Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı yeni harici SSD ve HDD çözümlerini tanıttı

Haber Editörü
Teknolojinin hemen her alanında aktif olarak yer alan ve farklı ihtiyaçlar için donanım ürünleri hazırlamaya devam eden Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı PSZ-SA25 (SSD), PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) isimli yeni harici depolama çözümlerini tanıttı.
Üzerlerinde silikon koruma yer alan ve bu sayede ortalama 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere dayanabilen ürünler, IP5X ve IPX4 standartlarıyla da suya ve toza karşı korunaklı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Modellerden 256GB depolama miktarıyla hazırlanan PSZ-SA25 (SSD) USB 3.0 portu üzerinden saniyede 400MB transfer hızı, 500GB ve 1TB depolama miktarları ile gelen PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) ise saniyede 120MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Beraberlerinde gelen dahili yazılımları ile FAT32, HFS+ ve NTFS formatları arasında geçiş şansı tanıyan harici depolama birimleri, gövdelerinde yer alan LED ışık sistemiyle de veri aktarım süreci hakkında bilgi verebiliyorlar.
Sony tarafından duyurulan modellerden 256GB'lık SSD versiyonu 300$, 500GB'lık HDD 127$, 1TB HDD versiyonu ise 173$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.
http://www.photographybay.com/2013/09/15/sony-unveils-rugged-storage-drives/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ssd de mantıklı bence.Sonuçta arada sırada ssd yi kasadan çıkarıp bir yerlere götürebiliriz.Dayanaklı olması avantajb
Fakirliğin lüzumu yok.
Kimisi teker kalası sever, kimisi leğen plastiği. Bizimkisi It's a Sony