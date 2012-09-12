Sony, tam kare kompakt fotoğraf makinesi Cyber-shot RX1'i duyurdu

Sony'nin bas-çek kategorisine başarılı ürünler sunduğu Cyber-shot serisi, bu kez firmanın ilk tam kare kompakt fotoğraf makinesi olan RX1'i bünyesine kattı.





Daha önce görselleri internete sızan ürünün kompakt ölçülerdeki kasası, 24.3MP çözünürlükte 35,8 x 23,9 mm tam kare Exmor CMOS sensör ve 35mm f/2.0 Carl Zeiss Sonnar T* sabit lens barındırıyor.





Büyük sensörü kameranın hassasiyet genişliğini ISO 100-25600 değerine çıkarırken, genişletilmiş mod ile ISO 50 değerinde veya Çoklu Çerçeve Kumlanma Azaltma kullanarak ISO 102400 değerinde de çekim yapabiliyor.





Modelde geliştirilmiş BIONZ görüntü işlemcisine yer verilmiş. Bu sayede Exmor CMOS sensörden alınan veri çok kısa sürelerde işlenebiliyor ve saniyede 5 kareye kadar tam çözünürlükte çekim yapılabiliyor. İşlemci 14-bit RAW formatındaki verileri de işleyebiliyor.





Model, tam kare DSLR makinelerde olduğu gibi manuel kontrol modları sunuyor. Odak modları arasında kolay geçiş, odak ve açıklık kontrolleri bunlardan bazıları.





Kameradaki Quick Navi özelliği ayarların hızlı ve sezgisel olarak yapılmasını sağlıyor. MR modu ile kullanıcılar kaydettikleri 3 farklı ayar modundan istediklerini anında kullanabiliyor.

Kameranın vizörü olmadığı için dileyenler opsiyonel olarak satılan vizör kullanabiliyor. Çekimler 1.23 milyon piksel çözünürlükte 3 inçlik LCD ekrandan takip edilebiliyor.





By Pixel Super Resolution adı verilen dijital zoom özelliği ise klasik dijital zoom'lara nazaran kayıpsız olarak zoom yapmayı ve kaliteli sonuçlar elde etmeyi sağlıyor.





Ayrıca kamera 60 kare veya 24 kare saniyede Full HD video çekimi de yapabiliyor. Kamerada 13 farklı yaratıcı stil ve geniş bir yelpazede resim efektleri de sunuluyor.





Cyber-shot RX1 kompakt kamera, Kasım ayında 2800$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aynı tarihte FDA-EV1K elektronik vizör 600$ olarak, FDA-V1K optik vizör de 450$ olarak satışa sunulacak.









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