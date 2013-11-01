Sony üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışlarını artırdı





Gelecek yıl için akıllı telefon satışlarında yüzde 55 artış hedefleyen Sony, geride kalan yılın üçüncü çeyreği için de olumlu tablolar çiziyor.





Firma üçüncü çeyrekte yıl bzında yüzde 10 artışla 18 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karı 151 milyon dolar, net kar ise 61 milyon dolar oldu ve yıl bazında yüzde 50 azalma yaşandı. Hisse başı kazanç ise 19 cent oldu.





Firmanın yüzünü güldüren mobil cihaz bölümü durumunda. Bölüm yüzde 39 artışla gelirini 4 milyar dolara yükseltti. Bununla birlikte 9 milyon dolar faaliyet zararı var.





Görüntüleme sistemleri yüzde 7 düşüşle 1.7 milyar dolar gelir elde etti ve 24 milyon dolar faaliyet zararı oluştu. Oyun bölümü yüzde 5 artışla 1.6 milyar dolar gelir elde etti ancak 8 milyon dolarlık faaliyet zararından kurtulamadı. Vita cihazındaki indirim zararın en büyük sebebi oldu. Sony'nin yarıiletken ve bileşen üretim bölümü ise 122 milyon dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı.





Sony son çeyrekte yaklaşık 10 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde 8.8 milyon, önceki çeyrekte ise 9.6 milyon satış gerçekleşmişti. Firma Mart 2014 tarihinde sonra erecek mali yıl bütününde 42 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor. Kalan dönemde Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 modelleri dağıtım ağı daha da genişleyeceği için firmanın satışlarını artırması bekleniyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/13q2_sony.pdf