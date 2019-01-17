Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu

Son dönemde YouTube gibi platformlarla büyük önem kazanan vlogger konusuna fotoğraf makinesi üreticileri de ilgi gösteriyor. Sony yeni A6400 kamerasıyla vlogger’ları ve fotoğrafçıları hedefliyor.

Sony A6400 özellikleri ve fiyatı

Sony A6400 adındaki yeni model firmanın APS-C aynasız kamera serisinin son üyesi. Sony A6300 ve A6500 modellerinin arasına yerleşen yeni üye 180 derece dönebilen LCD dokunmatik ekranı ile ağırlıklı olarak vlogger kesimine hitap edecek.

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24MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olan modelde BIONZ X görüntü işleme motoru yer alıyor. Motor ile birlikte çalışan yüksek performanslı otomatik odaklama özelliği 0.02 saniyede odaklama yapabiliyor. Sony A6300 modelinden yaklaşık 1.8 kat daha hızlı.

4K çözünürlüğünde 30fps video kaydeden modelin ISO değeri 32000 iken sadece fotoğraflarda gelişmiş mod ile 102400 değerine ulaşabiliyor. XGA OLED Tru-finder vizör 89 fonksiyona sahip ve 8 özelleştirilmiş profil atanabiliyor.

Sony A6400 aynasız kamera modeli 900$ fiyat etiketine sahip. 16-50mm F3.5-5.6 lens ile birlikte 1000$ olacak kamera Şubat ayı itibariyle piyasaya çıkacak.