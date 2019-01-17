Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu

Aynasız fotoğraf makinası serilerine devam eden Sony, A6400 aynasız kamera modelini duyurdu. Vlogger’ları hedefleyen Sony A6400 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
7b
2
19
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde YouTube gibi platformlarla büyük önem kazanan vlogger konusuna fotoğraf makinesi üreticileri de ilgi gösteriyor. Sony yeni A6400 kamerasıyla vlogger’ları ve fotoğrafçıları hedefliyor.

 

Sony A6400 özellikleri ve fiyatı

 

Sony A6400 adındaki yeni model firmanın APS-C aynasız kamera serisinin son üyesi. Sony A6300 ve  A6500 modellerinin arasına yerleşen yeni üye 180 derece dönebilen LCD dokunmatik ekranı ile ağırlıklı olarak vlogger kesimine hitap edecek.

 

Ayrıca Bkz. "Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor"

24MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olan modelde BIONZ X görüntü işleme motoru yer alıyor. Motor ile birlikte çalışan yüksek performanslı otomatik odaklama özelliği 0.02 saniyede odaklama yapabiliyor. Sony A6300 modelinden yaklaşık 1.8 kat daha hızlı.

 

4K çözünürlüğünde 30fps video kaydeden modelin ISO değeri 32000 iken sadece fotoğraflarda gelişmiş mod ile 102400 değerine ulaşabiliyor. XGA OLED Tru-finder vizör 89 fonksiyona sahip ve 8 özelleştirilmiş profil atanabiliyor.

 

Sony A6400 aynasız kamera modeli 900$ fiyat etiketine sahip. 16-50mm F3.5-5.6 lens ile birlikte 1000$ olacak kamera Şubat ayı itibariyle piyasaya çıkacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/a6400-new-sonys-aps-c-mirrorless-camera/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Escapetolife 4 ay en beğenilen
There's no in-body image stabilization. 6500'ü öldürmemek için koymamışlar yine.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 ay
Gereksiz olmuş. a6300 zaten 4k çekiyor. a6500'deki görüntü sabitleyici koymamışlar. eee ne anladım ben bu işten. tek farkı ekranın üste doğru dönmesi. bende nex 5R var. onun da ekranı yukarı doğru dönüyor. ayrıca vlogger'lar için mic girişi yok hala mesela. sonuç olarak çıkarmış olmak için çıkmış bence. gerçi beni fazla ilgilendirmiyor. ben 2. el bi a6000 alıcam bana yeter. a6400 a6500 alacağım paraya gider temiz bir a7ii alırım. aps-c çin yüksek fiyatlar bence gereksiz.
Gereksiz olmuş. a6300 zaten 4k çekiyor. a6500'deki görüntü sabitleyici koymamışlar. eee ne anladım ben bu işten. tek farkı ekranın üste doğru dönmesi. bende nex...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__Nikolaus__ 3 ay
Birşey merak ettim bilmediğim için soruyorum, fotograf makinalarında diyafram değeri cok yüksek, telefonlarda ise düşük ısıkta iyi resim için f1.5 e kadar indi, fotograf makinaları flaşsız az ısıklı ortamlarda başarısız mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kafkaslı57 3 ay __Nikolaus__
Birincisi objektif değişken gövdelerde diafram lenslerdedir
Ancak kompak yani değişmeyen lenslerde olan makinelerde yine lensin üzerindedir
Lenslere göre ışık dıafram değişir
Mesela 35. mm f 1.4. Lensle loş ışıkta flaşsız bayağı güzel kareler alınabilir
35. Mm f2.8 lensle ısoya yüklenip açarsın mecbur ondada noıse yanı kumlanma
Çok olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kafkaslı57 3 ay
Sony kendi ayağına sıkmaya devam ediyor
Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu
Balyoz sanıyor sony de bu hesap
Sony bu satış politikasını devam ettirirse bu ülkede işi biter

Hayatta bir daha. Sony diye bir fotoğraf ekipmanı almam
Benim sony le artık işim olmaz
A9 ve S serisi dışında bütün gövdelerini ve lenslerini
Kullandım

Fujifilm XT3 ve lenslerinden aldığım keyfin onda birini
Alamadım

Sony herbir özellik için ayrı ayrı gövde çıkarmaya devam etsin
Çünkü millet enayii ya her özellik için gövde alıcaklar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 3 ay Kafkaslı57
Satışlar öyle demiyor ama hocam, özellikle a7 iii İnanılmaz satıyor.
Sony croplu makinalarına üvey evlat muamelesi yapıyor,
Ama iş ff ye gelince öyle değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenya64 3 ay
Güya vlogger için kamera çıkarıyorsun, titreşim engelleme sistemini koymuyorsun. Sırf ekrandan kendini görebilmek için bu kamerayı alır mı kimse.
Ölü bir makine daha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multimatom 4 ay
Ekran dönmesi, mikrofon girişi, sensörde titreşim önleyici.
Bu 3 önemli özelliği tek makinaya koymayıp, kombinasyonlarını koyuyorlar, muhtemelen pazarlama ile alakalı birşey. Yoksa teknik olarak bir mantığı olduğunu sanmıyorum.
Sırf ekran dönüyor diye a5100 aldım.
Mikrofon girişi, sensörde titreşim önleyici olsa keşke diyorum. Ne kadar para verirsem vereyim Sony'de böyle bir makina yok.
Canon M3 alayım desem onda da usb den şarj olma özelliği yok. Bişeylerden vazgeçmemiz şart maalesef. O yüzden a5100 yeterli bana hala. Ekranı dönse mikrofon girişi olsa A6500 için para biriktirebilirdim ama şuan saçma benim için
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 ay
Sony önce telefon kısmında her sene iki üst düzey model çıkararak düzeni bozdu şimdi'de aynı şeyi Kamera kısmında yapıyor, Yapmak için yapıyor resmen bunlar yerine lens çoğaltmayı düşünse daha yararlı olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 4 ay
Pek anlamam ama fiyatı biraz pahalı geldi keza Türkiye fiyatı da değilken bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Nikon ve Canon gibi markaların parçaları daha ucuz ve bulunabilir düzeyde. Hem 2. el ürün gammı da geniş. Sony'in ürünleri de güzel ama ülkemizde pek tutulmuyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 ay
Gereksiz olmuş. a6300 zaten 4k çekiyor. a6500'deki görüntü sabitleyici koymamışlar. eee ne anladım ben bu işten. tek farkı ekranın üste doğru dönmesi. bende nex 5R var. onun da ekranı yukarı doğru dönüyor. ayrıca vlogger'lar için mic girişi yok hala mesela. sonuç olarak çıkarmış olmak için çıkmış bence. gerçi beni fazla ilgilendirmiyor. ben 2. el bi a6000 alıcam bana yeter. a6400 a6500 alacağım paraya gider temiz bir a7ii alırım. aps-c çin yüksek fiyatlar bence gereksiz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 4 ay
Cihazlar güzel ama segmentasyon yapmak için işin suyunu çıkardılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 4 ay
650D den 700D ye geçiş gibi anlamsız olmuş, sırf çıkartmak için çıkartmışlar gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7021 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony a6400 ve
3 etiket daha Fotoğraf Makineleri Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek 4 ay 770 milyon email adresi internete sızdırıldı 4 ay İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook 4 ay LG, Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu sergileyecek 4 ay Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor 4 ay Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak 4 ay 5 TB kapasiteli taşınabilir disk 4 ay Seagate yeniden SSD pazarında: İşte Firecuda SSD 4 ay Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor 4 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak 4 ay Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir 4 ay Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi] 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 ay Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi 4 ay Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı 4 ay Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu Sonraki 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) 4 ay ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon 4 ay Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2 4 ay Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak 4 ay Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası 4 ay Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim