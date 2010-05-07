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Sony Ericsson Aino için yeni bir firmware güncellemesi yayınlandı

9 yıl
26,1b
1
19
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Android işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu Xperia X10'a büyük güncelleme için geri sayım yapıladursun Aino'ya özel ikinci firmware güncellemesi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu.

Sony Ericsson tarafından belirtilene göre yeni güncellemeyle birlikte Aino'nun batarya performansı ve genel stabilitesi artarken, telefona birbirinden yeni üç farklı i tema ve Bubble Town 2 oyunu geliyor.


http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_aino_gets_a_shiny_second_firmware_update-news-1639.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
.::Orochi::. 6 yıl
2013 kadar destek veriler 2011 xperialara
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hakanyurtseven 8 yıl
Evet.en son sürüm numarası kaçtır?
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%100 8 yıl
evet bir de internet ne zaman elimize gecer yazılım?
en son rba07084 vardı sanırım
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%100 8 yıl
guncellemeden kasit yazilimmi?
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hakanyurtseven 8 yıl
3.sürüm ne oldu
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DH Misafiri 8 yıl
3. GUNCELLEME HAKKINDA BI BILGINIZ VAR MI?
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