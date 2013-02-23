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Sony, resmi olarak Olympus firmasının en büyük hisse sahibi durumuna geldi

6 yıl
812
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21
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, resmi olarak Olympus firmasının en büyük hisse sahibi durumuna geldi
Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Olmypus bugün yaptığı resmi açıklama ile Sony firmasının, kendi hisse payı içerisinde, en büyük hisseye sahip firma durumuna geldiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sene ilk haberleri çıkan Sony-Olympus anlaşması, bugün Olympus tarafından yapılan resmi açıklama ile kesinleşmiş oldu. Yapılan duyuru sonucunda Sony, Olympus'un en büyük hisse sahibi firma durumuna toplam 610 milyon dolar yatırım ile gelerek, firmanın 35 milyona yakın hissesine ve firma içi genel oy hakkının da %11.46'lık kısmına sahip oldu.
Yapılan bu anlaşma sonucunda iki firma arasında özellikle tıbbi ve görüntüleme teknolojileri açısından işbirliği ve teknoloji paylaşımı açısından yenilikler olacağı belirtiliyor.
http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder 

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl
DH Misafiri
Resmen bıktım dünden beri sitenize üye olmaya çalışıyorum mail adresime onay gelmedi mail attım cevap yok şimdi sürekli güvenlik yazısını yanlış yazıyorsunuz diyip onaylama maili göndermiyor nasıl bir teknoloji sitesi anlamadım mesut bey sizede twit attım sizde dönmediniz sorunla ilgili bence müşteri hizmetleri olmalı böyle sorunlar için hiçbir anlamada ulaşılamıyor size al buda onay kodunu hatalı girdiniz diyor bune yaaa kardeşim

forumdan üye olmayı dene, ana sayfadan değil forumdan dene yıllar önce bende öyle uye olabılmıştım.
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Saiki 6 yıl
Kratos un da katkısı büyük bu konuda :D
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arel.gr 6 yıl
bu hic iyi olmamis!
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a.f.y. 6 yıl arel.gr
arel.gr

bu hic iyi olmamis!

kimin açısından?
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madmax50 6 yıl
Sony emin adımlarla piyasayı sallıyor, Sony'nin en büyük handikapı lenslerde.
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talerk 6 yıl madmax50
madmax50
Sony emin adımlarla piyasayı sallıyor, Sony'nin en büyük handikapı lenslerde.

Neden lenslerde kötü mü lensleri
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JrMaster 6 yıl
Bu nasıl haber yapmak ya içerde farklı başlık farklı sonraki paragraf farklı kim kime ne yapıyor.....
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soghan 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR







 

Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Olmypus, bugün yaptığı resmi açıklama ile Sony firmasının en büyük hissedarı durumuna geldiğini açıkladı.

 

Geçtiğimiz sene ilk haberleri çıkan Sony-Olympus anlaşması, bugün Olympus tarafından yapılan resmi açıklama ile kesinleşmiş oldu. Yapılan duyuru sonucunda Sony, Olympus'un en büyük hissedarı durumuna toplam 610 milyon dolar yatırım ile gelerek, firmanın 35 milyona yakın hissesine ve firma için genel oy hakkının da %11.46'lık kısmına sahip oldu.

 

Yapılan bu anlaşma sonucunda iki firma arasında özellikle tıbbi ve görüntüleme teknolojileri açısından işbirliği ve teknoloji paylaşımı açısından yenilikler olacağı belirtiliyor.

 

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder 

 

 


Haberin basligini okuyunca sony olympusun hissedari haline geldi yaziyor, yazi icerigi tam tersi olympus sony hisselerini topladi yaziyor.kim kimi almis bi acikliga kavustursak...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl soghan
soghan
Sh@rKs-PoWeR







 

Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Olmypus, bugün yaptığı resmi açıklama ile Sony firmasının en büyük hissedarı durumuna geldiğini açıkladı.

 

Geçtiğimiz sene ilk haberleri çıkan Sony-Olympus anlaşması, bugün Olympus tarafından yapılan resmi açıklama ile kesinleşmiş oldu. Yapılan duyuru sonucunda Sony, Olympus'un en büyük hissedarı durumuna toplam 610 milyon dolar yatırım ile gelerek, firmanın 35 milyona yakın hissesine ve firma için genel oy hakkının da %11.46'lık kısmına sahip oldu.

 

Yapılan bu anlaşma sonucunda iki firma arasında özellikle tıbbi ve görüntüleme teknolojileri açısından işbirliği ve teknoloji paylaşımı açısından yenilikler olacağı belirtiliyor.

 

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder 

 

 


Haberin basligini okuyunca sony olympusun hissedari haline geldi yaziyor, yazi icerigi tam tersi olympus sony hisselerini topladi yaziyor.kim kimi almis bi acikliga kavustursak...

Hersey ortada ama?
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ozturert 6 yıl
Ahanda buraya yazıyorum: Sony Canikon'a en büyük rakip olmak için en önemli adımı attı. Olympus da Sony algılayıcılarina daha rahat erisecek. OMD, EPM2 ve EPL5'te bunu gördük.
Sony'e bir tavsiye: Mukemmel 14-35mm f2.0 ve 35-100mm f2.0lari SLT ya da NEX sistemine adapte edin.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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