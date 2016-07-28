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Sony, pil bölümünü satmaya hazırlanıyor

Teknoloji devi Sony, mobil ürünler için geliştirdiği pil işinden ayrılmaya hazırlanıyor. Japon üretici, bu alandaki işlerini yine köklü bir Japon firması olan Murata’ya devretme planları içerisinde.
2 yıl
4,5b
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25
Cep Telefonu Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Enerji depolama noktasındaki teknolojilerin her geçen gün daha kritik bir hale geldiği dönemde Sony, pil tarafındaki işlerini satmak için Japonya’nın önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Murata ile görüşmeye başladıklarını açıkladı.

Şirketin enerji tarafındaki tüm operasyonlarını kapsayacağı belirtilen bu satış, Sony Energy Devices Corporation’ın üretimi gerçekleştirdiği Çin ve Singapur’daki tesisleri de kapsıyor. Tek kullanımlık alkali piller, USB şarj cihazları, fotoğraf makinesi pilleri gibi bir çok ekipmanın üretimini artık Murata üstlenmiş olacak.


1975 yılından bu yana pil üretimi konusunda yenilikçi işlere imza atan Sony, dünyanın ilk lityum-ion pilini 1991 yılında ticari ölçekte satışa sunan şirket olmuştu. Şirket şu sıralar lityum-ion polymer piller konusunda önemli bir teknoloji birikimine sahip.

Ayrıca Bkz. "Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı"

Pil işi aslında Sony’nin cihazlar tarafındaki bir alt birim. Bu birimde Sony’nin oldukça karlı olan görüntü sensörleri ve diğer komponentler bulunuyor. Pil işi ise bu taraftaki karlılık anlamında en olumsuz görüntü sunan birimlerin başında geliyor. Özellikle geliştirilen teknoloji ve gerçekleşen üretimin nakde dönüşmesi anlamındaki gecikme nedeni ile sadece geride kalan yılda 271 Milyon Dolar’lık bir değer düşüklüğü kaybı ortaya çıkarmış.

1944 yılından bu yana teknolojik ekipmanlar, sanayi ürünleri ve komponentler üreten Murata, kısa menzilli kablosuz iletişim modülleri, Bluetooth yongaları, çeşitli yalıtkanlar, güç kaynakları, devre modüller, sensörler gibi alanlarda üretim yapan bir şirket. Murata’nın 2015 yılı net geliri 1 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşmiş.


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ciroer 2 yıl en beğenilen
Japonlar bu fukişimadan sonra aptallaştı.Sony gercek anlamda rezalet işler yapıyor batmaması mucize.Ya Apple gibi mucizevi bir ürünle küllerinden doğacak yada nokia gibi batacak.
Japonlar bu fukişimadan sonra aptallaştı.Sony gercek anlamda rezalet işler yapıyor batmaması mucize.Ya Apple gibi mucizevi bir ürünle küllerinden doğacak yada n...
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SkewCurrent 2 yıl
Üzücü, yapılması gereken birkaç mükemmel pazarlama elemanı istihdam etmek. Avrupa'da elektrikli araç pazarı inanılmaz bir şekilde büyürken bir çok küçük ölçekli(geleceğin markaları) araba üreticisi ortaya çıkacak. Bunlara yönelik ürünler geliştirilse zarar etmelerinin imkanı yok.
Üzücü, yapılması gereken birkaç mükemmel pazarlama elemanı istihdam etmek. Avrupa'da elektrikli araç pazarı inanılmaz bir şekilde büyürken bir çok küçük ölçekli...
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BekirTemel 2 yıl
Asıl bu konuların üstüne gitmesi lazım,sony bu gidişle playstation ile sınırlayacak kendini.
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DH Misafiri 2 yıl
Ne saçma salak yorumlar var. Ulan pil bölümü yine bir Japon firmaya satılıyor. Japonya'da firmalar birbiriyle dayanışma içindedir. Öyle Amerika'daki gibi birbirinin arkasından kuyularını kazmazlar.Birgün Sony satar başka gün Sony satın alır...En basitinden Sony'nin tvleri bile Japan Display ortaklığı ile üretiliyor. Yani Sony tvlerde Toshiba'nın da desteği var, Panasonic vs. Benzer durum otomotiv sektöründe de geçerli. (Toyota-Subaru kardeşliği gibi)
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JoeyBane 2 yıl
Hep bir patlama bekliyoruz Sony'den ama o gunu gorebilmis degiliz. Cunku sen Japonsun.
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mstcev89 2 yıl
Pilden niye çıkılır ki hemde bu kadar önem kazanmışken
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kadirirdem 2 yıl
hep yanlış politikalar yüzünden sadece playstation ve kamera sensör bölüme ile kısıtlı kalacaksın sony...
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DH Misafiri 2 yıl
Bu dandik telefonlarından sonra batması çok normal. Ben boyle dandik firma görmedim. Telefonları elde dağılıyor resmen. Mobile telefon gibi sofistike ve high tech ürünler senin haddinmi be sony. Sen anca git de motorlu kayıtlı manyetik kasetçalar yap ??????????
1 Yanıt Yanıtla
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nct96 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu dandik telefonlarından sonra batması çok normal. Ben boyle dandik firma görmedim. Telefonları elde dağılıyor resmen. Mobile telefon gibi sofistike ve high tech ürünler senin haddinmi be sony. Sen anca git de motorlu kayıtlı manyetik kasetçalar yap ??????????

Tamda DH misafirinden beklenilen yorum
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BRNSpawn 2 yıl
Sony pil konusunda oldukça iyi bir firma, demek ki iyi olmak başarı getirmiyor.
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Virtual Reality 2 yıl
"Baktın saat gidiyor, kolun birini kesip atacaksın" der iş adamları. Sony de kese kese kol kalmadı.
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mkyb 2 yıl
Telefon işindende çekilirler yakında. Sony kendini zorla batırmak istiyor. Birde dünkü şirket değiller yıllardır piyasadalar. Yazık cidden. Sanırım gelecekte ellerinde sadece film yapımcılığı, PlayStation ve kamera sensörü üretimi kalacak.
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atilasat 2 yıl
sony'nin içinde ajanlar mı var nedir. böyle vizyonsuzluk görülmedi
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merihanac 2 yıl
Kükürt tabanlı pil yapacaktı sony, 2020 de.. Nooldu şimdi? Li ion dan sıkıldı mı acep?
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canmania 2 yıl
Binası da eskimiş onu da kat karşılığı Toki'ye versinler ??
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sony, pil ve
4 etiket daha battery division Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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