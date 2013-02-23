Sony, resmi olarak Olympus firmasının en büyük hisse sahibi durumuna geldi

Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Olmypus bugün yaptığı resmi açıklama ile Sony firmasının, kendi hisse payı içerisinde, en büyük hisseye sahip firma durumuna geldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene ilk haberleri çıkan Sony-Olympus anlaşması, bugün Olympus tarafından yapılan resmi açıklama ile kesinleşmiş oldu. Yapılan duyuru sonucunda Sony, Olympus'un en büyük hisse sahibi firma durumuna toplam 610 milyon dolar yatırım ile gelerek, firmanın 35 milyona yakın hissesine ve firma içi genel oy hakkının da %11.46'lık kısmına sahip oldu.

Yapılan bu anlaşma sonucunda iki firma arasında özellikle tıbbi ve görüntüleme teknolojileri açısından işbirliği ve teknoloji paylaşımı açısından yenilikler olacağı belirtiliyor.

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539503/sony-becomes-main-olympus-shareholder