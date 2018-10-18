Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti

IPCC raporu etkili oldu
Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefiyle kurulan RE100 platformunun bir üyesi olan Sony, geçtiğimiz ay duyurduğu yenilenebilir enerji vizyonunu 10 yıl geriye çekti. Buna göre şirket 2030 yılına kadar bütün operasyonlarına yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyle güç verecek. Sony'nin yenilenebilir enerji vizyonunu hızlandırmasının temel nedeni olarak Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli(IPCC)'nin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı rapor işaret ediliyor. Bu rapora göre iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için 2030 yılına kadar önemli adımlar atmak şart.
Geçtiğimiz yıl küresel operasyonlarında sadece yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanan Sony, Greenpeace'in enerji raporunda Google, Facebook ve Apple'ın çok gerisinde kalarak ancak D puanını alabilmişti.
https://www.engadget.com/2018/10/17/sony-100-percent-renewable-energy-goal-forward-decade-us/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle