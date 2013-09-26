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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, üst seviye ses kalitesi vaat eden yeni Walkman müzik çalar modellerini duyurdu

5 yıl
4,4b
1
66
Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, üst seviye ses kalitesi vaat eden yeni Walkman müzik çalar modellerini duyurdu

Walkman adı altında hazırladığı müzik cihazları yanında cep telefonları ile büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan ve kişilere müzik dolu keyifli saatler yaşatan teknoloji devi Sony, ZX1, F880, S ve E serisi yeni müzik çalarlarını duyurdu.
Sony tarafından tanıtılan modellerden ZX1 ve F880 barındırdıkları 1GHz çift çekirdekli işlemci, 854 x 480 piksel dokunmatik ekran ve Android 4.1 işletim sistemi ile diğer modellerden ayrılıyorlar. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve NFC kablosuz bağlantıları ile donatılan müzik çalarlar, S-Master HX(192kHz/24bit) adlı dijital amplifikatör ile AIFF, ALAC, FLAC ve WAV ses formatlarını yüksek kalitede çalabiliyorlar. Ayrıca Google Play market üzerinden indirilen farklı uygulama ya da oyunları da çalıştırabilen ürünlerden üst seviye ZX1'in 128GB, F880 modelini ise 16GB, 32GB ve 64GB depolama seçenekleri yer alıyor. S ve E serisi Walkman modelleri ile kullanıcılara ortalama 77 saat gibi oldukça yüksek bir kullanım oranı sunan Sony, ürünleri 320 × 240 piksel LCD ekran ve daha çok düşük bütçeye sahip kullanıcılar düşünerek hazırlamış durumda.
Sony tarafından tanıtılan Walkman modellerinden ZX1 760$, F880 depolama boyutuna göre 273$, 304$ ve 405$, S serisi 182$, E serisi ise 111$ fiyat etiketleriyle Ekim ve Kasım aylarında satışa sunulacaklar.

http://www.slashgear.com/sony-walkman-nw-zx1-and-nw-f880-series-media-players-land-in-october-25299077/ Yorum Yaz
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halflıfe 5 yıl en beğenilen
4k yı neden z1 koymadığı 4k çekebilen kameraları tanıtınca ortaya çıkmıştı bu s-master digital amplikatörüde z1 nede koymadığı bu haberden sonra en net şekilde ortaya çıktı
4k yı neden z1 koymadığı 4k çekebilen kameraları tanıtınca ortaya çıkmıştı bu s-master digital amplikatörüde z1 nede koymadığı bu haberden sonra en net şekilde ...
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Vash The Stampede 5 yıl theasus
theasus
Bir MP3 çalara 405$ vermek....
Güldürmesinler adamı

türkiye gibi teknoloji cahili bir ülkede satamaz. ama başka ülkede satıyor ki üretiyor.
ayrıca telefona da 2000 verilmez.
bilgisayara 5000, arabaya 60bin, takıya 10bin, saate 1000, güneş gözlüğüne 500, televizyona 4000 vs verilmez. gereksiz mantığıyla yaklaşmamak gerek.
ama yukardaki saydıklarıma mutlaka para vermişsindir eminim ki.
ben de mp3 çalar diye bahsettiğiniz dap'a 1000 verdim. kulaklığa 700, amfiye 300 verdim, mutluyum. şarkı dinliyorum diye çatal-kaşık tıngırtısı dinleyen, 25 liraya mp3 çalar, 5 liraya da kulaklık alan güruh anlayamaz ne demek istediğimi.
theasusBir MP3 çalara 405$ vermek....Güldürmesinler adamıtürkiye gibi teknoloji cahili bir ülkede satamaz. ama başka ülked...
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aragorn22 5 yıl
ben sizin müzik diye dinlediğinizi sandığınız şeylerin müzik olmadığına eminim.
' dıp tıs dıp tıs' tarzında şeyler dinleyip ben müzik dinlemeyi seviyorum diyenlerdensiniz sanırım. sizin gerçekten müzik dinlediğinizi sanmıyorum. zaten bir kere dinleseniz bir daha o telefona o kulaklık jakını takmazsınız.
not: umarım dinlemezsiniz aksi takdirde ileriki dönemlerde bu size pahalıya patlar :)
ben sizin müzik diye dinlediğinizi sandığınız şeylerin müzik olmadığına eminim.' dıp tıs dıp tıs' tarzında şeyler dinleyip ben müzik dinlemeyi seviyorum diy...
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1 Avatar
Kefalci 5 yıl
Şu an kullandığım e463'ün görüntüsü yeni e'den daha iyi,yenisi çok kalın olmuş ama diğerlerine bir şey diyemem.Ses kalitesi olarak ipod'dan çok daha iyi sony (2 yıl shuffle ve nAno kullandım).Yeni mp3 alacağım zaman düşünebilirim e'yi
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Nelson Muntz 5 yıl
Artık her telefonda müzik çalar olduğu için böyle şeyleri saçma buluyorum.
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Mr.Loney 5 yıl Nelson Muntz
Nelson Muntz

Artık her telefonda müzik çalar olduğu için böyle şeyleri saçma buluyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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musa_unsal2005 5 yıl
Tmm doğru o zaman ben pes ettim.
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FeerdyTyfour 5 yıl
Walkman kaldı mı ya
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SuperSantorelli 5 yıl
iriver astell&kern varken başka üst seviye cihaz alınmaz..
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asharot 5 yıl
khytr89
Nokia N91 dışında müzik konusunda tatminkar bir cihazla karşılaşmadım.. Bilen gören varsa haber etsin (ciddiyim.. hi-fi kulaklıklarla derin bassları duyabileceğim yüksek sese sahip telefon ya da medya oynatıcı arıyorum)

Ibasso Dx100 veya Hifiman 801 olabilir
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asharot 5 yıl
musa_unsal2005
O alt çerçeve nedir arkadaş, gittikçe genişliyor. Telefonun alt çerçevesi değilde alt çerçevenin telefonu var sanki.

Telefon sananlar var :D
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DH Misafiri 5 yıl
128 kbpsde dinlediğiniz şeye müzik diyorsanız eyvallah bunlar çok pahalı gelir size
Ben, orjinal cd alıp, flac kopyalar oluşturup, bu ve benzeri cihazlarda (yanında bi de kafa üstü kulaklık) gerçek müziği dinlemeye devam ederim
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Tom Hagen 5 yıl
başarılı cihaz ama bunun yerine bu özelliği telefona ekleyebilirdi. Ama adamlar sadece telefondan para kazanmıyor..
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Qwarx 5 yıl
Benim Walkman hikayem s615f ile başladı. 5 sene kullandım hala da çalışıyor kuzenimde şu an. ve kendime bir F804 aldım. Müzikten bahsediyorsan Walkman ses kalitesinde çok iyidir, tek demiyorum. Gelecek olan bu ürünler kaç para bilmem size göre pahalı başkasına göre ucuzu ama ederidir. Kullandıkça, dinledikçe, eskidikçe kalitesini farkedip harbiden iyiymiş dedirtecek şeyler bunlar. Tabi bilinçli ve müziken azıcık olsun anlayan biri iseniz.
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gageracer 5 yıl
DH Misafiri
Walkman telefondan haber versen be Sony. Z1i kamera ile öne çıkarıp yanına bi tane walkman phone yapsan batarmıydın sanki

Çook uzun zaman önce Sony-Ericsson zamanında W serisi telefonları vardı hoparlörleri çok yüksek ve net ses verirdi ve şarjı da iyi giderdi.Kardeşime W880i almıştık ince-hafif ve o kadar küçük cihazdan beklenmeyecek derecede yüksek sesi vardı.Telefon çalınca krize girerdik öyle söyleyeyim.We telefonu 600-700 liraya almıştık.Ey gidi günler ey.Ülkem 3 yılda bir alacağım birşeyin vergisiyle geçinme çabasında hala...
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