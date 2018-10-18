Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti

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Apple, Google ve Facebook faaliyetlerine yenilenebilir enerjiyle güç verme konusunda birbirleriyle yarışırken Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz ay önemli bir açıklama yapmıştı. Şirket 2040 yılına kadar bütün operasyonlarını yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyle yürüteceğini duyurmuştu. Şu sıralar ABD'deki faaliyetlerinin yüzde 25'ini yenilenebilir enerjiyle destekleyen şirket bir önceki hedefinde önemli bir revizyona gitti.





IPCC raporu etkili oldu

Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefiyle kurulan RE100 platformunun bir üyesi olan Sony, geçtiğimiz ay duyurduğu yenilenebilir enerji vizyonunu 10 yıl geriye çekti. Buna göre şirket 2030 yılına kadar bütün operasyonlarına yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyle güç verecek. Sony'nin yenilenebilir enerji vizyonunu hızlandırmasının temel nedeni olarak Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli(IPCC)'nin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı rapor işaret ediliyor. Bu rapora göre iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için 2030 yılına kadar önemli adımlar atmak şart.





Geçtiğimiz yıl küresel operasyonlarında sadece yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanan Sony, Greenpeace'in enerji raporunda Google, Facebook ve Apple'ın çok gerisinde kalarak ancak D puanını alabilmişti.

https://www.engadget.com/2018/10/17/sony-100-percent-renewable-energy-goal-forward-decade-us/