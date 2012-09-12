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Sony, tam kare kompakt fotoğraf makinesi Cyber-shot RX1'i duyurdu

6 yıl
2,1b
1
22
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin bas-çek kategorisine başarılı ürünler sunduğu Cyber-shot serisi, bu kez firmanın ilk tam kare kompakt fotoğraf makinesi olan RX1'i bünyesine kattı.

Daha önce görselleri internete sızan ürünün kompakt ölçülerdeki kasası, 24.3MP çözünürlükte 35,8 x 23,9 mm tam kare Exmor CMOS sensör ve 35mm f/2.0 Carl Zeiss Sonnar T* sabit lens barındırıyor. 

Büyük sensörü kameranın hassasiyet genişliğini ISO 100-25600 değerine çıkarırken, genişletilmiş mod ile ISO 50 değerinde veya Çoklu Çerçeve Kumlanma Azaltma kullanarak ISO 102400 değerinde de çekim yapabiliyor.

Modelde geliştirilmiş BIONZ görüntü işlemcisine yer verilmiş. Bu sayede Exmor CMOS sensörden alınan veri çok kısa sürelerde işlenebiliyor ve saniyede 5 kareye kadar tam çözünürlükte çekim yapılabiliyor. İşlemci 14-bit RAW formatındaki verileri de işleyebiliyor. 

Model, tam kare DSLR makinelerde olduğu gibi manuel kontrol modları sunuyor. Odak modları arasında kolay geçiş, odak ve açıklık kontrolleri bunlardan bazıları.

Kameradaki Quick Navi özelliği ayarların hızlı ve sezgisel olarak yapılmasını sağlıyor. MR modu ile kullanıcılar kaydettikleri 3 farklı ayar modundan istediklerini anında kullanabiliyor.
Kameranın vizörü olmadığı için dileyenler opsiyonel olarak satılan vizör kullanabiliyor. Çekimler 1.23 milyon piksel çözünürlükte 3 inçlik LCD ekrandan takip edilebiliyor.

By Pixel Super Resolution adı verilen dijital zoom özelliği ise klasik dijital zoom'lara nazaran kayıpsız olarak zoom yapmayı ve kaliteli sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. 

Ayrıca kamera 60 kare veya 24 kare saniyede Full HD video çekimi de yapabiliyor. Kamerada 13 farklı yaratıcı stil ve geniş bir yelpazede resim efektleri de sunuluyor. 

Cyber-shot RX1 kompakt kamera, Kasım ayında 2800$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aynı tarihte FDA-EV1K elektronik vizör 600$ olarak, FDA-V1K optik vizör de 450$ olarak satışa sunulacak. 
Sony, tam kare kompakt fotoğraf makinesi Cyber-shot RX1'i duyurdu
Tam Boyutta Gör



www.sony.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Benim HS20 makinamla kapışamaz bu özelliklerle :)
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nervium 6 yıl
pek iyi olmuş, pekde güzel olmuş.
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
DH Misafiri
tam kare denmiş ama tam da kare değil, kenarlarında ovallikler var.bence tutmaz.

Dikdörtgen olması değilde kenarlarımı rahatsız etti ?
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DH Misafiri 6 yıl
tam kare denmiş ama tam da kare değil, kenarlarında ovallikler var.
bence tutmaz.
2 Yanıt Yanıtla
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Ed - 6 yıl
ahasudhasljdlaksd




bu dh misafiri'nin normal bi mesajı yok bu forumda yeminle.
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yunuss.10 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tam kare denmiş ama tam da kare değil, kenarlarında ovallikler var.
bence tutmaz.

Allah razı olsun kardeş , fark edememiştim nerdeyse yamuk makineyi alcaktım
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M@rvelous 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tam kare denmiş ama tam da kare değil, kenarlarında ovallikler var.
bence tutmaz.

normalde yapmazdım ama..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bbuzol 6 yıl
Sokak fotografcilari icin vazgecilmez olur bence.
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evo5558 6 yıl
Kashikoi Tamashi
evo5558Ekranla ilgili verilen bilgi hatali olabilir sanirim, 1,23 mp ekran denmis, bunun olmasi icin cozunurlugun 720p den daha fazla olmasi lazim ki bu da su an icin 3 bir ekranda bana pek mumkun gelmiyor. Ben mi karistiriyorum biseyleri acaba?
Hayır 720p den yüksek oluyor mesela Canon modellerinde ki ekranlar 1040k yani 1366x768,,, 1.23mp büyük ihtimalle 1280x960 dır,telefonlarda 1.3mp diye gördüğümüz şey ...

ben işte bu kadar yüksek ppi degerlerine çıkılabildimi onu merak ediyordum ve baya şaşirdim dogru ise.
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alikiziltoprak 6 yıl
Fiyat olarak da bu konuya yazayım, pahalı.. FF tek tercih sebebi olmayabilir her zaman, herkeste. Büyük kumar.
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
evo5558
Ekranla ilgili verilen bilgi hatali olabilir sanirim, 1,23 mp ekran denmis, bunun olmasi icin cozunurlugun 720p den daha fazla olmasi lazim ki bu da su an icin 3 bir ekranda bana pek mumkun gelmiyor. Ben mi karistiriyorum biseyleri acaba?

Hayır 720p den yüksek oluyor mesela Canon modellerinde ki ekranlar 1040k yani 1366x768,,, 1.23mp büyük ihtimalle 1280x960 dır,telefonlarda 1.3mp diye gördüğümüz şey ...
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Amedra 6 yıl
Gayet iyi.
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evo5558 6 yıl
Ekranla ilgili verilen bilgi hatali olabilir sanirim, 1,23 mp ekran denmis, bunun olmasi icin cozunurlugun 720p den daha fazla olmasi lazim ki bu da su an icin 3" bir ekranda bana pek mumkun gelmiyor. Ben mi karistiriyorum biseyleri acaba?
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Stanislas Xavier 6 yıl
Gerçekten iyi,fakat full frame,24 mp sanki fotoğrafçılıkla aşırı ilgilenenler için gerekli özellikler ve o tarz kişiler büyük gövdeleri taşımayı pek dert etmezler ayrıca bu aletler slr ların sunduğu konforu sunamıyor...Evet küçük makinede çok yüksek kalite isteyenler vardır ama 3000$ gibi bir fiyat insanı kararsız bırakır, sony a99 2800$ satılacaksa bir de ...
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veleciraptor 6 yıl
Full frame sensör ve bas-çek makine. Bir an tuhaf hissettim
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fotifoti 6 yıl
Beğendim. Güzel cihaz.
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