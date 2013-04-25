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Sony, su geçirmez yapıya sahip yeni aksiyon kamerasını tanıttı

6 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, su geçirmez yapıya sahip yeni aksiyon kamerasını tanıttı
Son yıllardan özellikle GoPro ürünleri ile büyük bir gelişme gösteren aksiyon kamerası pazarı, yeni ürünler ile genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Sony, su geçirmez yapıya sahip yeni aksiyon kamerasını tanıttı.
Handycam HDR-GW66VE ismine sahip olan yeni Sony aksiyon kamerası, her türlü arazi şartında kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak şekilde hazırlanmış durumda. 10 metre su altı derinliğinde bir saat boyunca kalabilen ve çekim yapabilen kamera, 1.5 metre yükseklikte düşmelere dayanabiliyor, -10 derece gibi oldukça düşük hava sıcaklıkların da bile görevlerini yerine getirebiliyor. Teknik olarak üzerinde yer alan 1/3.91 arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör ile Full HD 1080P (50FPS) AVCHD, MPEG2 ve MP4 formatlarında video çekim kapasitesine sahip olan Sony Handycam HDR-GW66VE, 10 kat optik (120 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan F/1.8-3-4 G lensi ile 20MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebiliyor.
 
Sony, su geçirmez yapıya sahip yeni aksiyon kamerasını tanıttı
Elde kullanım için tasarlanmış olan aksiyon kamerası, yaptığı çekimleri Micro SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Micro hafıza kartları üzerine depolayabiliyor. Üzerinde 3-inç hareketli 460 nokta LCD ekran yer alan kamera, elde çekimlerde çok daha iyi sonuçlar elde edebilmek için Sony Optik Steady Shot teknolojisi ile donatılmış ve bunun yanında 108.5x32.5x70mm boyutları ve 188 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir bir yapıyı kullanıcılara sunabiliyor.
Sony tarafından geliştirilen yeni aksiyon kamerası Handycam HDR-GW66VE, Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Cihazın resmi satış fiyatı henüz belli değil.


http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=8495&NewsAreaId=2 Yorum Yaz
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mhcd 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR












 

Son yıllardan özellikle GoPro ürünleri ile büyük bir gelişme gösteren aksiyon kamerası pazarı, yeni ürünler ile genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Sony, su geçirmez yapıya sahip yeni aksiyon kamerasını tanıttı.

 

Handycam HDR-GW66VE ismine sahip olan yeni Sony aksiyon kamerası, her türlü arazi şartında kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak şekilde hazırlanmış durumda. 10 metre su altı derinliğinde bir saat boyunca kalabilen ve çekim yapabilen kamera, 1.5 metre yükseklikte düşmelere dayanabiliyor, -10 derece gibi oldukça düşük hava sıcaklıkların da bile görevlerini yerine getirebiliyor. Teknik olarak üzerinde yer alan 1/3.91 arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör ile Full HD 1080P (50FPS) AVCHD, MPEG2 ve MP4 formatlarında video çekim kapasitesine sahip olan Sony Handycam HDR-GW66VE, 10 kat optik (120 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan F/1.8-3-4 G lensi ile 20MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebiliyor.

 

 

Elde kullanım için tasarlanmış olan aksiyon kamerası, yaptığı çekimleri Micro SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Micro hafıza kartları üzerine depolayabiliyor. Üzerinde 3-inç hareketli 460 nokta LCD ekran yer alan kamera, elde çekimlerde çok daha iyi sonuçlar elde edebilmek için Sony Optik Steady Shot teknolojisi ile donatılmış ve bunun yanında 108.5x32.5x70mm boyutları ve 188 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir bir yapıyı kullanıcılara sunabiliyor.

 

Sony tarafından geliştirilen yeni aksiyon kamerası Handycam HDR-GW66VE, Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Cihazın resmi satış fiyatı henüz belli değil.

 





çok güzel ürün
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goro1982 6 yıl
vay be
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itachi237 6 yıl
aycibin
yalnız elde kullanılabildiği için tutacağını sanmam.bir aksiyon kamerasının mutlaka üzerinizde bir yere sabitlenebiliyor olması lazım.

ilk resimde görünüyor işte kamera kendi kendine kayak yapıyor seni çekiyor.
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aycibin 6 yıl
kendi hem kayıyor hem çekiyor diyorsun.özellikleri dikkatli okumamışım


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St Batuhan 6 yıl
Aksesuarlarını incelemek lazım ama bu sade yapısıyla ucuz olmadıktan sonra elde taşınan bir aksiyon kamerası olması nedeniyle tercih edilecek bir ürün değil, 1 sn düşündüm Sony diye ama gopro gibi bir ürünün aksesuarlara uyumu ve aksesuarların kullanım yapıları çok etkin kılıyor, bunun ise aksesuarları çok önem kazanacaktır. Tabi su altı olayını düşünürsek aksesuar dışı alınacak olursa o kısma alınır sanırım anca. Normal kullanımda zaten elde başka ürün tercih edilir bir sürü.
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aycibin 6 yıl
yalnız elde kullanılabildiği için tutacağını sanmam.bir aksiyon kamerasının mutlaka üzerinizde bir yere sabitlenebiliyor olması lazım.
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