Sony, yeni nesil kişisel 3D görüntüleyiciyi fiyatlandırdı

İlk kez IFA 2012 fuarında karşımıza çıkan Sony'nin HMZ-T2 kişisel 3D görüntüleyicisi ile ilgili fiyatlandırma da duyuruldu.





Sony HMZ-T2 kişisel 3D görüntüleyicisi; 0.7 inçlik çift OLED ekranla 45 derecelik 3D eğlence, Virtualphones teknolojisi ile 360 derecelik 5.1 kanal surround ses, 24p True Cinema ile 24 kare/saniye hızında film deneyimi, Auto Colour Temperature ile maviden kırmızıya geçiş tonlarını düşürerek daha uzun süre rahatça film izleme imkanı, 330gr ağırlık, kablosuz uzaktan kumanda şeklinde özellikler sunuyordu.





Model ilk olarak 13 Ekim tarihinde Japonya'da satışa sunulacak. Satış fiyatı ise 900$ olarak belirlenmiş. Uluslararası satış politikasına dair ise şimdilik herhangi bir bilgi yok.





Ürün ayrıca Tokyo Oyun Fuarı'nda da sergilenecek ve Metal Gear Rising: Revengeance, Assassin's Creed 3 gibi popüler yapımlar ürün üzerinde gösterilecek.