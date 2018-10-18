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Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti

Japon teknoloji devi Sony, 2030 yılına kadar bütün operasyonlarına yenilenebilir enerjiyle güç vermek istiyor. Şirketin bir önceki hedefi 2040 yılını işaret ediyordu.
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti
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Apple, Google ve Facebook faaliyetlerine yenilenebilir enerjiyle güç verme konusunda birbirleriyle yarışırken Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz ay önemli bir açıklama yapmıştı. Şirket 2040 yılına kadar bütün operasyonlarını yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyle yürüteceğini duyurmuştu. Şu sıralar ABD'deki faaliyetlerinin yüzde 25'ini yenilenebilir enerjiyle destekleyen şirket bir önceki hedefinde önemli bir revizyona gitti.


IPCC raporu etkili oldu 

Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefiyle kurulan RE100 platformunun bir üyesi olan Sony, geçtiğimiz ay duyurduğu yenilenebilir enerji vizyonunu 10 yıl geriye çekti. Buna göre şirket 2030 yılına kadar bütün operasyonlarına yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyle güç verecek. Sony'nin yenilenebilir enerji vizyonunu hızlandırmasının temel nedeni olarak Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli(IPCC)'nin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı rapor işaret ediliyor. Bu rapora göre iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için 2030 yılına kadar önemli adımlar atmak şart.


Geçtiğimiz yıl küresel operasyonlarında sadece yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanan Sony, Greenpeace'in enerji raporunda Google, Facebook ve Apple'ın çok gerisinde kalarak ancak D puanını alabilmişti. 


https://www.engadget.com/2018/10/17/sony-100-percent-renewable-energy-goal-forward-decade-us/ Yorum Yaz
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zingfth 7 ay
uahahaha. Abi editöre bak geeriye çekti yazmış. 10 yıl daha erken olması 10 yıl öne çekmektir.Yani 10 yıl daha önce yenilenebilir enerji kullanacağız demektir. Yok yok geleceğe dönüş yapacaklar yazsaydınız.xdxd
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zingfth 7 ay zingfth
Başlık geç de olsa düzeltildi. Hata istemiyorum :)
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ozkank 7 ay
2040'dan 2030'a çekince geri çekmiş mi olunur öne çekmiş mi olunur?
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