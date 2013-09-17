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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı yeni harici SSD ve HDD çözümlerini tanıttı

5 yıl
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HDD / SSD
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı yeni harici SSD ve HDD çözümlerini tanıttı
Teknolojinin hemen her alanında aktif olarak yer alan ve farklı ihtiyaçlar için donanım ürünleri hazırlamaya devam eden Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı PSZ-SA25 (SSD), PSZ-HA50 (HDD) ve PSZ-HA1T (HDD) isimli yeni harici depolama çözümlerini tanıttı.
Üzerlerinde silikon koruma yer alan ve bu sayede ortalama 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere dayanabilen ürünler, IP5X ve IPX4 standartlarıyla da suya ve toza karşı korunaklı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Modellerden 256GB depolama miktarıyla hazırlanan PSZ-SA25 (SSD) USB 3.0 portu üzerinden saniyede 400MB transfer hızı, 500GB ve 1TB depolama miktarları ile gelen PSZ-HA50 (HDD) ve  PSZ-HA1T (HDD) ise saniyede 120MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Beraberlerinde gelen dahili yazılımları ile FAT32, HFS+ ve NTFS formatları arasında geçiş şansı tanıyan harici depolama birimleri, gövdelerinde yer alan LED ışık sistemiyle de veri aktarım süreci hakkında bilgi verebiliyorlar.
Sony tarafından duyurulan modellerden 256GB'lık SSD versiyonu 300$, 500GB'lık HDD 127$, 1TB HDD versiyonu ise 173$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.photographybay.com/2013/09/15/sony-unveils-rugged-storage-drives/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kucukyenici 5 yıl en beğenilen
Sony'de her şeyi su ve toz geçirmez yapmaya başladı! Tabi bu durum fiyatlara da yansıyordur. Tsunami'nin etkisi var mı acaba?
Yanıtla +13
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giogo 5 yıl
Arkadaşlar Sony ye kızmayın.Japonyaya Hiroşima atom bombası düştükten sonra milletçe üretim stratejilerini hep dayanıklılık üzerine kurdu.
Bu ssd de mantıklı bence.Sonuçta arada sırada ssd yi kasadan çıkarıp bir yerlere götürebiliriz.Dayanaklı olması avantajb
Arkadaşlar Sony ye kızmayın.Japonyaya Hiroşima atom bombası düştükten sonra milletçe üretim stratejilerini hep dayanıklılık üzerine kurdu.Bu ssd de mantıkl...
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Illustrious. 5 yıl
İsyan eden arkadaşlara Sony'den tokat gibi cevap;

Fakirliğin lüzumu yok.

Kimisi teker kalası sever, kimisi leğen plastiği. Bizimkisi It's a Sony
İsyan eden arkadaşlara Sony'den tokat gibi cevap;Fakirliğin lüzumu yok.Kimisi teker kalası sever, kimisi leğen plastiği. Bizimkisi...
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karayulun 5 yıl
İhtiyacı olmayanlar, 'gereksiz vb' yorumlar yapmamalıdır. ihtiyaç meselesi. kiminin gerçekten ihtiyacı vardır.
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Gl4dius 5 yıl
aragorn22
Steve MeadeÖzellik sayabilmek için su geçirmezlik sertifikası alındığını bilmeyen yoktur heraldeBkz: Su teması oldu diye servisten geri dönen Xperia Z ler
Xperia z kullanıyorum cihaz nerdeyse açık havada çalıştığından daha çok suda çalıştı. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. 1 metreninde altına indim defalarca. Arkadaşlarımda var cihazları benimkiyle aynı kaderi paylaşıyor. Şimdiye kadar bir sorun yok. Şimdi düşünüyorum da sorun tam olarak nerede anlayamadım

güzel bir noktaya değinmişssin ve güzel bir yorum olmuş bazı şeyleri firmalar ile alakalı değil kullanıcı hatasıda olabilir ama servis'in bu konuda biraz daha imtiyazlı olması gerek bence sonuç olarak yeni birşey suya dayanıklı telefonlar ve insanların ister istemez acemiliği olabiliyor ya da dikkatsizliği
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aspirin_00 5 yıl
kucukyenici
Sonyde her şeyi su ve toz geçirmez yapmaya başladı! Tabi bu durum fiyatlara da yansıyordur. Tsunaminin etkisi var mı acaba?

cep telefonunda o özellik çok hoşuma gitti kimse 2000 tl'lik telefonun suyla, onla, bunla bozulmasını hiç kimse istemez
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aspirin_00 5 yıl
daha normal ssd alamadık.
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CopyAndMony 5 yıl
bunu alan adam ya dagaci,ormanci,kampci,belgeselci,gezgin fotografcidir.
size ne gerek la . sony düsünüyor.
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aragorn22 5 yıl
Bu tarz ürünlerin piyasada olması güzel. Ne zaman ne lazım olacağı hiç belli olmaz
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onur01651 5 yıl
Millet pcye ssd bulamıyor, bunlar harici ssd yapıyor :D
USB 3.00 dan ne kadar faydalanabilirki?
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taha_mz 5 yıl
Ssd lerde mekanik hdd ler gibi hareketli parca olmadigi icin darbeye karsi zaten dayaniklilar. Ayrica acik biryerleri olmadigi icin toz da giremiyor icine.
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Ciginix 5 yıl
Sony'nin suya ve toza karşı alerjisi var.
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DH Misafiri 5 yıl
Millet herkesi aynı koşulda yaşıyor/çalışıyor falan sanıyor...Söyle bi meslek gruplarını düşünsenize?ben national g. de çalışan bir yönetmenim mesela belgesel çekiyorum...bunu almayayımda ne alayım?
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ZEUS__ 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Millet herkesi aynı koşulda yaşıyor/çalışıyor falan sanıyor...Söyle bi meslek gruplarını düşünsenize?ben national g. de çalışan bir yönetmenim mesela belgesel çekiyorum...bunu almayayımda ne alayım?

misafire bak sen. ağzı da laf yapıyor. sen timsah derisi kaplı ssd al o zaman ya da çita puantiyeli.
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