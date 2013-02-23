Sony, resmi olarak Olympus firmasının en büyük hisse sahibi durumuna geldi

Haber Editörü
Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Olmypus bugün yaptığı resmi açıklama ile Sony firmasının, kendi hisse payı içerisinde, en büyük hisseye sahip firma durumuna geldiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sene ilk haberleri çıkan Sony-Olympus anlaşması, bugün Olympus tarafından yapılan resmi açıklama ile kesinleşmiş oldu. Yapılan duyuru sonucunda Sony, Olympus'un en büyük hisse sahibi firma durumuna toplam 610 milyon dolar yatırım ile gelerek, firmanın 35 milyona yakın hissesine ve firma içi genel oy hakkının da %11.46'lık kısmına sahip oldu.
Yapılan bu anlaşma sonucunda iki firma arasında özellikle tıbbi ve görüntüleme teknolojileri açısından işbirliği ve teknoloji paylaşımı açısından yenilikler olacağı belirtiliyor.
http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder
http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder Yorum Yaz Paylaş Tweetle
forumdan üye olmayı dene, ana sayfadan değil forumdan dene yıllar önce bende öyle uye olabılmıştım.
kimin açısından?
Neden lenslerde kötü mü lensleri
Haberin basligini okuyunca sony olympusun hissedari haline geldi yaziyor, yazi icerigi tam tersi olympus sony hisselerini topladi yaziyor.kim kimi almis bi acikliga kavustursak...
Hersey ortada ama?
Sony'e bir tavsiye: Mukemmel 14-35mm f2.0 ve 35-100mm f2.0lari SLT ya da NEX sistemine adapte edin.