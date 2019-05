Sony ve Olympus’tan yeni fotoğraf makineleri

CES 2013 fuarında birçok büyük firma yeni fotoğraf makinelerini duyurmaya devam ediyor. Fuar kapsamında yeni fotoğraf makinesi duyuruları Sony ve Olympus'tan geldi.





CES 2013 fuarında toplam 12 yeni fotoğraf makinesi duyuran iki büyük firma Sony ve Olympus, herkesin ihtiyaç ve bütçesine göre fotoğraf makinesi çeşitlerini sergiledi. Fotoğraf makineleri arasında her türlü doğa şartına uyumlu Olmypus TG serisi ve Sony TF model fotoğraf makineleri dikkatleri üzerlerine çekiyor. Ayrıca her türlü kullanıma uygun şık fotoğraf makinelerini de duyuran iki dev, yeni modellerinde kullanıcıların ihtiyaç duyacağı her türlü özelliğe yer vermeye özen göstermiş.

Duyurusu yapılan modeller;

Sony

Sony Cyber-Shot WX200

18.2 MP Exmor Cmos sensör, 10x optik zoom, Full HD video, Sony G lens

Sony Cyber-Shot WX80

16.2 MP Exmor Cmos sensör, 8x optik zoom, Full HD video, Carl Zeiss lens

Sony Cyber-Shot WX60

16.2 MP Exmor Cmos sensör, 8x optik zoom, Full HD video, Carl Zeiss lens

Sony Cyber-Shot TF1

16.1 Mp Super HAD CCD sensör, su ve darbeye dayankılı gövde, 4x optik zoom

Sony Cyber-Shot H200

20.1 Mp Super HAD CCD sensör, 26x optik zoom, Sony Lens, AA pil desteği

Sony Cyber-Shot W730

16.1 Mp Super HAD CCD sensör, 8x optik zoom, Carl Zeiss lens, HD video

Sony Cyber-Shot W710

16.1 Mp Super HAD CCD sensör, 5x optik zoom, Carl Zeiss lens, HD video

Olympus

Olympus TG-630

12 MP çözünürlük, 5x/10x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği, su ve darbe dayanıklı gövde yapısı

Olympus TG-830

16 MP çözünürlük, 5x/10x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği, su ve darbe dayanıklı gövde yapısı

Olympus SH-50

16 MP çözünürlük, 24x/48x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği

Olympus SZ-15

16 MP çözünürlük, 24x/48x zoom, 3" LCD ekran, HD video çekim özelliği

Olympus SZ-16

16 MP çözünürlük, 24x/48x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği

Olympus TG serisi makinelerden TG-2 $380, TG-630 $200, TG-830 $280 fiyat etiketi ile, Olympus SZ ve SH serisi makinelerden ise SH-50 $229, SZ-15 $199 ve SZ-16 $229 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Sony marka fotoğraf makinelerinin fiyatları hakkında herhangi bir bilgi ise yayınlanmadı.

