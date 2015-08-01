Sony vites yükseltiyor: Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 geliyor, işte detaylar

Sony akıllı telefon pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. Bir yandan tamamiyle yeni bir amiral gemi model hazırlığında olan şirket, diğer taraftan orta segmente yönelik yeni modellerini kullanıcılarla buluşturmanın planlarını yapıyor. Xperia M4 Aqua ile ses getiren, Xperia C4 ile de segment başarısını pekiştiren Sony'nin yeni modelleri Xperia C5 Ultra ve M5 olacak. Şimdi isterseniz yeni telefonları yakından tanımaya başlayalım.

Xperia C5 Ultra tasarımıyla fark yaratıyor. Kenarlardan neredeyse çerçevesiz görünen telefon, Japon üreticinin tasarım konusunda iddialı olduğu cihazlar arasında.Yerini aldığı C4 modelinde ekran ve çerçeve arasındaki mesafe 2.2mm iken C5 Ultra da bu değer 0.8mm'ye düşüyor, yani gerçekten agresif bir geliştirme olduğunu söyleyebiliriz. Kenarlarda incelik telefonun üst kısmına da bir miktar yansıtılabilseymiş çok daha güçlü bir görünüm elde edilebilirmiş. 6-inç boyutunda olduğu konuşulan telefon, kamera özellikleriyle de sınıfında rekabetçi olacak.

Sony'nin yeni telefonunda özellikle ön taraftaki büyük özçekim kamerası dikkatlerden kaçmıyor. Exmor R mobil sensörün kullanıldığı kameraya LED flaş eşlik ediyor. 13MP olduğu belirtilen ön kamera, geniş açılı lens ile desteklenmiş durumda. Hem iyi hem de düşük ışık koşullarında iddialı kamera performansı vaad eden Sony, özçekim tutkunlarını yakalayabilir. Arka kamerası da 13MP olan Xperia C5 Ultra'nın diğer özellikleri de hiç fena değil.

Ekran çözünürlüğünün Full HD olmasını beklenen Xperia C5 Ultra, MediaTek'in 1.7GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Helio X10 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle gelen telefona, 128GB'a kadar microSD hafıza kartı takılabiliyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar için çift SIM kart desteği de unutulmamış. Xperia C4'ün 2600mAh olan pili C5 Ultra'da 2930mAh'e yükseltilmiş. STAMINA moduyla tek şarjda cihazın iki tam gün çalışabildiğini söylüyor Sony. Önü cam, arkası parlak plastik ve kenar çerçevesi metal olan cihazın ülkemize iddialı bir fiyatla gelmesi bekleniyor.

Sadece Xperia C5 Ultra değil Sony'nin sürprizi. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa bir de Xperia M5 modeline tanık olacağız. Genel görünüm itibariyle akıllara Xperia Z3+ modelini getiren telefon, 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. 7.6mm ile ile amiral gemi model olan Xperia Z3+'dan 0.7mm daha kalın olan telefonun arkası M4 Aqua ve C5 Ultra gibi modellerden farklı olarak plastik değil Z3+ gibi camdan üretilmiş.

Xperia M5 donanım seviyesinde de önemli özellilkler getiriyor. Diğer üst seviye Sony modellerinden farklı olarak 20.7MP yerine 21.5MP çözünürlüğünde, F/2.2 diyafram değerine ve 5x kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip olan Xperia M5'in 13MP olan ön kamerası da oto-fokus yapabiliyor. Diğer özellikleri de hayli iddialı olan telefon, MediaTek'in 8 çekirdekli Helio X10 işlemcisini kullanıyor. 2.2GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin 2GHz'lik versiyonunda istifade eden telefona 3GB RAM, 16GB depolama, microSD desteği ve 2600mAh pil eşlik ediyor.

Rusya kaynaklı bazı siteler Xperia M5 modelinin 400 dolar, Xperia C5 Ultra'nın ise 350 dolar seviyesinden satılacağını söylüyor. Henüz resmi açıklama olmadığı için net bir şey konuşma zor ama bu fiyatlandırma itibariyle yeni modellerin işi çok kolay değil. 389 dolardan lanse edilen OnePlus 2 ve Motorola'nın yeni cihazları aynı fiyat bandında oldukça iddialı. Sony'nin Android 5.1.1 üzerinde en güncel arayüzü ile sunacağı telefonlar 3 Ağustos'ta tanıtılacak.



