Sony, yeni nesil kişisel 3D görüntüleyiciyi fiyatlandırdı

Haber Editörü
İlk kez IFA 2012 fuarında karşımıza çıkan Sony'nin HMZ-T2 kişisel 3D görüntüleyicisi ile ilgili fiyatlandırma da duyuruldu.
Sony HMZ-T2 kişisel 3D görüntüleyicisi; 0.7 inçlik çift OLED ekranla 45 derecelik 3D eğlence, Virtualphones teknolojisi ile 360 derecelik 5.1 kanal surround ses, 24p True Cinema ile 24 kare/saniye hızında film deneyimi, Auto Colour Temperature ile maviden kırmızıya geçiş tonlarını düşürerek daha uzun süre rahatça film izleme imkanı, 330gr ağırlık, kablosuz uzaktan kumanda şeklinde özellikler sunuyordu.
Model ilk olarak 13 Ekim tarihinde Japonya'da satışa sunulacak. Satış fiyatı ise 900$ olarak belirlenmiş. Uluslararası satış politikasına dair ise şimdilik herhangi bir bilgi yok.
Ürün ayrıca Tokyo Oyun Fuarı'nda da sergilenecek ve Metal Gear Rising: Revengeance, Assassin's Creed 3 gibi popüler yapımlar ürün üzerinde gösterilecek.
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201209/12-0911/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zekana hayran kaldım bunla televizyon mu izleyeceksin?
oled panel kullanıyor zaten. Hz değerinin pek bir önemi kalmıyor. ekran tepki süresi 0.1 ms kadar kısalabiliyor.
Görüntüleme Aygıtı OLED Panel x 2
Ekran Çözünürlüğü 1280 x 720
En-Boy Oranı 16:09
Tonlama RGB 24 bit
Görüntü Alanı 45 derece
Sanal Görüntü Boyutu 20 m mesafede 750 inç yani 19 metre
Hz konusunda bilgisi olan var mı? 120Hz yada 240Hz?