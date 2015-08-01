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Sony vites yükseltiyor: Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 geliyor, işte detaylar

3 yıl
24,4b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony akıllı telefon pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. Bir yandan tamamiyle yeni bir amiral gemi model hazırlığında olan şirket, diğer taraftan orta segmente yönelik yeni modellerini kullanıcılarla buluşturmanın planlarını yapıyor. Xperia M4 Aqua ile ses getiren, Xperia C4 ile de segment başarısını pekiştiren Sony'nin yeni modelleri Xperia C5 Ultra ve M5 olacak. Şimdi isterseniz yeni telefonları yakından tanımaya başlayalım.
Xperia C5 Ultra tasarımıyla fark yaratıyor. Kenarlardan neredeyse çerçevesiz görünen telefon, Japon üreticinin tasarım konusunda iddialı olduğu cihazlar arasında.Yerini aldığı C4 modelinde ekran ve çerçeve arasındaki mesafe 2.2mm iken C5 Ultra da bu değer 0.8mm'ye düşüyor, yani gerçekten agresif bir  geliştirme olduğunu söyleyebiliriz. Kenarlarda incelik telefonun üst kısmına da  bir miktar yansıtılabilseymiş çok daha güçlü bir görünüm elde edilebilirmiş. 6-inç boyutunda olduğu konuşulan telefon, kamera özellikleriyle de sınıfında rekabetçi olacak.
Sony vites yükseltiyor: Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 geliyor, işte detaylar
 
Sony'nin yeni telefonunda özellikle ön taraftaki büyük özçekim kamerası dikkatlerden kaçmıyor. Exmor R mobil sensörün kullanıldığı kameraya LED flaş eşlik ediyor. 13MP olduğu belirtilen ön kamera, geniş açılı lens ile desteklenmiş durumda. Hem iyi hem de düşük ışık koşullarında iddialı kamera performansı vaad eden Sony, özçekim tutkunlarını yakalayabilir. Arka kamerası da 13MP olan Xperia C5 Ultra'nın diğer özellikleri de hiç fena değil.
Ekran çözünürlüğünün Full HD olmasını beklenen Xperia C5 Ultra, MediaTek'in 1.7GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Helio X10 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle gelen telefona, 128GB'a kadar microSD hafıza kartı takılabiliyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar için çift SIM kart desteği de unutulmamış. Xperia C4'ün 2600mAh olan pili C5 Ultra'da 2930mAh'e yükseltilmiş. STAMINA moduyla tek şarjda cihazın iki tam gün çalışabildiğini söylüyor Sony. Önü cam, arkası parlak plastik ve kenar çerçevesi metal olan cihazın ülkemize iddialı bir fiyatla gelmesi bekleniyor.
Sadece Xperia C5 Ultra değil Sony'nin sürprizi. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa bir de Xperia M5 modeline tanık olacağız. Genel görünüm itibariyle akıllara Xperia Z3+ modelini getiren telefon, 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. 7.6mm ile ile amiral gemi model olan Xperia Z3+'dan 0.7mm daha kalın olan telefonun arkası M4 Aqua ve C5 Ultra gibi modellerden farklı olarak plastik değil Z3+ gibi camdan üretilmiş. 
Sony vites yükseltiyor: Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 geliyor, işte detaylar
 
Xperia M5 donanım seviyesinde de önemli özellilkler getiriyor. Diğer üst seviye Sony modellerinden farklı olarak 20.7MP yerine 21.5MP çözünürlüğünde, F/2.2 diyafram değerine ve 5x kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip olan Xperia M5'in 13MP olan ön kamerası da oto-fokus yapabiliyor. Diğer özellikleri de hayli iddialı olan telefon, MediaTek'in 8 çekirdekli Helio X10 işlemcisini kullanıyor. 2.2GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin 2GHz'lik versiyonunda istifade eden telefona 3GB RAM, 16GB depolama, microSD desteği ve 2600mAh pil eşlik ediyor.
Rusya kaynaklı bazı siteler Xperia M5 modelinin 400 dolar, Xperia C5 Ultra'nın ise 350 dolar seviyesinden satılacağını söylüyor. Henüz resmi açıklama olmadığı için net bir şey konuşma zor ama bu fiyatlandırma itibariyle yeni modellerin işi çok kolay değil. 389 dolardan lanse edilen OnePlus 2 ve Motorola'nın yeni cihazları aynı fiyat bandında oldukça iddialı. Sony'nin Android 5.1.1 üzerinde en güncel arayüzü ile sunacağı telefonlar 3 Ağustos'ta tanıtılacak.  


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S A M C R O 3 yıl en beğenilen kılıç-61
kılıç-61
kılıç-61
Cok cirkin ama mutlu sony toplulugu yine cok begenmis ilginc

Yorumumu cok begendiniz için hepinize tesekkur ediyorum

Sırf eksi vermek için giriş yaptım.
kılıç-61kılıç-61Cok cirkin ama mutlu sony toplulugu yine cok begenmis ilgincYorumumu cok begendiniz için ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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_GRKM_ 3 yıl
kılıç-61

Cok cirkin ama mutlu sony toplulugu yine cok begenmis ilginc


bütün sony konularında genellikle varsın..ve hepsi de kötü yorumlar..beğenmiyorsan buraya girip boşna vakit harcama..
kılıç-61Cok cirkin ama mutlu sony toplulugu yine cok begenmis ilgincbütün sony konularında genellikle varsın..ve hepsi ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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hazarRS 3 yıl
C5 Ultra oldukça güzel görünüyor. Satışa çıktığında almayı düşünebilirim. Pahalılık olmasa da Z5ini bekleyip alsak keşke.
Bir de ön kamerasını görünce aklıma T1000 geldi :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

C5 Ultra oldukça güzel görünüyor. Satışa çıktığında almayı düşünebilirim. Pahalılık olmasa da Z5ini bekleyip alsak keşke.Bir de ön kamerasını görünce ak...
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DH Misafiri 3 yıl
Selamaleykum sizler güZEL tavsiyelerde buluna bilirim bende tüm gerekli olan herşeyi sony yapma kolaylığı kadar güzel birşey yok samsun kendi uygulamaya geçiyor iyi deyil iphone kendine özelmis gibi davranıyor bence sony m5 çok iyi bir telefon gönül rahatlıyla tavsiye ederim Sony bir başka sesi vede kendi tasarımı harika
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DH Misafiri 3 yıl
Sony m5 almak çok istiyorum ilk telefonum olucak alırsam ama iphone 7'yi beklesem mi bilemiyorum ama büyük ihtimalle m5 alıcam özellikleri çok güzele benziyor bayildım
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Ele7en 3 yıl
Sanal tuştan kurtulamadılar bi ama bunun dışına Sony™ bir harika
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fenerliso 3 yıl
C5 ultra çıktı, M5 ne zaman çıkar ve 1300-1400 TL mi olur yoksa 1500+ mı olur?
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THUGGER 3 yıl
Guzel olmus
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johnny_bravo_ 3 yıl
Daha 1 hafta bile olmadı 1199 tl'ye c4 aldım şimdi 1399'a c5 çıktı :S

Gerçi c4 ten pek bir farkı yok ekran boyutu ve ön kamera dışında bariz görünen.. Zaten 5.5 inç bile büyük gelirken 6 aşırı büyük gelirdi artı ön kamerayı kullanmıyorum bile aldığım günden beri :) :)

Ama yinede elindeki telefonun bir üst modelinin olması insanı psikolojik olarak üzüyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
Xperia C5 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu. Ülkemizde 1399 TL'den satılacak. M5 de büyük ihtimal 1499 TL olur.
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ons 3 yıl DH Misafiri
1-3 iş günü diyor, stoğunda yani bu durumda
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ANIL007 3 yıl
Ya iphone 6s ya da sony z5 alacağım.
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DH Misafiri 3 yıl
m5 için 8gb modelini Türkiye ye göndermenizi tavsiye ediyorum. m4 aqua ile 8 gb modelini göndererek adınızdan iyi söz ettirdiniz çok başarılı bir karardı.
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akprogrammer 3 yıl
m5 bekliyorum . geliş tarihi ne zaman.....
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contik 3 yıl
Üstteki genişliği alt çerçeveye verse kusursuz tasarım olacak. Yukarıdaki bildirim ledi, sensör vs ıvır zıvır ne varsa koy işte aşağı. Ön kamerada da megapiksel yarıştıracağına koy en az yer işgal edecek olanı. Sanal tuş inadadından da vazgeç koy fiziksel butonları. Kimse sevmiyor işte ekran alanından çalan home vs. O kadar aşağı yakın tuşa basmaya çalışırken düşer o telefon. Üst çerçeve olsun dar aşağıda geniş geniş takılsın parmaklarımız.
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mail_er 3 yıl contik
contik

Üstteki genişliği alt çerçeveye verse kusursuz tasarım olacak. Yukarıdaki bildirim ledi, sensör vs ıvır zıvır ne varsa koy işte aşağı. Ön kamerada da megapiksel yarıştıracağına koy en az yer işgal edecek olanı. Sanal tuş inadadından da vazgeç koy fiziksel butonları. Kimse sevmiyor işte ekran alanından çalan home vs. O kadar aşağı yakın tuşa basmaya çalışırken düşer o telefon. Üst çerçeve olsun dar aşağıda geniş geniş takılsın parmaklarımız.

Sanal tuşlar sayesinde parmaklar "geniş geniş takılıyor" zaten. Yani senin istediğin gibi telefonun alt çerçevesinden uzakta konumlanmış oluyorlar. Sanal tuşa karşı çıkan arkadaşların anlamak istemedikleri bu işte. Hem o tuşların ekrandan çalmadığını anlamanız için napmak lazım size? Ayrıca herhangi bir oyunda, uygulamada, videoda o tuşların kaybolmasının nasıl bir avantaj olduğunu nasıl izah edebiliriz size? Ayrıca hadi bildirim ledi alta koyulur da sensörler nasıl koyulacak alt tarafa? Hem de tuşları ekranın altına taşımışken? Parmaklar üzerlerinde "geniş geniş takılırken" ne iş yapacak o sensörler?
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