Sony Ericsson Aino için yeni bir firmware güncellemesi yayınlandı

Sony Ericsson'un Android işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu Xperia X10'a büyük güncelleme için geri sayım yapıladursun Aino'ya özel ikinci firmware güncellemesi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu.

Sony Ericsson tarafından belirtilene göre yeni güncellemeyle birlikte Aino'nun batarya performansı ve genel stabilitesi artarken, telefona birbirinden yeni üç farklı i tema ve Bubble Town 2 oyunu geliyor.

http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_aino_gets_a_shiny_second_firmware_update-news-1639.php