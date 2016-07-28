Sony, pil bölümünü satmaya hazırlanıyor





Enerji depolama noktasındaki teknolojilerin her geçen gün daha kritik bir hale geldiği dönemde Sony, pil tarafındaki işlerini satmak için Japonya’nın önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Murata ile görüşmeye başladıklarını açıkladı.

Şirketin enerji tarafındaki tüm operasyonlarını kapsayacağı belirtilen bu satış, Sony Energy Devices Corporation’ın üretimi gerçekleştirdiği Çin ve Singapur’daki tesisleri de kapsıyor. Tek kullanımlık alkali piller, USB şarj cihazları, fotoğraf makinesi pilleri gibi bir çok ekipmanın üretimini artık Murata üstlenmiş olacak.





1975 yılından bu yana pil üretimi konusunda yenilikçi işlere imza atan Sony, dünyanın ilk lityum-ion pilini 1991 yılında ticari ölçekte satışa sunan şirket olmuştu. Şirket şu sıralar lityum-ion polymer piller konusunda önemli bir teknoloji birikimine sahip.

Ayrıca Bkz. "Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı"

Pil işi aslında Sony’nin cihazlar tarafındaki bir alt birim. Bu birimde Sony’nin oldukça karlı olan görüntü sensörleri ve diğer komponentler bulunuyor. Pil işi ise bu taraftaki karlılık anlamında en olumsuz görüntü sunan birimlerin başında geliyor. Özellikle geliştirilen teknoloji ve gerçekleşen üretimin nakde dönüşmesi anlamındaki gecikme nedeni ile sadece geride kalan yılda 271 Milyon Dolar’lık bir değer düşüklüğü kaybı ortaya çıkarmış.

1944 yılından bu yana teknolojik ekipmanlar, sanayi ürünleri ve komponentler üreten Murata, kısa menzilli kablosuz iletişim modülleri, Bluetooth yongaları, çeşitli yalıtkanlar, güç kaynakları, devre modüller, sensörler gibi alanlarda üretim yapan bir şirket. Murata’nın 2015 yılı net geliri 1 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşmiş.