dan PSP 2 için ilginç Fikirler
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Kojimadan_PSP_2_icin_ilginc_Fikirler-12874.htm

Epic Games: PSP 2 Rakiplerinden 4 Kat Güçlü
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Epic_Games_PSP_2_Rakiplerinden_4_Kat_Guclu-12875.htm

PSP 2'nin İsmi Kafa Karıştırıyor
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PSP_2nin_ismi_Kafa_Karistiriyor-12879.htm

PSP 2'nin Fiyatı Çok Yüksek Olmayacak
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PSP_2nin_Fiyati_Cok_Yuksek_Olmayacak-12882.htm

PSP 2'nin Teknik Özelliklerine Kısa Bakış
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PSP_2nin_Teknik_Ozelliklerine_Kisa_Bakis-12866.htm

Sony PSP2 ya da kod adıyla NGP'nin tatil sezonunda yani bu yılın sonuna doğru Japonya'da, 2012 başında da Amerika ve Avrupa'da kullanıma sunulması bekleniyor. Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da, Nintendo 3DS ile kıyaslandığında daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FrioVentus 7 yıl
Çıksa da alsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
w_wallace 7 yıl
Ne oldu bu alet?Önce bir hevesle beklenmiş herkes,kaşıması nasıl olmuş bu aletin?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 8 yıl
Çıksa da alsak ...

Bu arada iPhone kullanicisi olarak oyun konusunda iPhone ile PSP yi karsilastirmanin bile sacmalik oldugunu dusunuyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatz 8 yıl

umtyilmz
Çıksa da alsak ...

Bu arada iPhone kullanicisi olarak oyun konusunda iPhone ile PSP yi karsilastirmanin bile sacmalik oldugunu dusunuyorum.

Kesinlikle


Dokunmatik ekranda oyun bir yere kadar. Tuş sart.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Party Starter 8 yıl
Overclocking bayaa ugrasmissin ama boşa. Ben sana şöyle örnek verigim o zaman anla. Pcler ps3ten daha güçlü ve programlar sayesinde ps3 oyunlarıni oynatabiliyor peki ps3 haşır durumda mi hayır. Aynı zamanda PSP ve NDS ilk ciktiginda PSP teknolojik bakımdan kat be kat üstündü ama NDS Pspyi ikiye katladı satışlarda. Yani hersey teknoloji değil git bi el konsolu al anlarsın kendine burada boş boş saldiriyorsun elle tutulur birseyin yok.

Senin mantığına göre biz psp2 alinca 2 yıl sonra daha iyi tel çıkacak. Sen o teli alıp bize hava attığında 6 ay sonra daha iyi bi tel çıkacak senin de bizim paramizda boşa gidecek senin mantigina göre. O zaman hiç bişey almayalım biz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper 8 yıl
Afedersinizde Nintendo Ds'in çok mu iyi teknolojisi var? Grafikleri çok mu iyi? Hayır. Ama deliler gibi satıyor. Akıllı telefonların hangisinde PSN gibi bir servis var? Hangi akıllı telefona Unchardet, MGS, Resistance gibi oyunlar çıkacak? Ya da akıllı telefon üreticileri sırf oyun için Sony'nin yaptığı yatırımı yapabilecekler mi? Kojima'nın dediği şu PS3'te oyun oynarken oyunu psp'ye aktarıp devam edebilmek özelliği hangi akıllı telefonda olabilir? Elimde iPad'de iPhone4'te var ama hiçbir hardcore oyuncuyu tatmin etmez herhangi bir akıllı telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
cihaz ozellikleri ve tasarimiyla harika birsey
telefonlarla kiyaslayanlara sasiyorum valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Party Starter 8 yıl
Bu alet ile telefonlar karsilastirilamaz. Çünkü bu aletin 2 tane analogu L/R tuşları ve yenilik olarak arkada touchpadi var. Yani bir OYUN KONSOLU. Siz daha kolay iPhoneda dokunmatik olarak mi fps oynarsınız yoksa bu alette 2 analogla mi? Bu alet genel olarak oyun oynamak için yaratılmış ve oyuncuları düşünerek tasarlanmış. Sony nin vereceği desteklerle de (PSN LiveArea Near gibi) çok gelişmiş olacak.

Bir de tutmussunuz 1-2 yıl sonra daha teknolojik telefonlar çıkar diye evet belki çıkar ama yukarıdaki söylediğim şeylere artı olarak Sony nin exclusive oyunları var ( LBP Killzone Resistance Uncharted vs vs ) bu oyunları hiç bir zaman telefonlarda göremeyeceksiniz ve ekstra olarak Sony bu konsola özel yeni nice exclusive oyunlar çıkartacaktır. Bu yüzden bu alet Sony desteğini cekene kadar eskimez.

Son olarak madem hep teknoloji sürekli gelişiyor ve siz en iyisini almak istiyorsunuz. Merak ettim nereye kadar bekleyeceksiniz. Elbet bir telefon alacaksınız. 6 ay sonra üst modeli çıkınca ne olacak ? Boş boş konularla saldirmayin. Hadi nintendocular neyse ama telefonculari hiç anlayamiyorum. Hayatlarında hiç taşınabilir bir konsola sahip olmuşlar mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyperkin 8 yıl
Şu anda 3DS mi, NGP mi çok kararsızım, ancak 3DS biraz üstün gibi. Neyse, her iki konsolu da elimize alalım da oynanışına bakalım, ona göre karar veririz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gvenc 8 yıl
GTA 4 gelse yada onun grafik motorunu kullanarak oluşturulmuş bir oyun red dead redemption gibi işte o zaman benim için bir numara alet olu r:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sergentooo 8 yıl

gvenc

GTA 4 gelse yada onun grafik motorunu kullanarak oluşturulmuş bir oyun red dead redemption gibi işte o zaman benim için bir numara alet olu r:D



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 8 yıl
Kaç gb hafızası olacak yada umd diskin kapasitesini kaça çıkaracaklarda ps3 kalitesinde oyun oynanacak merak ediyorum doğrusu, mobil oyunlara adapte olamadığım için almam alanların gönlüne göre özelilkleri fiyatı olur umarım. Fiyatının 1000 lira üzerinde olması beni şaşırtır.
Telefon özelliği olursa rakam uçar gider ve benim gibi iphone ve türevi telefonlara ilgisi olan kişilerde satın almaya başlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 8 yıl
Çoklu dokunmatik derken ekranı multitouch mı? Arkası da öyle mi birde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 8 yıl
PSP2'nin teknik özelliklerini okuduktan sonra 2012 sonu çıkacağını idda ettiğim Playstation 4'e kesin gözle bakıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isimbulamadim 8 yıl
İnanılmaz bir cihaz olmuş. Beklentilerim yüksekti ama bu kadar da değildi açıkçası. Haberi okurken resmen yamuldum. Cihaz çıktıktan sonra Android işletim sistemi de bir şekilde portlanabilirse resmen canavar olur. PSP almak gibi bir fikrim yoktu ama dört gözle bekliyorum şu anda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mithrelios 8 yıl
Sony yanlış yolda ilerliyor, OverClocKing'in de dediği gibi, bu alet çok manyak gözüküyor olabilir şu halde fakat bırakın çıktıktan sonrayı çıkana kadar bile daha yüksek işlem gücü olan mobil aletler piyasada olabilir.
2004 yılında PSP'yi gördüğümde çenem düşmüştü o ne oyle diye, borç harç hemen almıştım, bir mobil platformda ps2 grafiği nasıl olur bu manyaklık diye düşünerek. fakat bu çeşit konsolların ömrü 7 yıl kadar sürüyor, 7 yılda teknik özelliklerin katlarca geçileceği bu kadar belliyken, teknik özelliğe yatırım yapmak yerine yenilikçi eğlence yöntemleri geliştirmek gerek.
nintendo bunu yapıyor hep kazanıyor, sony kafasının dikine gitmiş yine, ilk 2 sne ohaaa grafiğe bak diyeceğimiz sonrasında da sıradan kimsenin dönüp bakmayacağı bir alete dönüşmesi muhtemel bir cihaz bu.
bunun yanında nintendo, wii ile hareket algılayıcıyı, ds ile ikili dokunmatik ekranı nasıl oyun deneyiminin bir parçası yaptı ve neticede teknik özellikleri 2-3 gömlek aşağı olmakla birlikte liderliği açık farkla aldıysa, 3ds - psp2 mücadelesinde de aynı şeyin olma olasılığı çok yüksek görünmekte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Geohot fixlesin
bunu da yeriz içeriz harıl harıl kullanırız.Bir de spot aldık mı tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 8 yıl
Adamlar ps3 ile kıyaslıyor hâlâ gelmişiniz cep telefonları falan filan yakın zamanda geçer diye.

Oyunları nasıl aktarıcaz bu cihaza onu anlamadım. Psp de umd disk olayı vardı.
Özel kart filan deniliyor o da ayrı bir konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
34510 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, konsol ve
5 etiket daha fiyat oyun sony arm çıkış tarihi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TTNET Müzik hakkında her şey! [video röportaj] 8 yıl QNAP VioStor VS-2008 video inceleme [ileri düzey video güvenlik sistemi] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim