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Sony ve Olympus’tan yeni fotoğraf makineleri

6 yıl
1,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2013 fuarında birçok büyük firma yeni fotoğraf makinelerini duyurmaya devam ediyor. Fuar kapsamında yeni fotoğraf makinesi duyuruları Sony ve Olympus'tan geldi.

CES 2013 fuarında toplam 12 yeni fotoğraf makinesi duyuran iki büyük firma Sony ve Olympus,  herkesin ihtiyaç ve bütçesine göre fotoğraf makinesi çeşitlerini sergiledi. Fotoğraf makineleri arasında her türlü doğa şartına uyumlu Olmypus TG serisi ve Sony TF model fotoğraf makineleri dikkatleri üzerlerine çekiyor. Ayrıca her türlü kullanıma uygun şık fotoğraf makinelerini de duyuran iki dev, yeni modellerinde kullanıcıların ihtiyaç duyacağı her türlü özelliğe yer vermeye özen göstermiş.
Duyurusu yapılan modeller;
Sony 
Sony Cyber-Shot WX200
18.2 MP Exmor Cmos sensör, 10x optik zoom, Full HD video, Sony G lens
Sony Cyber-Shot WX80
16.2 MP Exmor Cmos sensör, 8x optik zoom, Full HD video, Carl Zeiss lens
Sony Cyber-Shot WX60
16.2 MP Exmor Cmos sensör, 8x optik zoom, Full HD video, Carl Zeiss lens
Sony Cyber-Shot TF1
16.1 Mp Super HAD CCD sensör, su ve darbeye dayankılı gövde, 4x optik zoom
Sony Cyber-Shot H200
20.1 Mp Super HAD CCD sensör, 26x optik zoom, Sony Lens, AA pil desteği
Sony Cyber-Shot W730
16.1 Mp Super HAD CCD sensör, 8x optik zoom, Carl Zeiss lens, HD video
Sony Cyber-Shot W710 
16.1 Mp Super HAD CCD sensör, 5x optik zoom, Carl Zeiss lens, HD video
Olympus
Olympus TG-630
12 MP çözünürlük, 5x/10x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği, su ve darbe dayanıklı gövde yapısı
Olympus TG-830
16 MP çözünürlük, 5x/10x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği, su ve darbe dayanıklı gövde yapısı
Olympus SH-50
16 MP çözünürlük, 24x/48x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği
Olympus SZ-15
16 MP çözünürlük, 24x/48x zoom, 3" LCD ekran, HD video çekim özelliği
Olympus SZ-16 
16 MP çözünürlük, 24x/48x zoom, 3" LCD ekran, 1080p video çekim özelliği 
Olympus TG serisi makinelerden TG-2 $380, TG-630 $200, TG-830 $280 fiyat etiketi ile, Olympus SZ ve SH serisi makinelerden ise SH-50 $229, SZ-15 $199 ve SZ-16 $229 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Sony marka fotoğraf makinelerinin fiyatları hakkında herhangi bir bilgi ise yayınlanmadı.

http://photorumors.com/page/2/ Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl

Sony akıyor.
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First_Person 6 yıl
Megapixel manyagi edecek yine bunlar bizi...
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depeche35 6 yıl
Yani bu kadar bir süre geçmiş ömürden ama hala Sony Cyber-Shot WX60 hakkında Sony türkiye hiç birşey bilmiyor bu alettle ilgili. Nedir ? Kaç para seviyesinde olur. WX50 nin yeni hali midir ?
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