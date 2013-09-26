Sony, üst seviye ses kalitesi vaat eden yeni Walkman müzik çalar modellerini duyurdu





Walkman adı altında hazırladığı müzik cihazları yanında cep telefonları ile büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan ve kişilere müzik dolu keyifli saatler yaşatan teknoloji devi Sony, ZX1, F880, S ve E serisi yeni müzik çalarlarını duyurdu.

Sony tarafından tanıtılan modellerden ZX1 ve F880 barındırdıkları 1GHz çift çekirdekli işlemci, 854 x 480 piksel dokunmatik ekran ve Android 4.1 işletim sistemi ile diğer modellerden ayrılıyorlar. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve NFC kablosuz bağlantıları ile donatılan müzik çalarlar, S-Master HX(192kHz/24bit) adlı dijital amplifikatör ile AIFF, ALAC, FLAC ve WAV ses formatlarını yüksek kalitede çalabiliyorlar. Ayrıca Google Play market üzerinden indirilen farklı uygulama ya da oyunları da çalıştırabilen ürünlerden üst seviye ZX1'in 128GB, F880 modelini ise 16GB, 32GB ve 64GB depolama seçenekleri yer alıyor. S ve E serisi Walkman modelleri ile kullanıcılara ortalama 77 saat gibi oldukça yüksek bir kullanım oranı sunan Sony, ürünleri 320 × 240 piksel LCD ekran ve daha çok düşük bütçeye sahip kullanıcılar düşünerek hazırlamış durumda.

Sony tarafından tanıtılan Walkman modellerinden ZX1 760$, F880 depolama boyutuna göre 273$, 304$ ve 405$, S serisi 182$, E serisi ise 111$ fiyat etiketleriyle Ekim ve Kasım aylarında satışa sunulacaklar.

http://www.slashgear.com/sony-walkman-nw-zx1-and-nw-f880-series-media-players-land-in-october-25299077/