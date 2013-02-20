Sony, yeni 70-400 F/4.5-5.6, 50mm F/1.4 ve 18-55 F/3.5-5.6 lenslerini duyurdu





Bugün yaptığı farklı birçok fotoğraf makinesi duyurusundan sonran Sony, 70-400mm F/4.5-5.6 G SSM 2, Carl Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM ve 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II objektiflerini resmi olarak duyurdu.

Sony tarafından duyurulan lenslerden Sony 70-400mm F/4.5-5.6 G SSM 2 telefoto zoom lens, Sony'nin G serisi ailesine ait ve doğa, aksiyon fotoğrafçıları için oldukça ideal bir aralık ve performans sunuyor. Yeni geliştirilen LSI sürücü devresi ve SSM ( Super Sonic Wave Motor) sessiz netleme motoru sayesinde eski modele göre 4 kat daha iyi netleme performans sunabilen lens, yeni geliştirilen Nano AR kaplamalar sayesinde de eski modele oranla 4 kat daha iyi optik kaliteye ulaşabiliyor. Lensi teknik özelliklerine bakmak gerekirse;

- Zoom lens

- F4-F5.6 diyafram aralığı

- 1.50m minimum netleme mesafesi

- 1.5 kg ağırlık

- 77mm filtre çapı

- Üçayak bağlantı aparatı

- 18 element 12 grup lens yapısı

Sony'nin bugün resmi duyurusu yaptığı diğer bir lens ise Carl Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM modeli oldu. Carl Zeiss'in mükemmel optik kalitesine sahip olan lens, sunduğu 50mm sabit odak uzaklığı ve F/1.4 diyafram değeri ile, özellikle portre çekimler için ideal özellikler sunuyor. Tam kare fotoğraf makineleri için geliştirilen Planar T 50mm, sessiz netleme sistemi ve toz/kir geçirmeye yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;

- Sabit Odak Uzaklığına sahip lens

- F/1.4 diyafram oranı

- 0.45m minimum netleme mesafesi

- 518gr ağırlık

- 72mm filtre çapı

- Ultrasonic netleme motoru

- 8 element 5 grup lens yapısı

Sony tarafından yapılan son duyuru ise 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II modeli oldu. Firmanın günümüzdeki DLSR fotoğraf makineleri yanında kit lens olarak verilen modelin yenilenmiş hali olan 18-55mm SAM 2, oldukça hafif ve kompakt yapısı ile 3x yakınlaştırma sağlayabiliyor. Genel kullanım amaçlı geliştirilmiş bir lens olan lens, eski modele oranla yeni geliştirilen arka optik element ile daha iyi görüntü kalitesi sunabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;

- Kit Lens

- F3.5-F5.6 diyafram aralığı

- 0.25m minimum netleme mesafesi

- 222 gr ağırlık

- 55mm filtre çapı

- 8 element 7 grup lens yapısı

Firma tarafından duyurulan yeni lens modellerinden Sony 70-400mm F/4.5-5.6 G SSM 2 telefoto zoom lens 2700$, Carl Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM 1990$ ve Sony 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II modeli ise 275$ fiyat etiketleri ile Mart/Mayıs aylarında satın alınabilecekler.



