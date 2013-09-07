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Sony'den 4K çözünürlüğe sahip yeni projektör: VPL-VW500ES

5 yıl
1,2b
1
17
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den 4K çözünürlüğe sahip yeni projektör: VPL-VW500ES
IFA 2013 fuarı kapsamında tanıtılan hemen hemen bütün görüntüleme cihazları, 4K çözünürlük üzerine kurulmuş şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yüksek çözünürlüğü aktif olarak kullanan teknoloji devi Sony, 4K televizyonları yanında ayrıca VPL-VW500ES isimli 4K projektör modelini de resmen duyurdu.
1700 ANSI lümen parlaklık ve 200,000:1 kontrast değerleri ile gelen Sony VPL-VW500ES, kullanıcılara 4096 x 2160 piksel yani 4K çözünürlük sunabiliyor. Yeni duyurulan HDMI 2.0 standarttı ile 60 kare/saniye hızında 4K aktarımı sağlayabilen projektör, firmanın TRILUMINOS renk teknolojisi ile çok daha zengin ve etkili renk sunumu sağlayabiliyor. Otomatik ya da manuel olarak kalibre edilebilen ürün, 2.06 oranında yakınlaştırma yanında 1080 piksel görüntüleri 4K çözünürlükte düzgün görünecek şekilde yükseltebiliyor. Bu sayede mevcut Blu-Ray filmlerin ya da 3D içeriklerin çok daha yüksek kalitede izlenmesine yardımcı olan VPL-VW500ES, etkili bir görsel deneyim vaat ediyor.
Sony tarafından tanıtılan 4K projektör VPL-VW500ES, Ekim ayı sonunda dağıtılmaya başlanıyor. Ürünün resmi satış fiyatı ise şimdilik açıklanmış değil.

http://www.slashgear.com/sony-vpl-vw500es-projector-offers-4k-resolution-with-1700-lumens-06296728/ Yorum Yaz
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Gedo Mazo 5 yıl en beğenilen
wolf silver
Sony 4k televizyon projektör, kamera tanıtmayı biliyorsun ancak xperıa Z1 telefonuna 4k video kaydı koymadın.. Sımdı bu televizyonlarıni alan kişi hangi telefon ile videoları aktaracak?? Galaxy note 3 ile mı yoksa :D :D

hayatında 4k tv bile görmemiş adamlar telefondan 4k video aktaramamayı dert ediyorlar.
wolf silverSony 4k televizyon projektör, kamera tanıtmayı biliyorsun ancak xperıa Z1 telefonuna 4k video kaydı koymadın.. Sımdı bu televizyonl...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Nephren-Ka 5 yıl
Kimsede demiyorki 90 inc 110 inc tvyi kapidan nasil sokacagiz?
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onurbaya 5 yıl
ürün ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak acaba
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itachi237 5 yıl
Triluminos, panel teknolojisi değilmiydi eğer yazılım ise bunu romla general mobile Discovery'ye getirecek eleman aranıyor.
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HI-DEF-MAN 5 yıl itachi237
Trulimunos teknolojisi panel ile ilgili değil de panelin nasıl aydınlatıldığıyla ilgili bildiğim kadarıyla . Herkes LCD TV'lerinde beyaz led kullanırken SONY SAF MAVİ renk veren bir aydınlatma kullanıyor bu aydınlatma ile panel arasına da QUANTUM DOTS adını verdiği bir filtre ile renklerin gamutunu arttırdığını ve gerçeğe daha yakın renkler elde ettiğini söylüyor.
Projektörlerde uzun yıllardırrenk filtreleri kullanılır özellikle 3LCD projektörlerin fosforlu renk paletini Sinematik bir havaya sokmak için Renk filtreleri çokça kullanılıyor. Sony 'de bu teknolojiyi projektörüne adapte etmiş olacak ki Triluminos demiş ... Gerçi LED değil ama ... bakalım CINE4HOME sitesi review için gelen makineyi parçaladığında nalarız iç yüzünü....
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HI-DEF-MAN 5 yıl
Bu sene sonuna kadar beklentileri 90 inc tvleri 5.000 usd ye almak bu durumda projektorlerin isi cok zor olacak....
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Gedo Mazo 5 yıl en beğenilen
wolf silver
Sony 4k televizyon projektör, kamera tanıtmayı biliyorsun ancak xperıa Z1 telefonuna 4k video kaydı koymadın.. Sımdı bu televizyonlarıni alan kişi hangi telefon ile videoları aktaracak?? Galaxy note 3 ile mı yoksa :D :D

hayatında 4k tv bile görmemiş adamlar telefondan 4k video aktaramamayı dert ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +14
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wolf silver 5 yıl Gedo Mazo
Gedo Mazo
wolf silver
Sony 4k televizyon projektör, kamera tanıtmayı biliyorsun ancak xperıa Z1 telefonuna 4k video kaydı koymadın.. Sımdı bu televizyonlarıni alan kişi hangi telefon ile videoları aktaracak?? Galaxy note 3 ile mı yoksa :D :D

hayatında 4k tv bile görmemiş adamlar telefondan 4k video aktaramamayı dert ediyorlar.

Mantığın sınırlarının bu kadar dar çizildigini bilmiyordum!!

Sen nokıa 3310 kullanırken yada herhangi başka bır telefon kullanırken hangi tuşun ne olduğunu yada ne ise yaradigini biliyor muydun?
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musa_unsal2005 5 yıl
sanırım fiyatı 6 haneye varır
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KalemKolik 5 yıl
ANSI lümen düşük olmuş
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Barış26 5 yıl
hepsisony.com/...

Bunun küçük kardeşi mi oluyor şimdi?
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wolf silver 5 yıl
Sony 4k televizyon projektör, kamera tanıtmayı biliyorsun ancak xperıa Z1 telefonuna 4k video kaydı koymadın..
Sımdı bu televizyonlarıni alan kişi hangi telefon ile videoları aktaracak?? Galaxy note 3 ile mı yoksa :D :D
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HI-DEF-MAN 5 yıl
Tahmin 27.000 TL
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max-well 5 yıl HI-DEF-MAN
Ah Altuğ ah ... 90 inç Led sharp 3d panel Amerika da 9.999 (20.000 tl ) dolara alıyoken yurdumun insanı 90 inç tv yi 36.999 tl ye alıyor.
Amerikalının aldığı fiyat amazon.com/...
Yurdumun insanının aldığı fiyat bimeks.com.tr/...
Yorum yapmak istemem ama bizlere yazık değil mi?
Bir yıl sonra bu sharp tv yi amerkada 6000 dolar dan rahatlıkla alabilrsin. Ya burada?
Son bir kaç yıldır panellerin büyümesi ve yurt dışı fiyatlarının makul seviyelere düşmesi ile projeksiyonlara rakip mi olacak diye düşünmedim değil. 100 inç paneli fix frame perde gibi duvara asıyosun ... Vay vay vay ... Fiyatlar makul seviyelere çökerse tercihler arasına paneller de girebilir. Yakın zamanda dengeler belli olur.
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