Sony'den 4K çözünürlüğe sahip yeni projektör: VPL-VW500ES

IFA 2013 fuarı kapsamında tanıtılan hemen hemen bütün görüntüleme cihazları, 4K çözünürlük üzerine kurulmuş şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yüksek çözünürlüğü aktif olarak kullanan teknoloji devi Sony, 4K televizyonları yanında ayrıca VPL-VW500ES isimli 4K projektör modelini de resmen duyurdu.

1700 ANSI lümen parlaklık ve 200,000:1 kontrast değerleri ile gelen Sony VPL-VW500ES, kullanıcılara 4096 x 2160 piksel yani 4K çözünürlük sunabiliyor. Yeni duyurulan HDMI 2.0 standarttı ile 60 kare/saniye hızında 4K aktarımı sağlayabilen projektör, firmanın TRILUMINOS renk teknolojisi ile çok daha zengin ve etkili renk sunumu sağlayabiliyor. Otomatik ya da manuel olarak kalibre edilebilen ürün, 2.06 oranında yakınlaştırma yanında 1080 piksel görüntüleri 4K çözünürlükte düzgün görünecek şekilde yükseltebiliyor. Bu sayede mevcut Blu-Ray filmlerin ya da 3D içeriklerin çok daha yüksek kalitede izlenmesine yardımcı olan VPL-VW500ES, etkili bir görsel deneyim vaat ediyor.

Sony tarafından tanıtılan 4K projektör VPL-VW500ES, Ekim ayı sonunda dağıtılmaya başlanıyor. Ürünün resmi satış fiyatı ise şimdilik açıklanmış değil.

http://www.slashgear.com/sony-vpl-vw500es-projector-offers-4k-resolution-with-1700-lumens-06296728/