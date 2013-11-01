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Sony üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışlarını artırdı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışlarını artırdı

Gelecek yıl için akıllı telefon satışlarında yüzde 55 artış hedefleyen Sony, geride kalan yılın üçüncü çeyreği için de olumlu tablolar çiziyor. 

Firma üçüncü çeyrekte yıl bzında yüzde 10 artışla 18 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karı 151 milyon dolar, net kar ise 61 milyon dolar oldu ve yıl bazında yüzde 50 azalma yaşandı. Hisse başı kazanç ise 19 cent oldu.

Firmanın yüzünü güldüren mobil cihaz bölümü durumunda. Bölüm yüzde 39 artışla gelirini 4 milyar dolara yükseltti. Bununla birlikte 9 milyon dolar faaliyet zararı var.

Görüntüleme sistemleri yüzde 7 düşüşle 1.7 milyar dolar gelir elde etti ve 24 milyon dolar faaliyet zararı oluştu. Oyun bölümü yüzde 5 artışla 1.6 milyar dolar gelir elde etti ancak 8 milyon dolarlık faaliyet zararından kurtulamadı. Vita cihazındaki indirim zararın en büyük sebebi oldu. Sony'nin yarıiletken ve bileşen üretim bölümü ise 122 milyon dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı. 

Sony son çeyrekte yaklaşık 10 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde 8.8 milyon, önceki çeyrekte ise 9.6 milyon satış gerçekleşmişti. Firma Mart 2014 tarihinde sonra erecek mali yıl bütününde 42 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor. Kalan dönemde Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 modelleri dağıtım ağı daha da genişleyeceği için firmanın satışlarını artırması bekleniyor.  

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/13q2_sony.pdf Yorum Yaz
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kucukyenici 5 yıl
Japon firmaları büyük bir ihtimalle maliyet sebebiyle G.Kore, Taiwan, Çin ile yarışamadıklarından kaliteyi düşürüyorlar. Fiyat ve vaadettiği özelllikler ile Japon firmaları gerilerde kalıyor. Doğubank'a gidin her yer Samsung, Lg olmuş. Ayrıca Türkiye'de Sony hep tok esnaf olduğundan insanlara fiyatları yüksek geliyor. Dünya pazarında da durum bu yönde gözüküyor.
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Teknode 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Japon firmaları büyük bir ihtimalle maliyet sebebiyle G.Kore, Taiwan, Çin ile yarışamadıklarından kaliteyi düşürüyorlar. Fiyat ve vaadettiği özelllikler ile Japon firmaları gerilerde kalıyor. Doğubank'a gidin her yer Samsung, Lg olmuş. Ayrıca Türkiye'de Sony hep tok esnaf olduğundan insanlara fiyatları yüksek geliyor. Dünya pazarında da durum bu yönde gözüküyor.

Nokia'nın yerini aldı Samsung ile Apple bu bir gerçek. Bu iki marka içinde her türlü kılıf, kasa,yedek parça, ne ararsan bulmak kolaylaştı.
Sony çok fazla tutulmadığı için bu konuda sıkıntılı bu bir gerçek. Kaliteli mi evet hepsinden kaliteli ama çok pahalı çıktı misal z1.
Bir de kronik sorunlu telefonlar üretiyor, z aldık kamerada leke arka kapak kalkma sorunları var.
z1'de neler çıkacak bekliyoruz.
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EmreTheBand 5 yıl
Htc Sony Lgye elveda
lg g2 ile uctu diyeceksiniz ama sadece fiyatindan dolayi oyleydi Dunyada pek tutulmadi.
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ВAВA 5 yıl
Hey gidi SonyEricsson hey.
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gently weeps 5 yıl
4. Nesil laptopları çıkarsalar tam olcak beklemekten bıktım
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JoeyBane 5 yıl
Sony'nin az satmasının nedeni fiyat politikası da olabilir. Z1'in fiyatını düzeltseler, ekranlardaki korumayı değiştirseler daha iyi olur. Suya toza dayanıklı olsun diye ekran kalitesinden ödün veriyoruz. İstese Corning'in koruyucularını entegre edebilir. Ama yapmıyor.
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yc#1 5 yıl JoeyBane
JoeyBane

Sony'nin az satmasının nedeni fiyat politikası da olabilir. Z1'in fiyatını düzeltseler, ekranlardaki korumayı değiştirseler daha iyi olur. Suya toza dayanıklı olsun diye ekran kalitesinden ödün veriyoruz. İstese Corning'in koruyucularını entegre edebilir. Ama yapmıyor.

Sony Gorilla Glass yerine Dragontrail kullanıyor. Umarım Z1 Mini geldiğinde Optimus G2 kadar fiyat istemezler.
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LilTunechi 5 yıl
Umarım batarsın sony böylece bir senede bu kadar amiral çıkmayacığını öğrenirsin
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kemaloztin 5 yıl LilTunechi
LilTunechi
Umarım batarsın sony böylece bir senede bu kadar amiral çıkmayacığını öğrenirsin

valla samsungta öyle ama batma matma yok
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gurkanse 5 yıl
o arkadaki eleman ne ayak tinerci gibi :)
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yc#1 5 yıl
Bakalım PS4 bu tabloya nasıl bir katkıda bulunacak ?
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oktayakgoz 5 yıl
Olaya bakın ya. Sony, Motorola ve Nokia gibi devlerin yerinde resmen yeller esiyor. Sony nin yazısı yeterdi kalite için. Benim gibi Sony hayranı bile artık Sony e bakmıyor. K700 k750 gibi kameralı telefonları üreten Sony lumia 920 ile bile yarışamıyor. Gelecek 3 senedeki microsof ve intelin halini çok merak ediyorum
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01001101 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Olaya bakın ya. Sony, Motorola ve Nokia gibi devlerin yerinde resmen yeller esiyor. Sony nin yazısı yeterdi kalite için. Benim gibi Sony hayranı bile artık Sony e bakmıyor. K700 k750 gibi kameralı telefonları üreten Sony lumia 920 ile bile yarışamıyor. Gelecek 3 senedeki microsof ve intelin halini çok merak ediyorum

yıllarca sony kullandım, android e geçişi bile sony ile yaptım. ama sony ilginç işler yapıyo.

önce piyasanın donanım olarak gerisinde cihazlar ürettiler (giriş değil amiral gemi idi bunlar) sonra pili inanılmaz düşük telefonlar ürettiler (x-p 1300mah, x-u 1320mah, x-sola 1320mah vs vs..) şimdi de tutturmuşlar bi su geçirmezlik
sony yi seviyorum ama şu şartlarda, o çerçeve ve sanal tuşlarla alasım hiç gelmiyo


+ servis rezaletini de unutmamak gerek, her gelen telefonu su geçirmiş bu diye garanti dışı bırakıp 1400TL para isityolar anakart değişmeli diye. güncellemede sorun yaşayıp sonra açılmayan bizim işyerinden arkadaşın telefona da aynı damgayı vurdular serviste, halbuki suyla akalası yok olayın ama adamlar alışmış, her gelen x-z'ye yapıştır su damgasını geç.
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talerk 5 yıl
Fiyat konusunda agresif olmadıkları sürece mümkün değil başarılı olmaları
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