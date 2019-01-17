Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu

Son dönemde YouTube gibi platformlarla büyük önem kazanan vlogger konusuna fotoğraf makinesi üreticileri de ilgi gösteriyor. Sony yeni A6400 kamerasıyla vlogger’ları ve fotoğrafçıları hedefliyor.
Sony A6400 özellikleri ve fiyatı
Sony A6400 adındaki yeni model firmanın APS-C aynasız kamera serisinin son üyesi. Sony A6300 ve A6500 modellerinin arasına yerleşen yeni üye 180 derece dönebilen LCD dokunmatik ekranı ile ağırlıklı olarak vlogger kesimine hitap edecek.
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24MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olan modelde BIONZ X görüntü işleme motoru yer alıyor. Motor ile birlikte çalışan yüksek performanslı otomatik odaklama özelliği 0.02 saniyede odaklama yapabiliyor. Sony A6300 modelinden yaklaşık 1.8 kat daha hızlı.
4K çözünürlüğünde 30fps video kaydeden modelin ISO değeri 32000 iken sadece fotoğraflarda gelişmiş mod ile 102400 değerine ulaşabiliyor. XGA OLED Tru-finder vizör 89 fonksiyona sahip ve 8 özelleştirilmiş profil atanabiliyor.
Sony A6400 aynasız kamera modeli 900$ fiyat etiketine sahip. 16-50mm F3.5-5.6 lens ile birlikte 1000$ olacak kamera Şubat ayı itibariyle piyasaya çıkacak.
https://www.ubergizmo.com/2019/01/a6400-new-sonys-aps-c-mirrorless-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak kompak yani değişmeyen lenslerde olan makinelerde yine lensin üzerindedir
Lenslere göre ışık dıafram değişir
Mesela 35. mm f 1.4. Lensle loş ışıkta flaşsız bayağı güzel kareler alınabilir
35. Mm f2.8 lensle ısoya yüklenip açarsın mecbur ondada noıse yanı kumlanma
Çok olur
Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu
Balyoz sanıyor sony de bu hesap
Sony bu satış politikasını devam ettirirse bu ülkede işi biter
Hayatta bir daha. Sony diye bir fotoğraf ekipmanı almam
Benim sony le artık işim olmaz
A9 ve S serisi dışında bütün gövdelerini ve lenslerini
Kullandım
Fujifilm XT3 ve lenslerinden aldığım keyfin onda birini
Alamadım
Sony herbir özellik için ayrı ayrı gövde çıkarmaya devam etsin
Çünkü millet enayii ya her özellik için gövde alıcaklar
Sony croplu makinalarına üvey evlat muamelesi yapıyor,
Ama iş ff ye gelince öyle değil.
Ölü bir makine daha.
Bu 3 önemli özelliği tek makinaya koymayıp, kombinasyonlarını koyuyorlar, muhtemelen pazarlama ile alakalı birşey. Yoksa teknik olarak bir mantığı olduğunu sanmıyorum.
Sırf ekran dönüyor diye a5100 aldım.
Mikrofon girişi, sensörde titreşim önleyici olsa keşke diyorum. Ne kadar para verirsem vereyim Sony'de böyle bir makina yok.
Canon M3 alayım desem onda da usb den şarj olma özelliği yok. Bişeylerden vazgeçmemiz şart maalesef. O yüzden a5100 yeterli bana hala. Ekranı dönse mikrofon girişi olsa A6500 için para biriktirebilirdim ama şuan saçma benim için
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