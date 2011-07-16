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Sony, suya dayanıklı MP3 çalarlarını duyurdu: NWZ-W2622 ve NWZ-W2634

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,9b
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Dünya elektronik devlerinden Sony, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken ve suya karşı dayanıklılık sergileyen MP3 çalarlarını duyurdu: NWZ-W2622 ve NWZ-W2634
Önceki seriye kıyasla %24 daha hafif tasarlanan NWZ-W26xx serisi 2 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Firma tarafından 2 GB'ın 470 tane, 4 GB'ın 990 tane parça için yeterli olacağı öne sürülüyor.
Yeni MP3 çalarların bataryası tam şarj durumunda 8 saate kadar müzik keyfi sunuyor. Ancak NWZ-W26xx serisinin hızlı şarj fonksiyonu sayesinde sadece 3 dakika şarj ederek 60 dakikaya kadar müzik dinleyebiliyorsunuz.
2 GB'lık model 59,99$, 4 GB'lık model ise 79,99$ olarak fiyatlandırılmış.

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