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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, yeni 70-400 F/4.5-5.6, 50mm F/1.4 ve 18-55 F/3.5-5.6 lenslerini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, yeni 70-400 F/4.5-5.6, 50mm F/1.4 ve 18-55 F/3.5-5.6 lenslerini duyurdu
Bugün yaptığı farklı birçok fotoğraf makinesi duyurusundan sonran Sony, 70-400mm F/4.5-5.6 G SSM 2, Carl Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM ve 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II objektiflerini resmi olarak duyurdu.
 
Sony, yeni 70-400 F/4.5-5.6, 50mm F/1.4 ve 18-55 F/3.5-5.6 lenslerini duyurdu
Sony tarafından duyurulan lenslerden Sony 70-400mm F/4.5-5.6 G SSM 2 telefoto zoom lens, Sony'nin G serisi ailesine ait ve doğa, aksiyon fotoğrafçıları için oldukça ideal bir aralık ve performans sunuyor. Yeni geliştirilen LSI sürücü devresi ve SSM ( Super Sonic Wave Motor) sessiz netleme motoru sayesinde eski modele göre 4 kat daha iyi netleme performans sunabilen lens, yeni geliştirilen Nano AR kaplamalar sayesinde de eski modele oranla 4 kat daha iyi optik kaliteye ulaşabiliyor. Lensi teknik özelliklerine bakmak gerekirse;
- Zoom lens
- F4-F5.6 diyafram aralığı
- 1.50m minimum netleme mesafesi
- 1.5 kg ağırlık 
- 77mm filtre çapı
- Üçayak bağlantı aparatı
- 18 element 12 grup lens yapısı
 
Sony, yeni 70-400 F/4.5-5.6, 50mm F/1.4 ve 18-55 F/3.5-5.6 lenslerini duyurdu
Sony'nin bugün resmi duyurusu yaptığı diğer bir lens ise Carl Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM modeli oldu. Carl Zeiss'in mükemmel optik kalitesine sahip olan lens, sunduğu 50mm sabit odak uzaklığı ve F/1.4 diyafram değeri ile, özellikle portre çekimler için ideal özellikler sunuyor. Tam kare fotoğraf makineleri için geliştirilen Planar T 50mm, sessiz netleme sistemi ve toz/kir geçirmeye yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;
- Sabit Odak Uzaklığına sahip lens
- F/1.4 diyafram oranı
- 0.45m minimum netleme mesafesi
- 518gr ağırlık
- 72mm filtre çapı
- Ultrasonic netleme motoru
- 8 element 5 grup lens yapısı
 
Sony, yeni 70-400 F/4.5-5.6, 50mm F/1.4 ve 18-55 F/3.5-5.6 lenslerini duyurdu
Sony tarafından yapılan son duyuru ise 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II modeli oldu. Firmanın günümüzdeki DLSR fotoğraf makineleri yanında kit lens olarak verilen modelin yenilenmiş hali olan 18-55mm SAM 2, oldukça hafif ve kompakt yapısı ile 3x yakınlaştırma sağlayabiliyor. Genel kullanım amaçlı geliştirilmiş bir lens olan lens, eski modele oranla yeni geliştirilen arka optik element ile daha iyi görüntü kalitesi sunabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakarsak;
- Kit Lens 
- F3.5-F5.6 diyafram aralığı
- 0.25m minimum netleme mesafesi
- 222 gr ağırlık 
- 55mm filtre çapı
- 8 element 7 grup lens yapısı
Firma tarafından duyurulan yeni lens modellerinden Sony 70-400mm F/4.5-5.6 G SSM 2 telefoto zoom lens 2700$, Carl Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM 1990$ ve Sony 18-55mm F/3.5-5.6 SAM II modeli ise 275$ fiyat etiketleri ile Mart/Mayıs aylarında satın alınabilecekler.


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cakalll 6 yıl
ama ne set olur dusunsenize 35 1.4,50 1.4,85 1.4,135 1.8 offf offff:)))))
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V4LKyR 6 yıl
a_seaman
Zeiss lens olduğu için. Samuray kılıcı kadar keskin, sharp as a razor vs. gibi yorumları vardır bu lenslerin. Bir de prime lens olduğu için pahalıdır.

Sağolun cevap için de, yahu bir marka BU KADAR mı fark ettiriyor? Ne var yani Carl Zeiss olunca ne oluyor ki? Tam olarak teknik detaylarıyla bu konuyu öğrenmek istiyorum.
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Father Torque 6 yıl
Tipik Sony fiyatları. Sony'nin 50mm f/1.4 modelinin fiyatı orijinal Zeiss 50mm f/1.4'ün neredeyse 2 katı olmuş, e aralarındaki şimdilik tek fark birinde AF motoru ise (ki iki modelde de "Planar" tabiri kullanıldığı için optik tasarımları aynıdır diye düşünüyorum) bu kadar pahalı mı bu AF motorları yahu? Sony yemesin bizi, sonra neden bir Canon ya da Nikon kadar satamıyoruz diye de sormasınlar mümkünse sadece Nex serisiyle devam etsinler.
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aliosman2323 6 yıl
Yahu 20 subat'i bekleyin demisti sony,,, eeeeeeee bumuydu duyurcaklari
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IceRulez 6 yıl
hocam en alttaki lensin ağırlığında 222kg yazıyor gözden kaçırmışsınız
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CanTnçr 6 yıl IceRulez
IceRulez

hocam en alttaki lensin ağırlığında 222kg yazıyor gözden kaçırmışsınız



Teşekkürler
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V4LKyR 6 yıl
Şu 50mm olan 2000$ mı yazıyor orda?! Neden.
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a_seaman 6 yıl
Zeiss lens olduğu için. "Samuray kılıcı kadar keskin", "sharp as a razor" vs. gibi yorumları vardır bu lenslerin. Bir de prime lens olduğu için pahalıdır.
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