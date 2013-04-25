



Son yıllardan özellikle GoPro ürünleri ile büyük bir gelişme gösteren aksiyon kamerası pazarı, yeni ürünler ile genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Sony, su geçirmez yapıya sahip yeni aksiyon kamerasını tanıttı.

Handycam HDR-GW66VE ismine sahip olan yeni Sony aksiyon kamerası, her türlü arazi şartında kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak şekilde hazırlanmış durumda. 10 metre su altı derinliğinde bir saat boyunca kalabilen ve çekim yapabilen kamera, 1.5 metre yükseklikte düşmelere dayanabiliyor, -10 derece gibi oldukça düşük hava sıcaklıkların da bile görevlerini yerine getirebiliyor. Teknik olarak üzerinde yer alan 1/3.91 arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör ile Full HD 1080P (50FPS) AVCHD, MPEG2 ve MP4 formatlarında video çekim kapasitesine sahip olan Sony Handycam HDR-GW66VE, 10 kat optik (120 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan F/1.8-3-4 G lensi ile 20MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebiliyor.

Elde kullanım için tasarlanmış olan aksiyon kamerası, yaptığı çekimleri Micro SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Micro hafıza kartları üzerine depolayabiliyor. Üzerinde 3-inç hareketli 460 nokta LCD ekran yer alan kamera, elde çekimlerde çok daha iyi sonuçlar elde edebilmek için Sony Optik Steady Shot teknolojisi ile donatılmış ve bunun yanında 108.5x32.5x70mm boyutları ve 188 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir bir yapıyı kullanıcılara sunabiliyor.

Sony tarafından geliştirilen yeni aksiyon kamerası Handycam HDR-GW66VE, Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Cihazın resmi satış fiyatı henüz belli değil.





http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=8495&NewsAreaId=2